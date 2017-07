Astori acusó a la oposición de actuar de mala fe

Por: Marcelo Falca

Compartir Tweet



WhatsApp





El ministro de Economía Danilo Astori acusó a la oposición de actuar con “mala fe” y “mala intención” al utilizar la sesión de la Comisión de Presupuesto prevista para la presentación formal del proyecto de Rendición de Cuentas para hacer “política partidaria”.

“A mí me llegaban por vía telefónica los titulares de prensa que ya estaban en los portales y yo todavía no había contestado las preguntas”, afirmó Astori, en entrevista con LA REPÚBLICA.

Dijo que asegurar que el presupuesto está “desfinanciado, no solo está faltando a la verdad sino que le hace un daño muy importante a la imagen del país” y sostuvo que la oposición incurrió en un grave error técnico al confundir “el resultado fiscal con el financiamiento del Presupuesto”. Por otra parte, expresó su rechazo “en forma tajante” a la cifra que un legislador manejó en cuanto a que el déficit fiscal (5%) es mayor al que está oficialmente en las estadísticas del Ministerio de Economía. “Eso es absolutamente falso”, dijo. Por otra parte, admitió que el incremento de la tasa consular generó “consultas” de países vecinos, en particular de Brasil, al gobierno uruguayo, “como las que tantas veces ha hecho Uruguay a los países vecinos cuando le establecieron medidas que podían no gustarle”. Afirmó que dicha tasa es de fácil recaudación y de muy escasa incidencia sobre el costo de las importaciones y recordó que en el propio proyecto de ley de Rendición de Cuentas está establecido que esté vigente solo en 2018 y 2019 al punto tal que su “desmantelamiento empieza apenas termina el gobierno, en 2020”hasta que desaparezca totalmente para los países del Mercosur. “No es un camino que hubiéramos preferido seguir, pero es lo que tenemos para recurrir a tener un financiamiento total del gasto”, afirmó Astori.

Ministro, finalmente, se hizo la semana que pasó la presentación formal del proyecto de Rendición de Cuentas antela Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Como era de esperar, hubo posiciones encontradas. Desde la oposición se cuestionó muy fuertemente el articulado. Se dijo, por ejemplo, el proyecto no está financiado, y se manejaron porcentajes del déficit que están por encima del fijado oficialmente. ¿Qué dice al respecto?

-Bueno, hicimos una presentación del proyecto a mi juicio muy buena, que consistió en precisamente presentar los aspectos fundamentales de la exposición de motivos del proyecto de ley que contiene un análisis de la situación mundial, regional y nacional desde el punto de vista económico. Un análisis del gasto público, de los ingresos públicos, un estudio sobre cuál ha sido la trayectoria del gasto público social que a nuestro juicio es muy importante, tendiente a demostrar que la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública, han sido las prioridades fundamentales, de los gobiernos del Frente Amplio, desde 2005 en adelante, exhibiendo evoluciones muy trascendentes al respecto en cuanto al aumento de los recursos destinados a la mejora de esas actividades.

¿Qué porcentajes de aumento se han verificado?

-En casi todos los casos, porcentajes que superan el 100%. Si me permite le doy las cifras exactas: empiezo por la Educación, que es por lejos la principal prioridad; el crecimiento en pesos constantes, entre 2004 y 2016, fue de $ 30.272 millones a $ 76.492 millones, lo cual representa una cifra extraordinariamente alta, esto es, por encima del 100%. Si lo ponemos en términos de las instituciones educativas, el presupuesto de ANEP creció, en ese período, 128%, mientras que el de la Universidad de la República (Udelar) creció 127%. Eso en materia de Educación que, por lejos, desde 2005 en adelante, es el área de mayor crecimiento del gasto y la primera prioridad del gobierno. Y por eso comienzo por destacar esto. En Salud, el aumento fue de 230% en el mismo período, o sea, entre 2004 y 2016. Ahora paso a Vivienda, en esta materia el aumento, ahora entre 2009 y 2016, porque es el período en el cual tenemos la información, no la tenemos desde antes de 2009, el crecimiento fue de 70%. Ahora voy al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), también en entre 2009 y 2016, el aumento fue de 79%. Sigo con el INAU, creció 88% entre 2009 y 2016. Entonces, quiero decir, que estos crecimientos que son reales, esto es, eliminado todo efecto inflacionario, son todos en moneda constante, revelan un esfuerzo del gasto público social que es absolutamente inédito en el país en toda su historia. Por eso dedicamos un capítulo especial a eso en la presentación de la Rendición de Cuentas. Y terminamos exhibiendo las características fundamentales del plan de infraestructura que tiene el país con obras en materia de energía, de transporte, comunicaciones, de servicios portuarios, de vivienda y también de infraestructura social, porque hay parte de la infraestructura que está dedicada a la enseñanza, parte que está dedicada a la salud, y que también debe ser tenida en cuenta.

