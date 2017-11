Compartir Tweet



La Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Diputados recibió días atrás a dos representantes, una de la Agrupación Humanista Animalista 1931, que hace parte de la organización TAO, y una de Animal Help; la licenciada Laura Falco Pott y la señora Silvia Gandioli respectivamente.

Falco reiteró en el Parlamento lo mismo que había denunciado en LA REPÚBLICA, que “el mundo animalista uruguayo salvo algunas excepciones que ya hemos denunciado en los medios correspondientes no comparte ni comprenden las funciones de Cotryba”.

Agregó que “a nuestro entender ha sido absolutamente ineficaz y mentirosa en su accionar. No refleja para nada una representación animalista, ni a través de sus componentes, en la gerencia de Cotryba y, mucho menos, en su consejo consultivo conformado por la señora Karina Kokar y el señor Miguel Ángel Píriz”.

Por su parte, Gandioli manifestó que “nosotros no entendemos cuál es la función de Cotryba. No se está realizando nada de lo que nosotros pensamos que iba a hacer Cotryba, antes Conahoba. ¿Para qué fue creada esa Comisión? ¿Qué es lo que hace?

Añadió que “los gobiernos bienestaristas no son gobiernos proteccionistas. Si no hay protección animal, de ninguna manera habrá bienestar animal. Nuestra agrupación no pretende que el Uruguay se convierta en un país vegano, pero sí que cumpla con los protocolos internacionales firmados por diversos gobiernos uruguayos, respecto al sacrificio animal, entre otras cosas”.

Falco también enfatizó que “queremos que se cree un consejo consultivo que represente a todos los partidos políticos, con un titular y un suplente como debe ser, y no por esta señora y este señor”.

Acerca de apoyos, la activista de TAO remarcó que “solo recibimos un apoyo relativo con respecto al tema animalista del Partido Colorado, concretamente, del sector de la diputada Graciela Matiaude y del diputado Adrián Peña, y del sector del senador Michelini, perteneciente al Frente Amplio, que tiene una comisión animalista, cosa que desconocíamos, al igual que el resto del pueblo, que muchas veces ataca al gobierno en el tema animalista”.

En este punto cabe puntualizar que fue Michelini quien ofreció a las animalistas conformar una espacio o una lista animalista-humanista dentro del FA, y fueron estas las que lo solicitaron y ni siquiera han dicho si aceptarían sino que es solo una de las posibilidades con las que cuentan, al igual que otra dentro del Partido Colorado.

Orientación legislativa

Falco solicitó una ayuda de los legisladores. “Nosotros queremos saber si la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal nos puede marcar un camino a seguir quizás sea acudir a la Suprema Corte para que la Cotryba sea removida. En realidad, los integrantes de dicha Comisión deben renunciar por vergüenza, ya que el señor Pintos no solo no representa a nadie, sino que es repudiado por todo el país.

Y eso se debe a que tiene una visión nefasta dentro del mundo animalista y no animalista. Además, el consejo consultivo es una vergüenza; es como si yo si tuviera alguna potestad encontrara en la calle a una persona y la pusiera en un consejo consultivo, porque no representaría absolutamente nada”.

Para concluir, Gandioli señaló que “nosotras tenemos algunas sugerencias. Para que las cosas funcionen bien se necesita un consejo consultivo que esté integrado por representantes de los diferentes partidos, que no sean veterinarios, sino animalistas. Por otro lado, necesitamos que se elabore un código del animal, porque después, tal vez, se pueda formular una ley para que todo sea más fuerte”.