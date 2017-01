Justicia concluyó que no hay delito porque la carrera no existe

La jueza Ana De Salterain archivó ayer la causa por usurpación de título del vicepresidente, Raúl Sendic. La magistrada hizo lugar así al pedido del fiscal Carlos Reyes. “El delito sería contra la administración pública pero la administración no tutela ese título porque la carrera no existe”, había explicado Reyes en su escrito.

“Ante un título formalmente inexistente (el cual además está referido a una institución extranjera) no regulado por nuestro derecho tanto Reta como Bayardo Bengoa señalan que ello no configura delito y sería imposible lesionar el bien jurídico como potestad de reglamentar los títulos o profesiones”, dice el dictamen del fiscal.

El abogado del vicepresidente, Ignacio Durán, informó a Telenoche que su defendido tomó la noticia con buenos ojos dado que la “denuncia tiene mucha connotación a nivel político”.

“El propio denunciante se encarga de decir que es más una denuncia contra la credibilidad y no un ilícito” concluyó el abogado al tiempo que agregó que Sendic está satisfecho “porque está convencido que no cometió ningún delito”.

La defensa afirmó que el vicepresidente no se expedirá sobre el tema hasta tanto no tenga la resolución formal de la jueza del caso.

Respecto a la posibilidad de presentar una acción judicial en contra del denunciante, el abogado Gustavo Salle, Durán sostuvo que recién se tomó conocimiento del dictamen fiscal pero que “hay un desprecio muy grande hacia el honor” del vicepresidente y que tendrá que “evaluar en su esfera íntima qué acciones va a tomar y si las va a tomar o no” señaló.

Días atrás Sendic contó que quiso renunciar tras la polémica del título pero el presidente Tabaré Vázquez no lo dejó. “Lo hablé con el presidente. Me dio un abrazo y me dijo: ‘Ni se te pase por la cabeza renunciar'”.