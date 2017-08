El anecdotario del “Profe”: el quinquenio, la selección y las ganas de volver

Compartir Tweet



Siempre resulta interesante escuchar qué tiene para decir un hombre que escribió su nombre en varias páginas de la historia del fútbol uruguayo. Pablo Bengoechea concedió una entrevista a “Locos por el Fútbol” (programa emitido en FM Del Sol) en la que tocó todos los temas.

Además del excelente momento que le toca vivir en Perú, donde está a punto de cortar una extensa sequía de títulos de Alianza Lima, se refirió a sus múltiples pasajes por Peñarol- haciendo especial hincapié al quinquenio- y la selección, al tiempo que habló sobre la posibilidad de volver a dirigir a los aurinegros algún día.



Un buen momento

¿Cómo es tu relación con Perú?

Es la segunda etapa que me toca venir. Del 2010 al 2014 estuvimos en la selección con Sergio Markarián. Siempre nos trataron muy bien. Conozco el medio, surgió la posibilidad de llegar a Alianza Lima y estamos afrontando este desafío.

¿Qué tal van las cosas en Alianza? ¿Cómo ves a los uruguayos?

Va todo muy bien. Luis (Aguiar) se adaptó muy bien al campeonato, que no es sencillo. Hay ocho equipos con altura, se juega en el frío y en el llano, hay lugares que son en la selva con mucho calor. Es un campeonato muy difícil, pero por suerte los chicos que no conocían el torneo se adaptaron muy bien. Tanto Aguiar, que es el goleador del campeonato y anda en un muy buen momento, como Godoy, se adaptaron muy bien”.

La prensa uruguaya era crítica contigo, ¿pasa lo mismo en Perú?

Es todo muy similar. Hay que tener calma para trabajar. Al igual que en mi pasaje por Peñarol, tengo una muy buena relación con los jugadores, y eso para mí es fundamental.

El análisis final se hará cuando termine el campeonato. Pero me siento muy a gusto acá en Alianza. Tengo buenos jugadores y un excelente trato con ellos; en lo deportivo, a falta de dos fechas estamos bien ubicados y soñando con terminar muy bien este campeonato Apertura.

¿Extrañas algo de Uruguay?

Extraño las 24 horas del día, todo el tiempo. Las costumbres nuestras, las amistades y la familia. Tengo a una de mis hijas en Lima, pero mi esposa y mis otras dos hijas están en Uruguay, así que lógicamente se extraña mucho.

El fútbol uruguayo tiene algo único. A uno le tocó estar mucho tiempo en Peñarol, y el fin de semana es diferente a todos. Extraño bastante al fútbol uruguayo, al que sigo de cerca.

El futuro dirá

¿Te quedó una espina como DT de Peñarol? ¿Pensás en voler?

Es muy difícil ofrecerse. Todo el mundo sabe que soy hincha de Peñarol y que quiero muchísimo al club. Siempre estoy a la orden para ayudar desde el lugar que pueda. Vamos a ver lo que nos depara el futuro.

Peñarol tiene mucha gente, muchos ex jugadores de gran nivel que se prepararon para estar ahí. Si el club alguna vez piensa en el ‘Gabi’ Cedrés, en Pacheco, son gente preparada para lo que sea. Son personas de una calidad humana tremenda, que nunca van a estar buscando conseguir un cargo, pero estarán disponibles cuando el club los necesite.

Yo no tengo ningún problema con Peñarol, al contrario, soy un agradecido de la etapa de jugador y de que el club me llamara en un momento complicado para ser el entrenador. A mí me tocó dirigir en un Clausura en que Peñarol había perdido por 17 puntos el Apertura. En ese momento no dudamos porque el club creía conveniente de que yo estuviera ahí. Listo. Cuando tocó el momento de que definieran que no debía estar más en el club, cerré la boca y me fui a casa.

Viví cosas muy lindas en Peñarol. Siento lo mismo que los hinchas. Quiero que gane y le vaya bien. Ojalá tenga un muy lindo Clausura.

Los años dorados

¿Te parece que Peñarol perdió la identidad que tenía en el quinquenio?

