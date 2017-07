Compartir Tweet



Daniel Baldi, ex jugador de fútbol y actual escritor de libros juveniles, dialogó con REPÚBLICA radio, la catroce10 sobre el estreno de la película “Mi Mundial”, la cual está basada en su novela titulada de igual manera. Es importante destacar que la película superó los 10 mil espectadores al poco tiempo de su estreno.

Baldi sostuvo que la película “la disfruté como un espectador más, digamos que en el inicio del guión tuve algo que ver con Carlos Morelli (director), nos hemos reunido en los comienzos, pero el guión final lo esperé con ansias al ver el estreno”.

Luego comentó que “el objetivo era que generara las mismas sensaciones que produce el libro cuando lo escribí y cuando vi la película me fui muy contento, porque realmente mantiene la esencia intacta de la novela”.

La historia del filme se centra en un niño del Interior que juega bien al fútbol, lo cual produce que un representante lo lleva a la capital y se vuelva una estrella. Él abandona los estudios, entonces “sucede un hecho en la película y en el libro que demuestra la importancia del estudio”, informó.

A su vez, Baldi habló sobre su proyecto de llevar libros a las concentraciones de los clubes para que los jugadores tomen el hábito de leer, “creo que hay mucho espacio libre para que los jugadores lean y por suerte varios equipos adoptaron esta iniciativa. Se armaron varias bibliotecas. Es importante que desde los clubes, padres y todos los ámbitos que trabajan en el fútbol, no solo se preocupen por la pelota sino que también por la formación integral”.

Además puntualizó que el 2% de los chiquilines que juegan en Baby Fútbol llegan a equipos de primera división, entonces “creo que hay que ocuparse de la gran mayoría que quedan en el camino”.

Para finalizar, Baldi informó que actualmente está trabajando, en un nuevo libro denominado “El doble”. Este libro ficticio cuenta la historia de Cristiano Ronaldo que está cansado de la prensa y obligaciones, por este motivo, contrata a un doble para que se encargue de las entrevistas y él pueda dedicarse plenamente al fútbol.

Por otro lado, señaló que “muchos chiquilines me consultan cuál es el secreto para ser jugadores profesionales, y lo que digo es no hay formula y es probable que no lleguen. En ese momento de desilusionan un poco, pero muestro la realidad a ellos y a sus padres. En base a que llegan muy pocos tienen que disfrutar el día a día y atender a la formación integral”, concluyó.