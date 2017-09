Por: Mariana Peralta

Roberto Musso , Santiago Tavella, Álvaro Pintos,Santiago Marrero y Gustavo Antuña, siempre sorprenden. No es casualidad que El Cuarteto de Nos en cada nueva producción discográfica logre mover en todo aquel que lo escuche la parsimonia de estos tiempos donde el “no te metas” y “el que piensa pierde” parecerían ser una constante. Pues bien, llegó Apocalipsis Zombi, un disco rupturista pero que mantiene la esencia de la banda uruguaya que ha logrado unir a fanáticos sin importar fronteras ni edades. El disco este sábado 9 de setiembre será presentado en un gran concierto en el Teatro de Verano y con el paso de los días la expectativa por ver a la banda en vivo va en aumento.

“Me parecía que estaba bueno volver a cambiar con este nuevo disco. Con el disco anterior (Habla tu espejo) ya había llegado a ese tipo de canción más reflexiva más introspectiva que me pareció super lindo escribirla.

Pero sentía que con esos temas como “Roberto”, “No llora”, “21 de septiembre”, sentía que ya por ese camino no me podía superar, es decir, ya no podría hacer una canción con ese grado de emotividad que tienen esos temas”, explica Roberto Musso, frontman (líder) y letrista del Cuarteto de Nos en entrevista con LA REPÚBLICA.

Roberto tenía claro que si continuaba por ese camino del disco anterior se iba a repetir, entonces empezó a transitar por otros lados para ver qué pasaba en esa búsqueda. La idea inicial fue sacar el show por fuera de Roberto. Desde “el afuera” el músico se interesó por investigar en esto que él denomina “bestiario” de seres y personajes que lindan con el realismo fantástico, personajes de fantasía como el gaucho con superpoderes (de ahí Gaucho Power, corte difusión del disco), Invisible, El innombrable, el zombi y que cada uno fuera una especie de metáfora o correlato de tips de la sociedad contemporánea.

Con esa inconfundible y envidiable capacidad que tiene Roberto Musso para llevar a letra y música la realidad de estos tiempos nació “Apocalipsis Zombi” título que además da nombre al disco. “Hablamos un poco de esa humanidad deshumanizada que estamos viviendo” puntualiza el músico.

Este sábado en el Teatro de Verano, ( quedan las últimas entradas en venta en TickAntel)se concretará una de esas imperdibles oportunidades de ver en vivo al Cuarteto de Nos y su Apocalipsis Zombi, un cachetazo permanente a la modorra de estos tiempos y que con sus letras “golpea” musicalmente de manera hermosa hacia las fibras más intimas de esta sociedad actual hiperglobalizada donde la redes sociales, la hiperconectividad y la necesidad de mirar y que te miren ha deshumanizado a las personas al punto quizás de ir hacia ese “Apocalipsis Zombi” que narra El Cuarteto de Nos en su brillante nuevo disco.

“Cada canción tiene algo pegadizo que es el ritmo y que obviamente elegimos para que sea viral. Ese es otro guiño o ironía que siempre tiene El Cuarteto en sus arreglos además de cantarla en primera persona”, dijo Musso.

Este disco que podrá disfrutarse en vivo en el Teatro de Verano está impregnado de un mensaje de reflexión, de plantearnos si como sociedad estamos siendo una sociedad “zombificada” o en camino a eso.

Cada temática de un disco de la banda no sale por casualidad, detrás de cada letra hay una idea general que lleva meses o hasta años plasmarla. “Me puse a estudiar mucho de filosofía zombi, no lo tenía muy claro, llegué a la filosofía zombi porque estaba buscando qué representaba más a la sociedad de hoy, a la bestia y todos los caminos me condujeron al zombi y nunca más acertado este concepto”, contó. Musso para la composición se nutrió de mucha literatura al respecto, porque si hay algo que la banda y este músico e ingeniero no son , es ser improvisados, el método y la disciplina lo llevan a su máxima potencia, y para beneplácito de sus fanáticos es genial que así sea. “Soy muy estructurado en ese aspecto, mi pasaje por la facultad de ingeniería me lo dejó inculcado (risas). Por ejemplo, no puedo escribir si estoy de gira, porque estamos súper estresados “en modo gira” y no tenés tiempo para nada, solo para descansar” explica Roberto con su particular templanza y con el orgullo de haber plasmado junto a sus compañeros de banda un nuevo disco con la esencia de siempre pero con el cambio necesario.

