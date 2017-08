Compartir Tweet



Concluidos los octavos de final de la Libertadores, este es el panorama en el torneo. Por un lado van tres argentinos y Wilstermann, de allí saldrá un finalista, y del otro lado tres brasileños y Barcelona.

River Plate vs. Jorge Wilstermann

River: El equipo de Marcelo Gallardo apunta todo a la Libertadores. Ya pasó con comodidad la fase de grupos y marcó diferencias ante Guaraní, sobre todo en el partido de ida de los octavos de final. Se fue un jugador clave como Driussi, aunque el club incorporó a Scocco, un delantero de experiencia, además del volante Enzo Pérez, con pasado en Europa y en la Selección. Tiene la defensa armada ya que Pinola se sumó con eficiencia tras la suspensión por doping de Martínez Quarta. La experiencia de Ponzio, la evolución del Pity Martínez, la claridad de Nacho Fernández y el esperada recuperación de Alario pueden ser determinantes.

Wilstermann: Logró algo histórico: el primer equipo boliviano que elimina a un rival brasileño en una fase de ida y vuelta de la Libertadores. Le ganó 1 a 0 a Atlético Mineiro en Cochabamba y en la revancha bancó el 0 a 0 en Belo Horizonte, con buenas reacciones del arquero Olivares y del zaguero central Silva. El técnico es Roberto Mosquera, peruano que ya enfrentó a River con Juan Aurich. Demostró ser un equipo disciplinado, ordenado y con fuerza táctica, aunque de visitante claramente apuesta al contraataque y lo demostró contra el Galo, en el que ni siquiera le disputó la tenencia de la pelota. El punto alto de Wilster es la defensa. Tiene un buen arquero, Olivares. Y de local está con puntaje ideal: sumó 12 puntos. Está invicto en esta Copa. Aunque la prensa boliviana admite que no tiene fuerza ofensiva.

Lanús vs. San Lorenzo

Lanús: Con el técnico Jorge Almirón y una base que se sostiene en cuanto a su estilo de juego, va por el objetivo más importante de su historia. No mostró su habitual contundencia en la revancha frente a The Strongest, pero el estilo de juego no se perdió: tenencia de pelota y vocación ofensiva, con el Laucha Acosta incisivo y Pepe Sand vigente. Román Martínez es un importante iniciador de ataques, clave por su precisión. Un mal antecedente: de local perdió 1 a 0 con Nacional y 2 a 1 con Chapecoense, aunque luego la Conmebol cambió este resultado por la indebida inclusión de un futbolista en el Chape: fue 3 a 0.

San Lorenzo: Tiene un técnico experimentado en Copas, Diego Aguirre. También una base armada con futbolistas de experiencia, como Nico Navarro, Angeleri, Caruzzo, Mercier, Belluschi y Blandi. Y acaba de sumarse Gonzalo Rodríguez, un zaguero con mucho recorrido. La baja de Ortigoza la puede sentir. Un problema es la lesión de Botta, que estará seis semanas afuera. Renieri volvió al plantel y asoma como el recambio de Blandi, aunque no tiene mucho rodaje. El Ciclón tiene una carga afectiva fuerte sobre la Libertadores desde que la ganó en 2014. Aunque también es un equipo con altibajos en su producción. La imagen que dejó en la clasificación por penales ante Emelec fue bastante negativa. No es buen antecedente para el choque ante el Grana.

Santos vs. Barcelona

Santos: Tiene un buen equipo con una base de jugadores jóvenes. Juega con el sistema 4-2-3-1. Arranco mal la temporada, su entrenador Dorival Junior se fue después de dos temporadas. Asumió Levir Culpi, que es un técnico muy experimentado. Se destaca a Lucas Lima, el enganche que ya jugó en la selección, incluso metió un gol contra Argentina en el Monumental. También mostró buen nivel el colombiano Jonathan Copete, ex Vélez y Nacional de Medellín, que juega de wing, y Renato, el experimentado volante central, ex selección de Brasil y Sevilla, que marca los tiempos del equipo. El arquero es Vanderlei, bastante sólido, que estuvo en la órbita de Tite para la Verdeamarela. Juega por abajo, con mucho toque y velocidad por las bandas, con Copete, Bruno Henrique y Kayke.

Barcelona: El equipo más popular de Ecuador eliminó por penales a Palmeiras, luego de perder 1 a 0 en los 90′, uno de los favoritos. Aunque en el campeonato ecuatoriano muestra problemas en la definición por el apuro de sus atacantes. Le pasó contra Universidad Católica y Cuenca, ambos partidos que perdió. Ataca tanto de local como se visitante, y por eso a veces se descuida. Los argentinos Damián Díaz, suplente en San Pablo ante el Verdao, y Matías Oyola bajaron sus rendimientos. El uruguayo Jonathan Alves es un delantero que tampoco está en su mejor momento. Un punto alto es Erik Castillo, delantero. Marcos Caicedo con su velocidad saca ventaja por el lateral. El arquero Máximo Banguera, de selección, también da garantías. Pero vale recordar: en Guayaquil perdió 3 a 0 con Estudiantes de La Plata en zona de grupos.

Gremio vs. Botafogo

Gremio: Superó en octavos de final a Godoy Cruz, al que le ganó en Mendoza. Hubo dos goles de Pedro Rocha, delantero de 22 años que ya fue pretendido por el Sevilla y que en zona de grupos había marcado ante Guaraní y Zamora. Además, el punta acumula tres asistencias. Tiene futbolistas de experiencia, aunque su arquero Marcelo Grohe no muestra mucha solidez. Mientras, Kannemann, argentino ex San Lorenzo, está entre los mejores zagueros del Brasileirao. El volante Luan acaba de ser convocado por Tite para la selección brasileña. En el ataque, Lucas Barrios tiene mucha experiencia. Y Por algo el equipo que conduce Renato Gaucho marcha segundo en el Brasileirao. Toda la prensa reconoce que Gremio juega bien al fútbol.

Botafogo: Su capitán es el zaguero argentino Joel Carli. La defensa es muy sólida en el juego aéreo, con Carli y Rabello, pero a veces quedan pagando por abajo. Arriba no tiene una buena respuesta con el atacante Roger, con problemas de definición. Aunque Botafogo no es un equipo con fuerza goleadora. Tiene dos buenos arqueros, el Gatito Fernández y Jefferson. Además, el volante Bruno Silva, aporta en defensa y pasa por sorpresa al ataque. Es muy bien valorado en Brasil el trabajo del técnico Jair Ventura, que mantuvo un equipo competitivo pese a las bajas de la Ardilla Montillo y Camilo.