Es muy difícil hablar de algo, en este caso de Peñarol, si uno no está adentro. Lo que yo veía de aquel plantel, es que había muchísima unión y un enorme deseo de que la institución saliera adelante.

Nos entrenábamos muchísimo y nos preparábamos para cada campeonato con todo. Cuando nos tocaba perder, nos íbamos y podíamos abrazarnos porque habíamos entregado todo. Había mucha humildad, y teníamos claro que el fútbol es muy difícil y hay que dedicarse de lleno a él.

Hay una frase que me gusta mucho que dice que ‘hay que vivir para el fútbol y no del fútbol’. Eso lo pienso siempre. Y en ese grupo, desde 1993 había gente que ya conocía mucho el club, como Saralegui, el “Tano” Guitérrez, el “Chueco” Perdomo, Vidal, que habían ganado cosas muy importantes. Nosotros nos adaptamos a esa mentalidad, esa mística, esa consciencia de que había prepararse con todo siempre. Eso nos hacía fuertes, más allá de ganar o perder. Sabíamos que éramos un equipo que tenía que competir a la altura de la camiseta que teníamos puesta.

Contá un poco de la dupla que hacías con Luis Romero…

Lucho no hay ninguna duda que tenía una facilidad enorme para el doble ritmo, se despegaba muchísimo del suelo. Además, era un tipo muy inteligente para aprovechar los espacios y ubicarse en la cancha. Con pelota en movimiento, tenía mucha velocidad y se desmarcaba muy bien. Cuando estábamos juntos, era un complemento ideal.



¿Qué tan importante eran los corners para ese equipo?

La pelota quieta era una herramienta, pero no todo. Teníamos un gran equipo, con jugadores de muy buen nivel para mi gusto.

El “Tony” y Gregorio

¿Qué sentís cuando Pacheco destaca tu importancia en su carrera?

Siento lo mismo hacia el Tony. Tuve la suerte de conocerlo muy chiquito, llegando a la primera de Peñarol con 18 años. Al igual que otros muchachos, que para uno es una alegría por su gran trayectoria, me pasa que es la misma persona que fue siempre pese a todos los éxitos conseguidos. Lo mismo me pasa con Marcelo Zalayeta.

Con Tony tenemos una muy linda relación. Nos conocemos en familia y tenemos amigos en común. Fue un gran jugador, yo disfrute muchísimo estar dentro de la cancha junto a él. Después tuve el honor de dirigirlo seis meses en Peñarol. Fue muy lindo los que nos tocó vivir juntos.

Fuera de la cancha, Pacheco es una gran persona, con un don de gente muy elevado.

¿Qué tan importante fue Gregorio en el quinquenio? ¿Cómo ves su presente?

Le está yendo muy bien en Colombia. Nos alegra muchísimo como le va, lo seguimos permanentemente. Él es un gran amigo y tenía muchos deseos de dirigir nuevamente, quería otra oportunidad. Está haciendo las cosas muy bien en Colombia, y eso nos alegra muchísimo a todas las personas que lo queremos.

Yo considero que buen técnico es aquel que los once que entran a la cancha sepan lo que tienen qué hacer. Eso Gregorio lo hacía a la perfección. Creo que se adaptaba muy bien a los planteles, era un líder sensacional. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Gregorio, que es mi amigo. Es un tipo que siempre fue muy serio, un líder natural y muy trabajador.

Después cada uno tiene su gusto futbolístico. Pero yo siempre me sentí muy cómodo en sus equipos porque todos sabíamos muy bien lo que debíamos hacer.

Los títulos con La Celeste

¿Las consagraciones de 1987 y 1995 fueron de los más importantes de tu carrera?

Son cosas que quedan grabadas a fuego. Es lo que va marcando la carrera de uno. Haber tenido la suerte de haber participado en dos consagraciones continentales de Uruguay, junto a todos los compañeros, fue motivo de un orgullo enorme. Obvio que con el pasar de los años, y cuando llegan los aniversarios, uno los recuerda con mucho cariño.

Lo de Peñarol lo mismo. Estuve 11 años, más de la mitad de mi carrera, en el club.

