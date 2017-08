Compartir Tweet



WhatsApp





El juzgado del Crimen Organizado desestimó la denuncia presentada por el Partido Nacional y el Partido Independiente (PI) relativa a un presunto delito de contrabando y defraudación tributaria que habría cometido Ancap en perjuicio de Aduanas.

El director de Aduanas Enrique Canon fue el último en declarar como indagado en la investigación. En este caso, fue citado a declarar por una de las denuncias presentadas ante la Justicia por el Partido Nacional y el Partido Independiente.

Ése era el motivo por el cual había sido citado como indagado el contador Canon, indicó su abogado Gúmer Pérez. Agregó que la comparecencia del director de Aduanas “permitió despejar dudas, quedando desvirtuada la naturaleza de la denuncia”.

“Lo que hay acá es una importación, en el caso del gas propano, butano y gasoil, que se realizaba a través de las agencias marítimas de Ancap, ingresaba al territorio nacional y después se regularizaban los pagos a la aduana”, explicó. El sistema informático para el control de las compras aduanera, “Lucía”, prevé el mecanismo de pago utilizado en el caso denunciado, agregó.

En la audiencia, Canon expresó que el trámite de importación de cualquier tipo de mercadería y en el caso concreto de Ancap que hacía, en particular, importación de petróleo o derivados productos derivados del petróleo se hacía mediante una declaración simplificada. Esa misma normativa fue incorporada en Uruguay a través del Consejo del Mercosur y después a la legislación nacional por el decreto Nº 173 de 2005.

“Lo que dice la Dirección Nacional de Aduana es que esto se hizo durante mucho tiempo hasta que se formalizó un Documento Único Aduanero (DUA), no simplificado que prevé que a las 48 horas se liquiden los impuestos. Esto es a partir del año 2016. Quiere decir que antes el procedimiento era otro.

Preguntado por la jueza si no hubo más atrasos, Canon respondió que no. Desde julio de 2016, Canon dice que no hay más posibilidades de atrasos porque el sistema Lucía que rige en Aduanas impide esto. “Por tanto, ya no hay más facturas, el inconveniente quedó solucionado. El precio se recibe en base a un promedio de valores internacionales calculado por Aduana y en base a eso se hace la liquidación tributaria y se paga”.