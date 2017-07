28 heridos en una discoteca de Arkansas

Compartir Tweet



Al menos 28 personas fueron heridas, 25 de ellas por armas de fuego, durante un tiroteo que tuvo lugar la madrugada de ayer en una discoteca de Arkansas, sur de Estados Unidos, afirmó la Policía local, que abrió una investigación.

La Policía de la ciudad de Little Rock precisó inmediatamente en su cuenta de Twitter que no se trata de un “incidente vinculado al terrorismo”.

“Aparentemente es una disputa durante un concierto”, que se desarrollaba en el club Power Ultra Lounge de Little Rock, afirmó la Policía, que en un primer momento había hecho referencia a 17 víctimas tras el tiroteo ocurrido hacia las 2 y 30 de la madrugada

Algunas horas más tarde, la institución tuiteó que el número de heridos se elevaba a 28, entre ellos tres personas que no fueron heridas por los disparos. Ninguno se halla en estado grave y “TODOS sobrevivirán”, dijo la misma fuente. “El problema de la criminalidad que padece Little Rock parece agravarse”, lamentó el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien denunció una “tragedia absurda” y prometió la ayuda del estado.