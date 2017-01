El presidente Barack Obama conmutó ayer la sentencia de Chelsea Manning, quien filtró documentos secretos a WikiLeaks cuando trabajaba como analista de inteligencia del Ejército.

Manning es uno de 209 presos a los que Obama decidió reducirles las sentencias, indicó la Casa Blanca. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador de Londres desde hace más de cuatro años, había prometido aceptar la extradición a Estados Unidos si Manning era liberado. Ahora, se espera que haga declaraciones por la medida de Obama.

Por otro lado, Edward Snowden, otro de los enemigos públicos de EEUU, refugiado en Rusia también por filtrar docuemntos confidenciales, celebró el cambio en la sentencia. “Dentro de cinco meses, estarás libre. Gracias por lo que hiciste por todo el mundo, Chelsea. ¡Mantente fuerte un rato más!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Y que se diga en serio, de buen corazón: gracias, Obama”, agregó minutos más tarde con otro tuit. Manning ha cumplido más de seis años de una condena de 35. Ahora su sentencia concluirá el 17 de mayo. Cuando fue arrestada en 2010 usaba el nombre de Bradley Manning. El año pasado intentó suicidarse en dos ocasiones.

Otro de los perdonados es el nacionalista puertorriqueño Óscar López Rivera quien llevaba más de tres décadas preso en Estados Unidos por conspirar contra el gobierno estadounidense.

La liberación del líder nacionalista se había convertido en una campaña casi universal entre los puertorriqueños de distintos partidos políticos en la isla, y además entre los boricuas que viven en la diáspora en el continente estadounidense.

“Gracias, presidente Obama; gracias de parte de millones de puertorriqueños en la isla y en todo el mundo”, dijo en un comunicado Luis Gutiérrez, el congresista de Illinois de origen puertorriqueño. “Gracias de parte de la familia de Oscar y de sus amigos en Chicago. La campaña internacional de líderes religiosos, funcionarios públicos, ganadores del premio Nobel y personas ordinarias ha llevado a este día. Nos han contestado las oraciones”.

Se espera que López Rivera salga de prisión el próximo 17 de mayo. El líder nacionalista fue encarcelado en 1981 tras ser acusado de conspiración sediciosa, debido a sus actividades como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña (FALN). El puertorriqueño, criado en Chicago, era partidario de la independencia nacional de Puerto Rico.

Obama también perdonó a otras 64 personas, incluido el general retirado James Cartwright, que fue acusado de perjurio durante una pesquisa sobre la revelación de información secreta. Cartwright, ex general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se declaró culpable en 2016 de haber mentido durante una investigación del FBI por una fuga de información clasificada sobre un ataque informático al programa nuclear iraní en 2010.

El militar retirado, y ex vicejefe del Estado Mayor Conjunto, fue acusado de mentir a los investigadores cuando declaró que no había confirmado una información clasificada al periodista del periódico The New York Times David Sanger. El indulto de Obama se ve como el respaldo a uno de sus colaboradores durante su gobierno.

La mayor parte de las otras personas a las que se les conmutaron sus sentencias estaban cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas en los que no hubo violencia.