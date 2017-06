Compartir Tweet



El ministro de Economía Danilo Astori calificó como una “aberración” las declaraciones del diputado Jorge Gandini que definió el proyecto de Rendición de Cuentas como “desfinanciado”. “No se puede decir que no tenemos un presupuesto financiado”, dijo el ministro de economía visiblemente molesto. El frenteamplista Alfredo Asti dijo a su vez que “tenemos créditos disponibles y otorgados para usar si se requiere”. Conrado Rodríguez, del partido Colorado, señaló que el proyecto presentado dejaría un “5% de déficit fiscal”, a lo que el diputado astorista respondió que “la proyección es a la baja, esperando que el déficit no supere el 2,5% en el año 2019”, dijo Asti.

“Preocupa que el ministro traiga presupuestos desfinanciados”

Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas por parte del ministro de Economía, Danilo Astori ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados. No fue una presentación más, ya que la misma subió de tono después que el diputado nacionalista Jorge Gandini definiera el proyecto de Rendición de Cuentas que se presentó era “desfinanciado” además de señalar que el presupuesto no era sincero, sino engañoso e inconsistente, y los impuestos se proponen para financiar el gasto, afirmando que se arrastra un gasto de 1800 millones de dólares. “Es mucho más importante el déficit estructural que no aparece. Nos dice el ministro, y nos muestra en las gráficas, que si no hubiera sido por factores coyunturales como el buen clima y el turismo el déficit fiscal era mayor, todos coincidimos en que por debajo de lo que se ve hay una situación complicada en el país, por eso nos preocupa que el ministro siga trayendo presupuestos desfinanciados a ser aprobados por el Parlamento”, dijo ante el diputado. Posteriormente, ante los medios de prensa, Gandini añadió que “el ministro de Economía tiene un rostro maravilloso. Cómo se puede venir a exhibir al Parlamento con éxito un desempeño económico, con un presupuesto financiado si les faltó el año pasado 2.100 millones de dólares y dice que para este les faltarán 1800 millones y nos muestra como ha crecido la deuda. 43% es el crecimiento de la deuda neta. En dos años la deuda neta pasó del 32 al 43 % en la relación de producto de deuda. Eso es muchísimo. ¿Por qué creció tanto? El dinero no alcanza, no da para pagar entonces se contrae deuda. ¿Hasta cuándo? Este año por deuda externa se pagará 3.100 millones de dólares, la mitad por intereses y la otra mitad por vencimiento”.

“No se puede decir que no tenemos un presupuesto financiado”

Esto generó malestar en el Frente Amplio, pero sobretodo en Danilo Astori: “Una cosa es comparar los ingresos con los gastos públicos y otra cosa es hablar de financiamiento”, dijo respecto al “error técnico” que tuvo el diputado al que definió como “gravísimo”. “Me parece una aberración haber hecho una afirmación de ese tipo, que curiosamente además tiene problemas de forma; se hizo antes de escuchar nuestra respuesta a las preguntas que nos hicieron. Esas cosas cuando se hace política enserio, de buena fe, no se pueden hacer”, añadió.

Astori remarcó que Uruguay no tiene ningún problema de financiamiento “es más, está muy cómodo en ese plano”. “La liquidez del gobierno central alcanza unos 6.000 millones de dólares, todos los compromisos de deuda del país en el próximo año equivalen a la mitad de esa cifra, entonces no se puede decir que tenemos un presupuesto que no está financiado”, subrayó. “Uruguay es un país extraordinariamente valorado por las calificadoras de riesgo, que son las que se dedican profesionalmente a estudiar temas de financiamiento de los países, y el único país de la región que tiene grado inversor es Uruguay, ¿porque se lo han regalado? No. Porque se lo ha ganado siendo fuerte financieramente. Es una de las principales fortalezas que tiene el país”, agregó.

“¿Desfinanciado? Es absolutamente falso”

En la misma, respecto al proyecto que Gandini definió como “desfinanciado”, el diputado Alfredo Asti señaló a LA REPÚBLICA que esto es “absolutamente falso, el presupuesto se presenta financiado, porque Uruguay tiene capacidad de financiar. Esto está demostrado en la presentación que se hizo”, dijo. “Tenemos créditos disponibles y otorgados para usar si se requiere. Pero además la posibilidad de acceso al mercado, hace que Uruguay pueda conseguir el financiamiento a tasas convenientes, en condiciones de plazo con moneda conveniente”, lo cual “se demostró recientemente emitiendo 250 millones de dólares, en moneda nacional, nominal sin reajuste y con una tasa de interés muy baja para lo que son los países emergentes que emiten deuda de su propia moneda. Lo que segura la confianza de que continuará este proceso de reducción de inflación, como anunció el ministro, o que se mantendrá en estos niveles de inflación baja en la mitad del rango de la meta que se fijo en su momento el banco central y que se encuentra en ese rango”.

Se espera que en 2019 el déficit fiscal no supere el 2,5%

El diputado del partido Colorado, Conrado Rodríguez expresó que para lo que viene, tras ver la exposición de Astori, “vemos un presupuesto desfinanciado en la medida de que creemos que el déficit fiscal es aún mayor de lo que dice el ministro de Economía, eso lo dice el articulo primero de la Rendición de Cuentas. Los cálculos a nosotros nos dicen que están dando cerca e un 5% del déficit fiscal del Producto Bruto Interno. Lo que eso provocaría que las cuentas que trae el ministro de económica no den lo proyectado por ellos”, afirmó.

Alfredo Asti respondió a las críticas del partido Colorado sobre el déficit fiscal: “Fue una posición tomada por algunos medios de una manera irresponsable, fue bien contestado por el ministro, pero causó mucha molestia porque se ataca un valor fundamental que tiene el país que es la confianza”, dijo. Además aseguró que “tenemos en cuenta que hay un déficit fiscal, que si bien es manejable, es preocupante, y nos ocupa tratar de bajarlo. La proyección es a la baja, esperando que el déficit no supere el 2,5% en el año 2019”.

“En un contexto regional a la baja, Uruguay toma impulso”

El equipo económico de gobierno, liderado por el ministro de Economía Danilo Astori, realizó la presentación de la Rendición de Cuentas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados. Las características de la misma, que fue reconocida por la mayoría de la oposición, mostró “transparencia, racionalidad, coherencia, sistematización de todos los datos, consistencia que hace muy fácil de poder captar todo y poder trabajar esos datos a diferencia de lo que pasaba antes del 2005 donde se presentaban cosas por separado, a veces sin informes económicos-financieros como estos”, dijo Asti.

El ministro presentó el proceso económico y político transitado desde el año 2005 el cual ha permitido la consolidación de importantes logros sociales, especialmente para los sectores más humildes y las clases medias. A si mismo, se refirió a la la sustentabilidad de las cuentas públicas que ha sido fundamental para el despliegue del conjunto de políticas públicas. Para Astori la aprobación de la Rendición de Cuentas en los términos propuestos permitirá darle continuidad al despliegue de las políticas públicas comprometidas a la vez que asegurar la estabilidad macroeconómica necesaria para el desenvolvimiento de la actividad económica.

Además, pese proceso de “consolidación fiscal” llevado adelante en 2016, se mantienen fuertes desafíos en el plano fiscal, pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica. Astori resaltó que “en un contexto regional que se ajusta a la baja, en Uruguay la economía retoma impulso”.