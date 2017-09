Asunción de Topolansky: Una encuesta de El Observador y un artículo de El País destapan la polémica

Compartir Tweet



Una fuerte polémica en las redes sociales se desató este martes a raíz de una encuesta efectuada en Twitter por parte del diario El Observador sobre la asunción, este miércoles, de Lucía Topolansky como vicepresidenta de la República.

“¿Está conforme con que Lucía Topolansky sea quien ocupe el cargo de Sendic?”, era la pregunta que planteó el rotativo, que tras unos 6.400 votos (con 39% de Sí y 61% de NO), generó críticas de muchos usuarios de esa red social, quienes indicaron que la encuesta cuestionaba lo que establece la Constitución cuando el cargo de vicepresidente queda vacante.

"¿Está conforme con que Lucía Topolansky sea quien ocupe el cargo de Sendic?"



“En caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, o en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del Partido político por el cual fueron electos aquellos, que reúna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, la desempeñará el primer titular de la misma lista en ejercicio del cargo que reuniese esas calidades, si no tuviese dichos impedimentos, y así sucesivamente”, señala la Carta Magna.

Tras la aprobación de la salida de Sendic, la Asamblea le cedió el lugar a quien fue el senador más votado en las últimas elecciones. José Mujica es quien ostenta ese lugar, pero el artículo 153 deja en evidencia que el legislador no puede ocupar el cargo debido a que en el pasado mandato fue presidente de la República, por lo que el cargo vacante recayó en Topolansky.

Debido a las reacciones inmediatas, el diario salió a aclarar la intención del sondeo. “Ante la polémica por esta encuesta, El Observador aclara que no quiso cuestionar la legitimidad de que Topolansky ocupe la vicepresidencia”.

"Ante la polémica por esta encuesta, @ObservadorUY aclara que no quiso cuestionar la legitimidad de que Topolansky ocupe la vicepresidencia."



Entre los que criticaron al diario por su encuesta, el diputado Alfredo Asti del Frente Amplio dijo: “Se puede cuestionar libremente a personas o su actuación. No parece útil cuestionar mecanismo de sucesión Constitucional. En nuestro sistema electoral constitucional el voto es indivisible. Mientras no se modifique no se debe cuestionar sucesión según orden de votos. Uno vota partido (en 1ª vuelta), proyecto de país y fórmula presidencial. Los votos dentro del partido ganador determinan el orden de sucesión”.

“Eso es intentar generar inestabilidad institucional donde hay absoluta estabilidad y claro mecanismo sucesión constitucional en base a votos”, agregó.

Algunos lectores, medio en broma y medio en serio, añadieron preguntas a la encuesta como: “¿Está conforme con que no haya disolución de cámaras?”, “¿Está conforme con que se respete el texto de la Constitución?”.

Otros fueron mucho más críticos y duros para remarcar que lo establece la Constitución. “A quién le importa si a ustedes les cae mal Lucía Topolansky”, escribió un usuario de Twitter.

El País y un artículo polémico

Por su parte el diario El País publicó un artículo titulado “Una exguerrillera, la nueva arma de Tabaré Vázquez”, donde se cuenta parte de la vida de Lucía Topolansky.

Ahí se señala que “a sus 72 años, luego de haber estado presa dos veces, impulsado una huelga en el colegio Hermanas Dominicas, sobrevivido a un cáncer, tomado las armas y después la opción política, Lucía Topolansky cumplirá uno de sus últimos sueños: secundar al presidente de la República Tabaré Vázquez”.

El artículo publicado en la web del matutino, la mayoría de los comentarios de los lectores eran críticos hacia la persona de la próxima vicepresidenta de la República.

En cambio, en Twitter muchos usuarios criticaron el artículo del diario y lo calificaron de “sensacionalista” y “amarillista”.