Asegura que su perro le disparó a su novia

“El perro le disparó a mi novia”, aseguró un hombre de Florida que llamó de madrugada al 911 para pedir asistencia médica luego del confuso episodio.

Según su relato, Brian Murphy sacó a pasear cerca de la medianoche a Diesel, su mascota, porque estaba muy ruidoso, en Jacksonville (Florida). Al regresar al dormitorio, la habitación estaba a oscuras y escuchó un estallido.

Según cree Murphy, de 25 años, el perro volvió todavía agitado del paseo y saltó sobre la mesa de noche, donde estaba guardado un revólver, y eso habría hecho que el arma se disparase. Por mala fortuna, la bala impactó en el cuerpo de Summer Miracle, también de 25 años. Brian llamó a los servicios de emergencia y cubrió la herida en la pierna con una toalla para evitar que saliera demasiada sangre mientras esperaba la llegada de auxilio.

Por su parte, Summer indicó que no se dio cuenta inmediatamente de cómo ocurrieron los hechos, por lo que no aclaró la situación. Fue trasladada al hospital, pero la herida no representaba un riesgo de vida.