La Armada argentina intentaba localizar el viernes a un submarino con 44 tripulantes a bordo luego de haber perdido contacto con la nave hace dos días cuando navegaba frente a la costa patagónica.

La marina informó en su cuenta de Twitter que “se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA San Juan con quien se perdió enlace durante su tránsito desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida”.

La nave, de origen alemán con propulsión diésel eléctrica de la clase TR 1700, es buscada en la zona del Golfo San Jorge, que comparten las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde fue registrada su última posición el 15 de noviembre.

Enrique Balbi, jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada, dijo a The Associated Press que la nave no estableció comunicación con el Comando de la Fuerza de Submarinos “por ninguno de los medios alternativos que tiene” y que es posible que sufra un problema de “alimentación eléctrica, cables, antena o equipos”.

El submarino se dirigía desde la base naval de Ushuaia, en el extremo sur del país, a Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Los gobiernos de Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña han ofrecido apoyo logístico e intercambio de información en esta búsqueda humanitaria, informó a su vez un comunicado de cancillería. Ese organismo colabora con el Ministerio de Defensa para “contar, en comunicación con autoridades de países vecinos, con posibles apoyos para establecer el paradero del submarino”.

Balbi explicó que por protocolo la nave, que estaría a 430 kilómetros de la costa, tiene que salir a la superficie para favorecer y forzar el contacto visual o de radar.

Su localización se está llevando a cabo con dos aeronaves y tres embarcaciones.

Balbi dijo luego a periodistas que se ha rastrillado un 15 o20% del área de exploración. “Estamos a menos de un día de haber iniciado la etapa de búsqueda y hay que tener paciencia… es presuroso decir que está perdido”, sostuvo el capitán de navío, quien se manifestó esperanzado de que el submarino será localizado. El rastrillaje comenzó en la noche del jueves.

Asimismo afirmó que no hay ningún indicio que diga que se ha hundido y consideró a los tripulantes profesionales totalmente capacitados. Los embarcados cuentan con víveres para un mínimo de 15 días más de lo estipulado, agregó.

El portavoz de la Armada descartó además que la nave tuviera problemas.

“Está totalmente operativo… Tuvo reparaciones hace más de dos años; no sabemos que pasó que se quedó sin comunicaciones”, afirmó. Sin embargo admitió que se desconoce si la nave tiene propulsión, lo que permitiría que avance hacia su destino.

El submarino zarpó hace diez días de Mar del Plata, hizo adiestramiento integrado con buques y con aeronaves de la aviación naval y luego realizó una escala de tres días en el puerto de Ushuaia. Cuando estaba de regreso a la base naval de donde salió, su apostadero habitual, perdió la comunicación.

El Comando de la Fuerza de Submarinos ha tomado contacto con los familiares de los tripulantes para mantenerlos informados sobre las operaciones de localización, dijo un comunicado de la Armada.

El almirante Gabriel González, jefe de la base naval de Mar del Plata, afirmó en tanto que familiares de varios de los tripulantes están esperando allí el desarrollo de los acontecimientos.

El jefe de la base naval señaló que “no es la primera vez” que ocurre una situación como la que hoy protagoniza el ARA San Juan.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez –maquinista del submarino– dijo al canal de cable Todo Noticias que “estamos rogando a Dios y pidiendo a todos los argentinos que nos ayuden a rezar, que sigan navegando y los puedan encontrar”.

“Mi hermano lleva 22 años en la Armada, ha pasado por un montón de situaciones… tenemos fe que sea solo una pérdida de comunicación”, afirmó.

Entre la tripulación se encuentra Eliana Krawczyk, la primera oficial submarinista en la historia de Argentina, quien es jefa de armas.

La Armada ordenó a todas las estaciones de comunicaciones terrestres a lo largo del litoral argentino “la búsqueda preliminar y extendida de las comunicaciones y escucha en todas las posibles frecuencias de transmisión del submarino”, indicó en el comunicado.

Dos aeronaves efectuaron vuelos la víspera y durante la madrugada del viernes. A su vez se ordenó el despliegue de un destructor con un helicóptero embarcado y dos corbetas.