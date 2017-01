Por: Dari Mendiondo Bidart, Analista

Son dos cosas distintas; lo de las balconeras no solo es un derecho, es una obligación de la Iglesia de expresarse, lo puede hacer rutinariamente o con iniciativas expresivas como dichas balconeras, que indica ejercicio de búsqueda y renovación que no solo es correcto, sino que agrada que la gente exprese y afirme pensamientos, ideas y símbolos, en este caso ecuménicos. Me parece muy bueno, engalana la ciudad y sirve a la convivencia.

Lo otro es harina de otro costal. Que no es el de Cristo. El laicismo es más antiguo que el Batllismo de Don Pepe y Domingo Arena… arranca de la lucha por la expresión religiosa y de creencias espirituales diferentes cuando se les prohibió a los vencedores ingleses enterrar sus muertos en la Iglesia Matriz y hubo que acordar con los vencedores un lugar extramuros: el Ejido de la ciudad.

La Intendencia de Montevideo hace 206 años lo transformó en el primer Cementerio de los ingleses, trasladado años más tarde al lugar donde está hoy, Avda. Rivera, en el Buceo. Cabe agregar que los invasores trajeron en sus mochilas de guerra, el libro la Utopía de Tomás Moro, rituales religiosos diferentes, además de ritos masónicos, y agregaron una imprenta que imprimía un periódico en inglés y castellano. En la Escuela Pública aprendí el título: Estrella del Sur.

Lo más importante, los ingleses no realizaron fusilamientos masivos luego de tomar la ciudadela porque les interesaba imponer la libertad de comercio con sus barcos cargados de mercancías, en realidad fueron los primeros “bagayeros” del Río de la Plata. Hay mucho paño para cortar, que a nadie se le vaya la moto, mucho menos con el respeto debido la hostia.