¿Cómo fueros los momentos previos al gol de tiro libre en la final con Brasil?

Enzo (Francescoli) estaba al lado mío, como sucedía casi siempre. En ese momento pedí la pelota porque estaba lleno de confianza, convencido de que todo podía salir bien. Por suerte sentí eso, y la ejecución fue buena.

Para todo el grupo, tener la posibilidad de ganarle una final a Brasil, fue muy importante y disfrutable para nosotros.

Antes y después

¿El salto al exterior de los jóvenes conspira contra la posibilidad de ganar algo internacional?

Debe haber muchos aspectos que definen porqué los uruguayos no hemos estado en las últimas peleas de la Libertadores. Seguramente eso tiene algo que ver. Uruguay exporta jugadores muy jóvenes. Pero es una cadena.

Hay jugadores de una cierta edad que pueden volver al club. Yo en 2015 me sentía muy feliz por tener a jugadores de experiencia. Para Valverde, por ejemplo, ser compañero de Zalayeta, de Valdez, de Forlán, es un aprendizaje impresionante. Nosotros en ese momento teníamos esa cuota de experiencia, que podía irle explicando a los muchachos como es esto del fútbol. Y yo creo que los gurises muchas veces escuchan más a sus compañeros de experiencia, a los que tienen por ídolos, más que al entrenador.

¿Crees que hoy los jugadores no están tan comprometidos como antes?

No creo que sea algo exclusivo del jugador de fútbol. Pasa lo mismo con los estudiantes o cualquier otra persona. Hay mucha más información, uno le dedica muchas cosas a otras cosas además de lo que a uno hace. Antes íbamos a la escuela y a jugar. Hoy hace los mandados, entra en internet y tiene todas las demás obligaciones. Hay más opciones para estar entretenidos. Yo en Rivera de niño, estaba a las once de la noche en mi cama sin tener nada que hacer. Hoy las cosas cambiaron.

“FUE UN ERROR MÍO”

Una de las postales más recordadas de los clásicos de la historia reciente fue el cruce entre Bengoechea y Hugo De León, por entonces DT albo. El “Profe” quedó pegado a la raya y se produjo un diálogo, que terminó con el riverense mostrándole los cinco dedos en alusión al quinquenio.

Aunque muchos hinchas mirasoles no pueden recodarlo sin esbozar una sonrisa, Bengoechea considera que se equivocó. “Ese fue un erro mío. No tendría que haber ocurrido. También hay que cometer errores para aprender. Siempre se lo dije a Hugo, fue un error de alguien que estaba dentro de la cancha. No tendría que haber hecho eso”, sostuvo.



“HAY GENTE QUE LA MERECÍA MÁS QUE YO”

Respecto al monumento que se levantó en su honor en Los Aromos, sostuvo: “Siempre digo lo mismo. Cuando surgió la idea, lo primero que hice fue ir a una junta directiva del club y decir que había muchísima gente que merecía muchísimo más que yo. Ese fue mi comentario del momento. La respuesta del contador Damiani fue que por alguien tenían que empezar, y me habían elegido a mí.

Para mí es un gran orgullo que Peñarol haya hecho eso, con el agregado de que fue con la participación de los hinchas, lo que lo hace mucho más valioso aún.

Tuve mucha gente que me contaba las cosas que hacía para llevar bronce, historias muy curiosas que demuestran el esfuerzo que representaba para ellos”.

LA RELACIÓN CON RIVERA

El “Profe” contó cómo es cuando actualmente va a Rivera. A diferencia de lo que puede pensarse, dice que allí la gente no lo trata como una figura, pues lo conoce de toda la vida. “En Rivera es el lugar donde uno pasa sin ningún tipo de problemas. Me conocen de toda la vida, de mucho antes de jugar al fútbol en Peñarol y en otros lugares. Ahí en Rivera no llamo mucho la atención por suerte”, indicó.

También se refirió a su simbólico último partido. Contó: “Fui a jugar un partido con Oriental de Rivera, ya al final. Me crié ahí, y soy un agradecido de todo lo que me dio en la niñez. De lo que me daba para entrenar y la calidad humana de la gente con que me encontré ahí”.