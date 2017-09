Así golpeó Irma, el huracán más potente de la historia del Atlántico, a las Antillas Menores

El potente huracán Irma, de categoría 5, pasó en la mañana de este miércoles por las islas de San Bartolomé y San Martín, en su camino hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba.

El ojo del ciclón, de unos 50 km de diámetro, atravesó esas islas de las Antillas Menores con “efectos catastróficos”. Previamente, el fenómeno meteorológico atravesó Barbuda, dejándola totalmente incomunicada. Las lluvias y los vientos sostenidos máximos de 295 kilómetros por hora castigaron también a la vecina isla de Antigua.

De nombreux quartiers de Saint-Martin sont sous les eaux après le passage d’ #Irma , en plus des dégâts liés aux vents. (photos : Kevin Carty) pic.twitter.com/Ml4VSLBDzL



Las autoridades advirtieron a la población ante el “violento ataque” de Irma en un comunicado que concluía con la frase “Que Dios nos proteja”. En videos y fotos que han circulado por Internet se puede apreciar la magnitud de los daños causados a las islas.

BREAKING NEWS: Hurricane Irma has destroyed the Island of Saint Martin.#Irma pic.twitter.com/i15eEoPxIh