Fue allí que se produjeron los cuestionamientos de la oposición…

-Bueno, de entrada nomás, se vio que esta presentación desde el punto de vista de la oposición, no solo llegaría a oídos sordos, sino que la oposición tomaría esta sesión de presentación como una ocasión para hacer política partidaria y naturalmente enfrentar al gobierno. Yo no había contestado todavía las preguntas de los legisladores, cuando ya estaban saliendo de sala a hacer declaraciones de prensa con groseras inexactitudes, y al mismo tiempo, con una mala fe y una mala intención importante, incluso utilizando adjetivos calificativos negativos. A mí me llegaban por vía telefónica los titulares de prensa que ya estaban en los portales y yo todavía no había contestado las preguntas. Se vio entonces que tenemos concepciones absolutamente diferentes en materia de política económica, estamos en partidos diferentes, el Frente Amplio tiene una política económica radicalmente distinta de la de los partidos históricos, tradicionales y , naturalmente, es muy difícil en ese caso compartir o estar de acuerdo con al menos los ejes fundamentales de la presentación que nosotros hicimos. Lo que está mal es la forma, la actitud adoptada de no escuchar y, en algún caso, agraviar y, muy preocupante, los graves errores técnicos contenidos en esas afirmaciones pero con consecuencias políticas porque los errores técnicos no son inocentes y menos en este caso. Son errores que tienen consecuencias políticas. Si alguien sale a decir: ´el presupuesto está desfinanciado´, no solo está faltando a la verdad sino que le hace un daño muy importante a la imagen del país. El presupuesto está absolutamente financiado y el error técnico consiste en confundir el resultado fiscal con el financiamiento del Presupuesto. Por supuesto que nosotros tenemos en ese presupuesto, y sobre todo en materia de gastos e ingresos públicos, un desequilibrio que se llama déficit fiscal. Pero eso es muy distinto a decir que no está financiado el presupuesto. El presupuesto está totalmente financiado no solo porque hay recursos presupuestales que contribuyen a financiarlo sino porque una de las principales fortalezas que tiene el país es precisamente la financiera. Uruguay tiene acceso fluido, sólido, a recursos financieros, en primer lugar porque tiene mucha plata, vamos a hablar en términos claros. Este país tiene déficit y lo va a combatir y lo está combatiendo pero lo está haciendo con plata. Tiene una situación financiera muy sólida. Porque una cosa es tratar de solucionar una situación fiscal exigente con plata, y otra cosa es combatir esa situación exigente sin plata; no es el caso de Uruguay. Algunos ejemplos: en este momento,

Uruguay tiene en su gobierno central una liquidez de prácticamente 6 mil millones de dólares, y los compromisos totales de deuda del país en un año equivalen a la mitad de esa liquidez que tiene el país. Y además, en toda la región, es el único país con grado inversor, esto es, con un calificativo muy sólido de parte de instituciones profesionales que se dedican a esto. Entonces, no se puede decir que el presupuesto está desfinanciado porque se contribuye a deteriorar la imagen del país que necesita hoy, más que nunca, confianza, necesita inversión, crecimiento porque ése es el único camino genuino para salir adelante y confirmar ritmos de crecimiento más sólidos. Quiero además agregar a este tema que rechazo en forma tajante la cifra que un legislador dio en cuanto a que el déficit fiscal es mayor al que está oficialmente en las estadísticas del Ministerio de Economía. Eso es absolutamente falso. El déficit fiscal medido en el último mes es 3,4%. Y esa es la cifra oficial que hay que saber aceptar porque estamos hablando de estadísticas serias. No se puede decir a mí me da que es más fuerte que eso, sin demostrarlo, sin tener fundamentos. El déficit fiscal es 3,4%, nuestra meta es terminar el año con 3,3%. Tenemos para el próximo año una meta de 2,9% y tenemos la meta de terminar el período con 2,5% de déficit respecto al producto.

En el marco económico que ha sido muy auspicioso, con un primer trimestre con crecimiento de 4,3%.

