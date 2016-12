La agrupación Avanzada Frenteamplista, que orienta el dirigente Walter “Cacho” Laureiro, desplegará el año próximo su proyecto político en al menos cuatro departamentos.

En entrevista con LA REPUBLICA Laureiro quien contabiliza 52 años de trayectoria política, se refirió en particular a los desafíos del Frente Amplio, así como a la actuación del gobierno y de la economía. “El desafío del FA es seguir redistribuyendo la riqueza con mayor equidad. Esto es, vamos por buen camino todavía falta mucho por lograr”, afirmó.

Ud. se encuentra en los preparativos de un relanzamiento de su agrupación con objetivos concretos de trabajar muy fuertemente en el área metropolitana. ¿Podría precisar cuales serán estas metas de cara al inicio de un nuevo año político?

La Agrupación Nacional Avanzada Frenteamplista cumplió diez años el pasado 11 de octubre. Más allá del trabajo de base, la experiencia acumulada y la participación en las dos últimas elecciones internas a las que se presentó nuestra Agrupación, llega el momento de a través de la conformación de grupos de trabajo desarrollar el proyecto político abarcando al menos cuatro departamentos con esta modalidad de trabajo.

En el primer trimestre del 2017 reinauguraremos nuestra sede Central pretendiendo que sea una casa abierta a todos los frenteamplistas con inquietudes de aportar: trabajo, conocimientos y militancia en pos del fortalecimiento de esta herramienta única llamada Frente Amplio. Teniendo como único norte la unidad de todas la fuerzas progresistas en busca de asegurar el cuarto gobierno de nuestro Frente Amplio.

¿Dónde se insertará políticamente su agrupación?

Nosotros estamos convencidos que es necesario crear un gran espacio donde confluyan todas las fuerzas que hoy desean profundizar los cambios y logros obtenidos por estos tres gobiernos progresistas. Nosotros seremos un engranaje de dicho Espacio.

Estamos aun muy lejos del período electoral. Sin embargo, parte de la oposición actúa como si ya estuviese en campaña. ¿Qué opina sobre esto?

Lamentablemente no estamos frente a una oposición constructiva, que actúe como había pregonado: “por la positiva”. Da la impresión que algunos actores políticos de la oposición en lugar de preocuparse por los grandes temas, están empeñados en buscar circo para obtener cinco minutos de fama y gloria.

Ya que son muy moralistas con algunos temas y nada dicen cuando parlamentarios como García usurpan un título o en el pasado Luis Hierro López era profesor. Lamentablemente tenemos enfrente un adversario político que es una bolsa de gatos, sin líderes naturales y cada uno tratando tristemente de marcar la diferencia cuando en definitiva persiguen el mismo objetivo. No debemos olvidar que la mal llamada crisis de Batlle fue crisis de la coalición blanquicolorada; toda esa crisis fue generada en un gobierno de coalición.

Qué lejos están los tiempos de excelentes parlamentarios como Wilson Ferreira Aldunate que desde la oposición mediante magistrales interpelaciones hacía caer Ministros , hoy tratan de interpelar con solo unos pocos recortes de diarios o fotos de otros países quitándole toda seriedad a este instrumento democrático.

El Frente Amplio enfrenta una etapa nueva. Nuevo presidente, nuevos desafíos. Entre otros, lograr los votos necesarios para aprobar leyes y cumplir con su programa de gobierno. ¿Como ve al FA en esta nueva etapa?

El FA está gobernando este país y seguirá enfrascado en esa tarea y para ello siempre es necesario negociar y buscar consensos. Aún con las mayorías otorgadas por la ciudadanía siempre se buscó y muchas veces se lograron consensos con las fuerzas políticas. Como ejemplo el Dialogo Social por la seguridad. La política es el arte de negociar en busca de los mayores consensos y de esto el FA sabe y mucho.

Todos los partidos políticos han sufrido escisiones o alejamientos durante este año. En este escenario, la mayoría del FA está comprometida en Diputados. ¿Considera que el diputado Mujica debería entregar la banca?

