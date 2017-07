Compartir Tweet



Un candidato a la Asamblea Nacional de Venezuela muerió baleado durante un acto de campaña de los postulantes a las elecciones que se celebrarán el 30 de julio.

El incidente ocurrió en la ciudad de Maracay, en el estado central de Aragua, cuando el aspirante de 41 años, José Luis Rivas Aranguren, se disponía a realizar un discurso, una persona del público le disparó y huyó del lugar. Otras dos personas resultaron heridas en el mismo acto al que asistieron distintos candidatos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

De momento se desconocen los motivos del crimen, pero el Ministerio Público anunció que la Fiscalía de Aragua, que no dio detalles, está realizando las investigaciones correspondientes.

Desde abril, Venezuela es escenario de protestas violentas de la oposición que han causado decenas de muertos y heridos en su búsqueda para poner fin al mandato de Maduro.

En este contexto, un joven de 16 años murió durante una manifestación en la localidad de La Isabelica, en el estado norteño de Carabobo. En Caracas, la capital, siete agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resultaron heridos en un ataque con explosivos. El comandante de la GNB, Sergio Rivero Marcano, declaró que cinco de los oficiales sufren quemaduras de tercer grado.

Además, otros dos guardias fueron heridos de bala cuando despejaban barricadas en los disturbios orquestados por el sector opositor en otra localidad de la ciudad.

“Pareciera que estos reporteros son profetas del desastre y están pendientes de grabar este tipo de situaciones”, indicó Rivero Marcano. La oposición ha convocado un plebiscito simbólico con la intención de mostrar el supuesto rechazo masivo a la ANC, el cual consideran un mecanismo usado por Maduro, sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), para perpetuarse en el poder.

“Seguiré en mi cargo”

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó ayer que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio.

“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia”, ha dicho Ortega Díaz, durante una entrevista concedida a la emisora argentina Radio Con Vos.

La fiscal venezolana también ha calificado de “ilegítimos” a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tienen a cargo un proceso en su contra y ha asegurado que desconocerá “cualquier decisión” que tome la máxima corte.

“Desconozco la legitimidad de esos magistrados por lo tanto sus decisiones no las reconozco. No están facultados para llevar adelante ese proceso ilegal, inconstitucional e ilegítimo”, ha alegado Ortega Díaz. En otra parte de sus declaraciones, ha destacado que no siente miedo de cualquier represalia por sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro y ha recalcado que permanecerá al frente de la Fiscalía hasta que termine su período, en 2021.