De haber nacido en Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger (Thal, Austria, 1947) asegura que hubiera disputado las elecciones presidenciales en su país de acogida. Pero, por una resolución constitucional, el austriaco naturalizado norteamericano no puede optar a la candidatura.

Así y todo, es el inmigrante que más alto ha subido en el escalafón político. Conan el republicano, como le apodó George W. Bush, fue gobernador de California de 2003 a 2011, donde se ganó el respeto de los demócratas por implantar leyes medioambientales. Ahora anda alejado de la arena institucional y prefiere impactar en el bienestar común como filántropo. Comanda The R20-Regions of Climate Action, una ONG donde trabaja con autoridades de todo el mundo en la mejora de la sostenibilidad de sus regiones.

El alter ego de Terminator ahora actúa en su calidad de productor y narrador del documental Wonders of the Sea 3D, dirigido por Jean-Michel Cousteau, hijo del célebre oceanógrafo de la gorra de lana roja, Jacques Cousteau. La promoción de esta película en defensa de los océanos sirvió para soltar la lengua de Arnie acerca de su archienemigo en la Casa Blanca. En una entrevista con el diario El Mundo de España habla sobre política y como ve lo que ocurre con el cambio climático.

¿Qué tiene de especial ‘Wonders of the Sea’ para que se haya involucrado en su producción?

A menudo, el activismo medioambiental tiene el mal hábito de señalar con el dedo buscando culpables: no fumes, no viajes en avión, no enciendas la chimenea ni el jacuzzi… Y así no vamos a sumar más defensores del planeta. Wonders of the Sea, en cambio, celebra la naturaleza, muestra lo que hay que proteger.

¿Cómo puede dar ejemplo si circula con todoterrenos Hummer, uno de los vehículos más contaminantes?

Mis Hummers funcionan con hidrógeno, que no es contaminante, o con biodiésel, que sí lo es, pero menos. Mi Mercedes-Benz Clase G acaba de ser transformado en vehículo eléctrico por la empresa Kreisel. Y otro Hummer será convertido en el primero con motor eléctrico. Como la tecnología ya está de nuestro lado, no necesito privarme del placer de conducir.

¿Cuál es su opinión sobre la actitud negacionista de Donald Trump con respecto al cambio climático?

No quiero centrarme en una sola persona. Hay muchas alrededor del mundo que no creen en la relevancia de la protección del medio ambiente. No me importa. En Wonders of the Sea nos hemos concentrado en el poder de la gente. Esta película hará que se enamoren del océano y les involucrará en su conservación. Una de las más grandes maravillas del mar es que la mitad del oxígeno que respiramos procede de allí, así que más nos vale cuidarlo.

Está claro que Trump no es el único, pero sus decisiones tienen un impacto global.

Le deseo buena suerte como presidente. Si hace una buena labor al frente del Gobierno, ganaremos todos. Por lo que se refiere al cambio climático, Trump está desinformado. Todavía vive en la Edad de Piedra. Con el tiempo, esperamos hacerle comprender que los activistas medioambientales estamos en el buen camino. Nuestra obligación es entregar el mundo en buenas condiciones a las generaciones futuras.

¿Se considera una persona optimista?

A mí siempre me ha gustado lo que he hecho, incluso arrastrarme por el suelo sosteniendo una espada, con los codos y las rodillas ensangrentados, durante el rodaje de Conan, el bárbaro (John Milius, 1982). Después de varias tomas, el director todavía me pedía otra para hacerme un primer plano (risas). El problema es que a un 74% de la población estadounidense no le gusta lo que hace. Ahí reside el alto porcentaje de depresiones.

Ha comparado el trabajo que realizó para promover el culturismo con el que está haciendo para defender el medio ambiente. ¿Cómo son extrapolables?

Hace 40 años había muchos prejuicios contra quienes practicábamos este deporte, así que fue una tarea ardua y larga cambiar su imagen. Muchos decían que era malo para el corazón (risas). Ahora, no hay un hotel que no disponga de gimnasio. Y es bueno recordar que nunca nos metimos con los gordos ni dijimos qué culo más grande. Sólo mostramos lo que sucede con el cuerpo si cuidas de él. Celebrábamos el cuerpo humano, del mismo modo que ahora celebramos la naturaleza para promover su cuidado.

¿Es ahí donde reside el secreto de su estupendo aspecto a punto de cumplir los 70 años, en el ejercicio físico?

Hay dos razones: hago deporte todos los días y adoro mi vida. Soy una persona afortunada. Un mes hago una película y el siguiente viajo a Australia, a China o a Sudáfrica para promover la feria de culturismo Arnold Classics. Otro día voy a dar un discurso en una universidad y salgo con un doctorado honoris causa.

¡Ya tengo ocho! Y al siguiente, cierro un negocio inmobiliario que me reporta tres millones de dólares. O conduzco mi Harley Davidson a las cinco de la madrugada por Santa Bárbara sólo por el placer de ir allí a desayunar. ¿Cómo no voy a estar contento con mi vida?