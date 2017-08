Compartir Tweet



Angelina Jolie ha sido acusada hace unos días de realizar prácticas abusivas hacia menores por la revista Vanity Fair durante el cásting de la nueva película de Netflix, “First they killed my father: a daughter of Cambodia remembers”.

La directora de la cinta ha respondido a las acusaciones asegurando que se malinterpretó su intención. Según lo publicado por Vanity Fair, Jolie escogía niños de orfanatos, de circos o de escuelas en barrios bajos de Camboya para el cásting de la película. Durante la prueba, la directora colocaba una gran cantidad de dinero frente a los jóvenes aspirantes a intérpretes y les preguntaba qué harían con todo ese dinero.

Inmediatamente después de responder a la pregunta, Angelina Jolie retiraba el dinero para ver la reacción de los niños y niñas. La cineasta buscaba ver la reacción emocional de los jóvenes y ver cómo actuaban frente a ella.

El texto destaca el cásting de Srey Moch Sareum, la niña que logró el papel de Loung Ung -la autora del libro en el que se basa la película-, quien aseguró que el dinero iría a pagar un funeral digno para su abuelo y que respondió con muchas emociones cuando se le retiró el dinero. “Se aseguró la seguridad, el confort y el bienestar de los niños durante el filme, desde las audiciones hasta el rodaje de la película”, respondió Angelina Jolie frente a las acusaciones de maltrato infantil.

Además, la directora añadió que los padres, guardias e integrantes de organizaciones no-gubernamentales estuvieron presentes durante el cásting. Jolie alegó que el cásting se había sacado de contexto. Las audición fue una improvisación basada en una de las escenas de la película y que en ningún momento se les quitó dinero real a los niños. “Me molesta que un ejercicio falso e improvisado que es una escena en la película sea descrito como si fuera un escenario real”, explica Jolie.

“Las acusaciones de que les quitábamos dinero real a los niños durante el cásting es una afirmación falsa e hiriente. Me sentiría indignada si esto hubiera ocurrido”. Además de las recientes declaraciones de la directora de First they killed my father, algunos trabajadores del equipo técnico de la película alegan que avisaban a los jóvenes aspirantes de que era una escena de la cinta y que el dinero no era real. First they killed my father, sin fecha de estreno, muestra los horrores del genocidio realizado por los Jemeres Rojos, el partido comunista camboyano, entre 1975 y 1979.

El filme es la adaptación de las memorias de Loung Ung, superviviente al régimen jemer que en 2000 publicó su diario para exponer al mundo lo que había ocurrido en su país.