-Y se suma en apoyo a eso que el último trimestre del año pasado, el crecimiento fue muy importante: 3,4%. Entonces, tenemos 3,4% en el último trimestre del año pasado, 4,3% en el primer trimestre de este año. Todo esto sumado, nos da un fundamento muy sólido para corregir al alza nuestra meta de crecimiento para todo el año 2017. y eso fue lo que hicimos. La previsión que teníamos en la Rendición de Cuentas del año pasado era de crecimiento de 1% en el año 2017, ahora la hemos duplicado, hemos corregido al alza y tenemos una meta de 2% para este año. Teníamos una meta de 2% para 2018, la hemos elevado 2,5% y la de 2019 la hemos mantenido en 3%. Pero por todos los indicios que tenemos, entre los que se cuentan la evolución del consumo, la evolución de las exportaciones que han retomado, afortunadamente para Uruguay, un ritmo ascendente muy auspicioso, y al mismo tiempo también el comportamiento de la inversión que estamos estimulando con medidas de política económica, tenemos la firme esperanza de que Uruguay está retomando caminos de crecimiento más altos como los que conoció en el pasado reciente.

Y siguiendo en el capítulo Rendición de Cuentas, el déficit fiscal no se va a incrementar, sino que se va a reducir

-La meta para este año es reducirlo en una décima: 3,3%. Como la Rendición de Cuentas tiene un aumento muy moderado del gasto está totalmente financiado con recursos genuinos del propio Presupuesto.

Tenemos un incremento del gasto de 172 millones de dólares. Y un gasto nuevo que va en esta Rendición que es el que hay que financiar de 112 millones de dólares que necesitan financiamiento.

Hablo de 172 millones de dólares que se componen de esta manera: 100 millones ya vienen del Presupuesto y la Rendición de Cuentas del año pasado. Son gastos ya aprobados por el Parlamento pero como se recordará fueron diferidos para el próximo año por razones de combate al déficit fiscal. Son gastos que tienen que ver con las prioridades del país: Educación en primer lugar, Sistemas de Cuidados, Seguridad Pública, Vivienda, pero son 100 millones de dólares que el Parlamento aprobó, que tienen financiamiento, que constituyen incremento del gasto pero que no hay que volver a discutir porque no son gasto nuevo. Ahora, hay un aumento de gasto nuevo para esta Rendición de Cuentas, para el año 2018, que son 72 millones de dólares, de los cuales 62 millones de dólares son para salarios docentes y 10 millones de dólares, que es la primera cuota de pago anual –de un total de tres- a los funcionarios judiciales que acordaron con el gobierno como resolver la deuda que el gobierno tiene con ellos. Esos funcionarios son magistrados, fiscales, defensores de oficio y Tribunal de lo Contenciosos Administrativo. Entonces, tenemos 62 millones de dólares que son para salarios docentes; que son 50 millones de dólares para ANEP y 12 millones de dólares para la Udelar, más los 10 millones de dólares, la primea cuota judicial, totalizan 72millones de dólares. Eso es gasto nuevo. Ahora bien, el gasto total se incrementa en 172 millones de dólares porque ya están los 100 millones de dólares que ya fueron aprobados. Entonces tenemos 172 millones de dólares de aumento de gasto, de los cuales 100 millones de dólares que ya vienen financiados y aprobados. Y nosotros tenemos que conseguir recursos adicionales para gastos nuevos, por supuesto los 72 millones de dólares, pero además para 40 millones de dólares más que se vienen arrastrando de la Rendición de Cuentas anterior que cerró precisamente, y proyectó sobre el actual, un déficit o un desequilibrio de 40 millones de dólares. Y ahí forman, los 72 millones de dólares con los 40 millones de dólares, los 112 millones de dólares de ingresos adicionales que necesitamos financiar con recursos genuinos.

Entonces, con esta Rendición de Cuentas no se aumenta el déficit, ¿por qué?

-No va a aumentar porque está totalmente financiada con recursos presupuestales genuinos y al mismo tiempo proyectamos bajarla en una décima, de 3,4% actual a 3,3% a fin de año. Se financia con recursos presupuestales genuinos que son los impuestos a los juegos de azar, que hemos propuesto, entre los que se destacan el impuesto a la Renta Personal de los premios recibidos por esos juegos, pero también el Impuesto a la Renta Empresarial de los juegos de Quiniela y la llamada tasa consular que es una tasa que se aplica solamente a las importaciones de bienes. Esto último, no es un camino que hubiéramos preferido seguir, pero es lo que tenemos para recurrir a tener un financiamiento total del gasto como decíamos antes. Es de fácil recaudación y de muy escasa incidencia sobre el costo de las importaciones.