Entendemos que el diputado Mujica está obligado moralmente a dejar su lugar. El más que nadie sabe que fue votado dentro del lema Frente Amplio y la ciudadanía por tercera vez le otorgó al FA la mayoría para seguir gobernando. Debiera seguir las enseñanzas de Manuel Singlet (PN) , Hugo Cores o Guillermo Chiflet quienes en su momento dieron un paso al costado con valentía y honor.

En cuanto a la pérdida de la mayoría parlamentaria no nos debe preocupar sino ocupar; más discusión , mas participación , más unidad , y luego, al momento de levantar la mano veremos quienes verdaderamente están en contra de los intereses populares.

El año termina también con señales de mejora en la Economía.¿Còmo cree usted que el ciudadano común está percibiendo estas señales?

El ciudadano común muchas veces es presa del encare que la prensa de a la difusión de las noticias. Hay prensa que únicamente ve la parte vacía del vaso y dedican mucho estudio y esfuerzo a repicar noticias tendenciosas formando opinión. Pero a la larga el ciudadano común recuerda perfectamente que en 100 años de gobierno NUNCA hubo una rebaja de tarifas o un ajuste por debajo de la inflación.

Tiene muy fresco lo difícil que era el acceso al teléfono, luz eléctrica agua saneamiento etc. Tiene memoria y se acuerda de aquel país de la “tarjetita” del político de turno para agilizar el trámite de algún expediente.-Creo que hay confianza en la economía uruguaya.

Los ciudadanos en general son cada vez más demandantes.

No es por casualidad que la exigencia haya aumentado. Cuando hay un gobierno que logra demostrar que no había que esperar que la torta creciera para empezar a repartir, si no todo lo contrario: para que la torta crezca hay que repartir. En la medida que se van colmando las necesidades mínimas se generan naturalmente demandas mayores.

La gente se organiza para lograr objetivos. Ese es el desafío del FA; seguir redistribuyendo la riqueza con mayor equidad. Esto es, vamos por buen camino todavía falta mucho por lograr, basta con recordar la justa lucha que hoy lleva FUECYS cuya mayor demanda es lograr un salario mínimo de $20.000. Lo difícil que es todavía acceder a una vivienda digna para los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

Un capítulo aparte son las empresas tercerizadas que han tenido un crecimiento exponencial pagando sueldos miserables y condiciones de trabajos donde la estabilidad laboral ya no existe. Claro que falta mucho pero cada vez somos más los convencidos que el rumbo es este que tomó nuestro querido FA y paso a paso nos acercamos a un país más justo, más solidario. Pero falta claro que falta mucho por lograr pero el rumbo no tengo duda que es el correcto.-

En términos de políticas públicas, se habla por ejemplo que la primera infancia tendría que ser la prioridad política. Está de acuerdo con esto?. También hay tema recurrente que tiene que ver con la exigencia de contrapartidas a cambio de ayuda económica. ¿Es necesario un cambio de rumbo en este sentido?

Este gobierno tiene muy claro que para lograr una mejor redistribución es imprescindible la presencia del Estado en los primeros años de crecimiento, que es donde se desarrolla la capacidad cognitiva y la capacidad intelectual de la persona. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades esta es una de la prioridades, que van desde la alimentación, pasando por la salud y la enseñanza.

No habrá un nuevo Uruguay si no atacamos en forma temprana la desigualdad social con planes adecuados para cada realidad. En cuanto a las contraprestaciones, hay que distinguir dos etapas del país cuando asumimos el primer gobierno donde los niveles de pobreza llegaron a límites inimaginables, un Uruguay donde los niños llegaron a comer pasto como único alimento , y estaban apiñados en las esquinas mendigando una moneda.

En ese momento de crisis extrema se crea el MIDES con el fin de atender un plan de emergencia social para esa realidad. En la medida que Uruguay fue saliendo de la crisis el gobierno con el MIDES a la cabeza, comienza otra etapa de lograr la inclusión a través de planes sociales.

