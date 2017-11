Compartir Tweet



Las victorias de los grandes hacían que a los “tuertos” no les sirviera otro resultado que la victoria ante El Tanque en Florida. Y Defensor Sporting demostró una vez más que no le molesta la presión: no tuvo demasiados inconvenientes para vencer al equipo del “Tola” Antúnez en Florida, al que derrotó 2-0 con anotaciones de Facundo Castro y Ayrton Cougo.

Gracias a este triunfo, Defensor mantiene la ventaja sobre Peñarol (4) y Nacional (5) en la Tabla Anual, que tanta ventaja le dará a su ganador cuando llegue el momento de definir el Campeonato Uruguayo 2017. Asimismo, el elenco de Eduardo Acevedo continúa cinco puntos atrás de los aurinegros en la tabla del Clausura, en el que matemáticamente continúa teniendo posibilidades.

A todas estas buenas noticias, los violetas sumaron una más: anoche Carlos Benavídez volvió a estar a disposición del cuerpo técnico tras perderse varios partidos por un desgarre. El volante no vio acción (curiosamente fue amonestado estando en el banco de suplentes), pero ciertamente lo hará en las próximas etapas.

Fue partido hasta el gol

La paridad reinó durante casi toda la primera parte. Hasta que la quebró el gol de Facundo Castro, nacido a los 41’ tras una genial asistencia de Cardacio y mediante un brillante “globito” para vencer la dubitativa salida del arquero de El Tanque, ambos equipos tuvieron posibilidades de anotar.

Un par de atajadas de Guillermo Reyes, infaltables en cada presentación de Defensor, impidieron la desventaja en un par de oportunidades. Algo antes, durante el amanecer del encuentro, Gonzalo Carneiro tuvo un mano a mano que definió demasiado centrado.

El complemento fue mucho menos entretenido. El gol de Ayrton Cougo le extirpó todo el atractivo para los espectadores imparciales, pues desde entonces Defensor no pasó sobresalto alguno y se llevó una nueva victoria en el Uruguayo. La anotación de Cougo se produjo a los 56’, cuando cabeceó un buen centro del “Zorrito” Suárez.

Poco más ocurrió en un partido que le permite a Defensor seguir mandando en la tabla más importante de todas.

“Pondero la personalidad del equipo”

Apenas finalizado el partido que terminó con su equipo festejando, Eduardo Acevedo se refirió a lo ocurrido en el Campeones Olímpicos de Florida. “Le ganamos a un equipo que juega muy bien, que no tiene los puntos que merece, y eso lo hablé con los jugadores. Era un partido complicado, chivo, en una cancha que si bien no estaba mal, no es la que habitualmente jugamos. Me deja conforme la personalidad del equipo, que supimos manejar los momentos”, manifestó.

Luego, se refirió a las bajas (como la de Lamas): “Hay ausencias importantes que nadie menciona, y que si se dieran en un equipo grande hablarían todo el tiempo. Pero este es un grupo de hombres que está muy bien, con la cabeza muy clara. Enfrentamos una batalla todas las semanas”.

“Tenemos un grupo de jugadores que sabe lo que quiere, y eso es sumamente valioso”, terminó el DT de un equipo que da pelea en todos los frentes.