¿Esto no puede generar algún “ruido” en lo que es el actual funcionamiento del Mercosur?

-Puede generar consultas, como las que tantas veces ha hecho Uruguay a los países vecinos cuando le establecieron medidas que podían no gustarle. Pero yo quiero destacar varias cosas respecto de esta tasa consular. En primer lugar, es una tasa que se aplica solo a las importaciones de bienes. Están excluidos los servicios, todos los servicios. En segundo lugar, entre los bienes, están excluidos los bienes de capital, las importaciones de petróleo totalmente que es un insumo fundamental de la producción, están excluidos los bienes que entran como insumos de nuestra producción, en admisión temporaria, o sea entran en admisión temporaria y vuelven a salir como un producto con valor agregado nacional. Y el régimen es un régimen de importación sin impuestos, precisamente, para estimular a la industria manufacturera nacional. Todo eso también está excluido de la tasa consular. Y están incluidos todos los demás bienes, por ejemplo, los bienes de consumo.

Ahora bien, segunda característica; nosotros estamos proponiendo una discriminación a favor del Mercosur porque la tasa está hoy en 2% y estamos proponiendo llevarla a 3%, 1 punto de aumento para los países del Mercosur. Y estamos proponiendo 3 puntos de aumento para las importaciones que llegan de afuera del Mercosur, con lo cual pasaríamos de 2 a 5. La tercera consideración que quiero hacer es que en el propio proyecto de ley de Rendición de Cuentas está establecido el desmantelamiento de esta medida que empieza apenas termina el gobierno, empieza en 2020. Nosotros esto lo queremos tener en vigencia en 2018 y 2019, de modo que, en 2020, empieza a caer a razón de medio punto, hasta que desaparezca totalmente para los países del Mercosur; o sea, vamos a estar desde ese punto de vista mejor que ahora, porque hoy pagan 2 puntos de tasa consular y cuando se desmantele esta medida no van a pagar nada. Y para los países de afuera de la zona volver al 2% precisamente a razón de medio punto por año después de 2020.

Dijo que esta medida puede generar consultas ¿ya las ha habido?

-Alguna consulta ha habido, sí. Pero a nivel exclusivamente de consulta. Y nosotros estamos explicando eso, que estamos absolutamente convencidos de que esta medida es lo suficientemente cautelosa, diría yo, prudente y al mismo tiempo suficientemente transitoria como para que no incida en absoluto en nuestras relaciones comerciales ni con el Mercosur ni con el resto del mundo.

Tras estas explicaciones ¿cuál ha sido la respuesta en estos casos?

-Simplemente, nos han hecho las consultas y hemos contestado con las consideraciones que estoy haciendo aquí.

¿Esas consultas han provenido de países de la región?

-Sí, concretamente de Brasil hemos tenido alguna consulta al respecto.

Los artículos cuestionados: “Todos debemos pagar impuestos”

En la Rendición de Cuentas hay una serie de artículos que están cuestionados por la oposición, por ejemplo, el artículo 15 que plantea la posibilidad de eximirse de los plazos de cumplimiento del pago de obligaciones en materia de sentencias judiciales, laudos arbitrales, etc.

– Bueno, supongo que Presidencia de la República en particular, de donde proviene la elaboración del mismo hará una presentación en el Parlamento y naturalmente los parlamentarios en función de los argumentos que reciban habrán de decidir. Yo me atendré obviamente como en éste y en todos los asuntos de la Rendición de Cuentas a lo que los parlamentarios resuelvan porque hoy como proyecto de ley está en manos de los parlamentarios.

Otro artículo cuestionado es el 242, que establece que a partir del 1º de enero de 2018 las rentas productos de compañías extranjeras productoras, distribuidoras o intermediaras de películas cinematográficas y de tapes, etc. serán consideradas de fuente uruguaya…

-Eso significa que todos debemos pagar impuestos cuando realizamos actividades que son objeto de gravamen. Esas actividades que son actividades de comunicaciones, por ejemplo, la TV por cable, están pagando impuestos hoy. Entonces, las plataformas que hoy vengan a modernizar o sustituir a las que existen en este momento también tienen que pagar impuestos porque no son actividades diferentes, son las mismas actividades que eligen vehículos distintos para trasmitirse. Por ejemplo, pueden crecer algunas plataformas electrónicas y decrecer otras, como la proyección de películas por cable. Pero impuestos tienen que pagar todas. De pronto, algunas pasan a pagar lo que nunca han pagado porque no existían y las que existían pagan menos. Pero todos tienen que pagar.

