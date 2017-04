Un grupo de científicos de Canadá y EE.UU. han inventado lo que denominan un modelo matemático de una posible máquina del tiempo. Según su teoría, el invento sería literalmente una caja que podría moverse hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo y el espacio, informa ‘Science Alert’.

“La gente piensa que viajar en el tiempo es una ficción”, comenta el autor principal del estudio, el físico y matemático Ben Tippett, y añade: “Pero, matemáticamente, es posible”.

El truco, afirma, es aprovechar la curvatura del espacio-tiempo en el universo para doblar el tiempo en un círculo de manera que los pasajeros de la caja puedan viajar hacia el futuro y el pasado. Junto con David Tsang, un astrofísico de la Universidad de Maryland, EE.UU, el canadiense Tippett recurrió a la teoría de la relatividad general de Einstein para elaborar su modelo matemático de la máquina.

El modelo de Tsang y Tippett se basa en la idea de que en lugar de ver el universo en tres dimensiones espaciales separadas de la cuarta dimensión, el tiempo, deberíamos imaginarnos estas cuatro dimensiones simultáneamente.

Esto permite considerar la posibilidad de un continuo espacio-tiempo en el que las diferentes direcciones en el espacio y el tiempo están conectadas entre sí en el tejido curvo del Universo.

La teoría de la relatividad de Einstein vincula los efectos gravitacionales en el universo a la curvatura del espacio-tiempo, y precisamente es esa curvatura lo que estaría detrás de la forma elíptica de las órbitas de los planetas y las estrellas.

Si el espacio-tiempo fuera plano, y no curvado, los planetas se moverían en línea recta. Pero, según Einstein, la geometría del espacio-tiempo se tuerce cerca de los objetos masivos, lo que hace que los planetas cambien sus itinerarios y giren alrededor de su estrella. Lo que Tippett y Tsang argumentan es que la proximidad de objetos masivos no solo ‘doblaría y torcería’ el espacio físico, sino también el tiempo. “Mi modelo de máquina utiliza esta curvatura del espacio-tiempo para torcer el tiempo en un círculo para los pasajeros, no en una línea recta. Este círculo nos llevará al pasado”, afirma Tippett.

Para viajar en este círculo del espacio-tiempo curvado, los investigadores proponen crear una caja que pueda llevar su contenido. Si la caja lograra alcanzar velocidades superiores a la de la luz -algo que según Tsang y Tippett es matemáticamente posible- se podría retroceder en el tiempo.

EL DATO

Los planetas

Si el espacio-tiempo fuera plano, y no curvado, los planetas se moverían en línea recta. Pero, según Einstein, la geometría del espacio-tiempo se tuerce cerca de los objetos masivos.