El método

Volviendo al método de composición , Roberto entonces se dedica a las letras cuando está en Montevideo, en su hogar, más precisamente cuando está en el estudio que montó en el fondo de su casa. Allí, en su mundo, el método lo aplica a rajatabla “tengo un horario para escribir, en la mañana tempranito. Las letras las escribo directo en computadora, antes lo hacía en unos papelitos pero tengo tan mala caligrafía que me pasó varias veces que volvía a los papeles y no me entendía la letra (risas). Entonces ahora tengo en la computadora un archivo que se llama papelitos.doc y ahí guardo las ideas”.

En cuanto al tiempo que le lleva hacer una canción, Musso dijo que está a veces meses . “Hay veces que me cuesta más llegar a un concepto como el del zombi. Me pasó, dije qué bueno llegué al concepto zombi y me pregunté ¿ahora cómo encaro una canción?. Después de escribirla me lleva menos tiempo que llegar a la idea grande”.

Sonoridades diferentes

En este disco, las canciones tienen muchas sonoridades diferentes. “Eso la buscamos desde la composición y después lo laburamos entre todos con Cachorro López en la parte de los arreglos. Cada una de las canciones es un mundo musical diferente”, explicaron Marrero y Musso quienes destacaron la gran química que lograron con el destacado productor internacional que en esta oportunidad trabajó en Apocalipsis Zombi.

El Gaucho Power

Una de las canciones del disco que sonará como un himno de guerra el 9 de setiembre es Gaucho Power, una “vuelta de tuerca” tal vez a la “garra charrúa” pero vista desde el particular ojo del Cuarteto. Consultados respecto a cuándo tuvieron que sacar el Gaucho Power, Marrero y Musso no dudaron en contestar y revelaron sin darse cuenta el secreto detrás del fenómeno Cuarteto de Nos.

“Miles de veces, la verdad que el Cuarteto lleva el Gaucho Power en su adn. A cualquiera en Latinoamérica le preguntás ¿qué no te costó en tu vida? y nosotros contestamos: ¡todo nos costó mucho hacerlo!. El Cuarteto no es la excepción, nosotros hacemos esto con muchísimo trabajo, sacrificio de parte de nuestras vidas porque es algo en lo que creemos y nos encanta y eso de luchar contra la adversidad es terreno habitual nuestro en este mundo masificado en el que vivimos donde la música no escapa a eso. Para intentar ser una propuesta diferente tenés que sacar el gaucho power al 100%.



Esa variación de estilo o cambio musical que hacemos cada tanto es también para conquistar nuevos públicos y seguir vigentes a nivel musical y letrístrico, temas que hablen de la sociedad a nivel mundial, capaz que ahí esté el secreto de llegar a lugares de Latinoamérica y que nos vaya bien”, analizó Marrero.

Descentralizar

“Nosotros apuntamos a tratar de no centralizar los lugares, los países, no solo vamos al D.F en México porque vendemos miles de entradas, también vamos a otras ciudades, estamos haciendo esa especie de campaña de tocar en la mayor cantidad de ciudades para que conozcan nuestra música. Lo que hemos visto es por ejemplo, que la primera vez que fuimos a Guadalajara había 600 persones, la segunda vez 900 y eso tiene que ver con el boca a boca”, dijo Marrero .

Viejos y emergentes

al mismo tiempo

“Hay una cosa que me parece muy particular de la historia de El Cuarteto de Nos, y es que si bien es una banda muy consolidada en Uruguay y en Argentina en muchos lugares todavía somos una banda nueva tocamos para poca gente. Entonces es como que estamos todo el tiempo viviendo esas dos vidas, la de una banda consolidada y la de una banda emergente. Eso me parece que es una apuesta a seguir creciendo y hacer ese camino nuevo, porque perfectamente podríamos haber decidido seguir tocando donde nos conocen y no ir a lugares a empatar plata todo lo contrario, hemos ido a tocar a lugares aun sabiendo que perdíamos plata pero fue una decisión estratégica para hacer conocer nuestra música”.

DATO

El Cuarteto de Nos

Concierto

Sábado 9 de setiembre, 21 hs

Teatro de Verano

FRASE

“Para intentar ser una propuesta diferente, tenés que sacar el gaucho power al 100%”