Ejecutivo-FA, un “balance muy positivo”

¿Qué balance hace de lo que ha sido este relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio, esta nueva dinámica establecida para analizar las prioridades para la Rendición de Cuentas?

-Yo hago un balance muy positivo, muy positivo. La verdad que en este caso ha habido innovaciones importantes desde el primer momento del proceso cuando nuestro compañero Tabaré Vázquez propuso consultar al Frente Amplio acerca de las prioridades y en especial los temas en los que había que prestar especial atención en esta Rendición de Cuentas. La Comisión de Programa contestó y naturalmente involucro también a las autoridades del Frente, a la Mesa Política, al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, con una propuesta muy fundada, muy sólida, que resultó muy útil para que nosotros elaboráramos este proyecto. Luego, la primera presentación que hicimos fue, precisamente, ante el Secretariado del Frente Amplio y, al día siguiente, lo llevamos a comentar a la bancada de Senadores y Diputados del FA y todas estas experiencias previas fueron para nosotros muy importante y fortalecieron ese espíritu, más allá de matices, acuerdos, discrepancias, de unidad que debe existir para trabajar colectivamente de la mejor manera posible. Así que por todas estas razones yo creo que fue un proceso innovador y positivo para obtener el mejor resultado posible.

Al tener 49 votos y no la mayoría absoluta, se le plantea al Frente Amplio un desafío importante…

-Sin duda, y a nivel de la Cámara de Diputados lo que obligará al Frente Amplio no solo a tener la mayor disposición para conversar y convencer a todos los frenteamplistas sino trascender fronteras y conversar con legisladores de otros partidos y buscar la posibilidad de encontrar apoyos para que este proyecto en definitiva tenga un final constructivo.

“Es un error grave hablar ahora de candidaturas “

Un tema que se viene tiene que ver con la definición de las candidaturas en el Frente Amplio. ¿Cómo se para usted frente a pedidos concretos, por ejemplo, para que defina si será o no será candidato?

-Bueno, el primer comentario es que respeto las opiniones de todos quienes han incursionado en este tema. Les pido a todos disculpas pero no me quiero sumar a ellos. A mí me parece que cometemos un error grave si convertimos este tema en un tema de discusión y sobre todo en un tema de discusión pública, que nos distrae, naturalmente, porque somos seres humanos, que nos hace perder concentración, con respecto a todos los temas muy grandes que se han venido acumulando y sobre los que tenemos que volcar toda nuestra energía física y mental para tratar de proponer y llevar a la práctica la mejor solución para el país. Así que, por favor, déjenme seguir sosteniendo que no es correcto, no es conveniente hablar de candidaturas ahora y mi humilde testimonio al respecto es precisamente no hacer ningún comentario al respecto.

¿Pero usted no ha fijado un plazo como para tomar una decisión respecto a si será o no candidato?

-No, no me fijé ningún plazo porque fijarse un plazo es opinar, no sé si me explico (se ríe). Fijarse un plazo es opinar en forma indirecta y no quiero hacerlo ni en forma indirecta.

“No hay voluntad política para llevarlo adelante”, Banco del Sur está “paralizado”

El ministro de Economía Danilo Astori viajará este lunes a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde se reúne el directorio de la Corporación Andina de Fomento que él integra en representación de Uruguay. Consultado por LA REPÚBLICA sobre el Banco del Sur, promovido como motor de integración y fuente de financiamiento para los países de América Latina, señaló que hoy está “paralizado” y “no hay voluntad política de llevarlo adelante sobre todo por parte de los países grandes como Brasil y Argentina”. A su vez, señaló que la región “tiene buenas instituciones de este tipo que cumplen el papel de apoyo al financiamiento de, sobre todo, inversiones, y de obras de infraestructura. Y una de ellas, diría desde el punto de vista regional la principal, es ésta Corporación Andina de Fomento, que ha venido creciendo hasta ponerse a la par del BID, que es otra fuente importante de asistencia financiera”.

“Además, tenemos una asociación entre representantes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, la vieja Urupabol, que tienen su propia institución financiera, que se llama FonPlata. Luego está el Banco de Desarrollo de Brasil BNDS; o sea hay instituciones de mucha potencia y muy importantes para cumplir con este papel”, destacó. “En mi modesta opinión, yo diría que las necesidades desde ese punto de vista están cubiertas”, afirmó.