Así es que se desarrollan planes como el barrido otoñal y algo muy importante que es la formación de Cooperativas Sociales, donde un 80 % de sus integrantes debe ser de un barrio carenciado, se les da formación laboral y cooperativista para salir al mercado laboral actualmente hay más de 800 cooperativas sociales trabajando en las más diversas actividades desde limpieza, cuidado de jardines hasta construcción ; actualmente para el cobro de la Asignación Familiar y Canasta deben justificar la asistencia al centro de enseñanza , hoy se hace el control por medios informáticos.

O sea una serie de programas destinados a la formación de hábitos de trabajo y diversas acciones para lograr la inclusión social Desde organismos como OSE y UTE se elaboraron con planes con tarifas especiales para hogares de contexto critico donde poco a poco se va logrando por un lado recuperar la conducta de pago y a través de ella una cultura de consumo responsable, algo a la que una franja de nuestra población por décadas estuvo desacostumbrada ; lo normal era ” colgarse” de estos servicios con el consiguiente descuido en el consumo y precariedad de los mismos.

“Hay que tener ojo crítico”

La izquierda en el mundo y en la región enfrenta situaciones muy complejas. Hay quienes pronostican un cambio de signo a nivel global. Ejemplos abundan. ¿Qué dice al respecto?

El bien Uruguay no es una isla en el mundo ni mucho menos, es también cierto que nuestro Frente Amplio es una herramienta única de unidad en el mundo. Desde ese punto de vista tenemos una ventaja. Lo que es muy cierto es que debemos tener ojo crítico con todos y cada uno de los actos de gobierno y se den a los niveles que sea den , esto es debemos ser vigilantes de la marcha de nuestra gestión sea departamental, nacional , ministerial etc. para ello debemos fortalecer y jerarquizar los ámbitos internos de discusión, como forma de mejorar la gestión y ser muy cuidadoso de las decisiones y conductas en todos los niveles de administración.

Por otro lado, estamos seguros que los ejemplos de gobierno provenientes de Argentina y Brasil van a mostrar que pasaría en Uruguay si las fuerzas progresistas que hoy gobiernan fueran desplazadas , serían arrasadas todas y cada una de las conquistas logradas en estos años de gobierno, dando por tierra las esperanzas de nuestro pueblo.

¿Quién es “Cacho” Laureiro?

“Al estar en desacuerdo con la posición de votar la Ley de Caducidad me retiro de Por la Patria e ingreso a la UniónBlanca Popular conducida por el Senador Uruguay Tourné y que integraban entre otros los diputados Héctor Lorenzo Ríos y Oscar López Palestra. En las elecciones del año 1990, fui candidato a diputado en la fórmula Carlos Julio Pereira y Uruguay Tourné.

Acompañando a Rodolfo Nin Novoa, fundamos el Polo Progresista en donde además lo integraban, Alberto Zumarán y Daniel Díaz Maynard entre otros. En el Polo Progresista se da un quiebre entre los que querían continuar con el Partido Nacional y los que estábamos dispuestos a votar bajo el lema Frente Amplio.

Fundamos la Corriente78 con Nin Novoa, ubicando la sede en la calle Convención y San José. En ese momento nos retiramos del Partido Nacional. En la elección municipal del año 1995 soy electo Edil Departamental. En las elecciones del año 2000 se concreta la fórmula Tabaré-Nin, y da como resultado de dicha elección mediante balotaje con la suma de votos blancos y colorados el triunfo de Jorge Batlle a la Presidencia.

En la elección departamental del año 2001, soy electo Edil Departamental por la AlianzaProgresista lista 738 fundada en el año 1999 y la integraban el PDC, Confa y la corriente 78. Al fundarse el Encuentro Progresista quiero recordar a un gran compañero Bernardo Kreimerman con el cual compartimos charlas previas a a concreción del Encuentro en las cuales participaba también el compañero Pergamino.

El 11 de octubre de 2006 fundo la Agrupación Nacional Avanzada Frenteamplista y nos integramos al Espacio 2121. En marzo de 2011, ocupé el cargo de asesor en el Ministerio de Economía, adscripto a la Dirección Nacional de Casinos. En julio de 2013 renuncio al cargo. En ese año me incorporo al espacio 711 con Raúl Sendic. En las elecciones del año 2014, fui candidato a Diputado por la Lista 711. A la fecha soy funcionario del Parlamento del Mercosur”.