Policías desalojaron a vendedores de la Peatonal Sarandí quienes se niegan a abandonar el lugar, porque dicen que Inspección General de la IM les aseguró que los iba a realojar en otro punto de la Ciudad Vieja, lo que no aconteció hasta ahora.

María José Galloni, una de las vendedoras dijo a LA REPÚBLICA que “desde el 2015 hasta ahora hicieron tres censos y en cada uno de ellos nos dijeron, que nos quedáramos tranquilos porque pensaban regularizar a todos los artesanos o vendedores ambulantes, pero además nos dijeron que iban a llevarnos a todos a un mercado artesanal, pero que todavía no estaba designado”.

Dice que hace dos años que trabaja con su puesto, y estaba tranquila “pero hoy aparecieron a sacarnos, sin tener algo alternativo nos desalojan dejándonos sin posibilidades de obtener el jornal, diciéndonos que era vía pública y no podíamos estar. Incluso les dijimos que ellos mismos nos habían dicho que iban a regularizarnos, pero vinieron con otra orden diferente.

Según la vendedora son unos 50 artesanos entre los que hay extranjeros, bolivianos, peruanos, que tienen miedo de manifestarse creyendo que los van a sacar del país. Pero nosotros seguiremos luchando por nuestra fuente de trabajo. En mi caso, como el de tantos, no tengo posibilidades de irme a una feria periférica porque no cuento con un vehículo para trasladar lo que vendo, así que a mi particularmente me dejan si poder llevar la comida a mis hijos”.

Este grupo de artesanos y vendedores ambulantes de la peatonal Sarandí que quisieron sacar, que según cuenta Galloni, “no son todos porque hay algunos, por ejemplo los que están de la puerta de la Ciudadela a la Plaza Matriz no los sacaron, los que están al costado de la catedral tampoco…”

Se manifestaron con cantos en rechazo a la decisión de la Intendencia de Montevideo.

“Hoy -dice la vendedora- se cumple el ultimátum y armaremos nuestros puestos sin los productos, solo con el paño y allí con carteles de protesta como hicimos hoy, nos manifestaremos pacíficamente, al tiempo que ya decidimos realizar una propuesta que queremos un mercado artesanal al menos provisorio hasta que regularicemos cada uno la situación”.