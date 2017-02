Enzo Francescoli se refirió a la situación que vive el fútbol uruguayo en relación a las diferencias entre los jugadores y la Mutual.

“Estos últimos años han sido y serán por un poco más de confusión en todos lados, Lo decía el presidente de la Conmebol, estos últimos años serán y han sido por un tiempo más de confusión en todos lados, no solo en Uruguay, en Argentina y en la FIFA. Siempre que pasa algo se producen cambios y ojalá que sean para mejor. Yo hace años que no estoy en Tenfield, pero eso no quita que soy un gran hermano y amigo de Paco, y de todos los que están allí. No sé muy bien los pormenores de lo que sucede, lo veo desde un lugar objetivo. Siempre que estuve en la selección le di la prioridad a la Mutual, que creo que es la que representa a todos los jugadores de fútbol. Siempre me guié por eso. Espero que se resuelva de la mejor manera para los jugadores. Siempre hubo gente pensante. Son cosas que se dan, que a veces se dan por malos entendidos, pero ojalá sea lo mejor para los jugadores. Siempre estoy y estuve del lado de los jugadores”.