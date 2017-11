Compartir Tweet



Recordando el centenario de la Revolución Rusa, el escritor Emilio Cafassi presentará “La Burocracia”, su último trabajo en un encuentro a el sábado 2 de diciembre a las 20 hs, en la carpa de la esquina de las letras de la Feria Ideas+ con la participación de Constanza Moreira y Daniel Olesker y en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en la Facultad de Derecho el lunes 4 de diciembre a las 15:30 hs por Roberto Conde y Emir Sader. Cafassi es Profesor Titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, ex decano, editorialista del diario LA REPUBLICA del Uruguay y militante del Frente Amplio en la Argentina.

La editorial Arca reeditó “La Burocracia”, un libro de juventud de este autor complejo y heterodoxo que seguimos con atención en sus artículos dominicales en este diario. Aunque más apegado entonces al trotskismo que como lo conocemos ahora -en la medida en que participaba de la IV Internacional- resulta evidente en este libro que le obsesionaban con urticante curiosidad las diversas interpretaciones del tipo de Estado, poder y economía de la primera experiencia comunista de la historia. En él realiza un extenso y puntilloso recorrido por las diversas interpretaciones de este fenómeno político, social y cultural que conmovió al mundo.

El escritor reúne a casi 200 autores para luego separarlos estableciendo una taxonomía basada en 7 modelos interpretativos, según se considere a la burocracia como clase social o casta, pero fundamentalmente derivando la conclusión sociológica de la naturaleza de las relaciones sociales de producción de aquella nueva sociedad. A través de los autores sometidos a revisión se suceden los conceptos de capitalismo de Estado, Estado socialista, Estado obrero, Modo de Producción de nuevo tipo, etc.

De ese modo Cafassi expone los fundamentos de la socialdemocracia en sus diversas vertientes, el anarquismo, las polémicas variadas al interior del partido bolchevique previas a la consolidación del estalinismo, el trotskismo, el socialismo libertario y consejista, el maoísmo y hasta dedica un capítulo a los autores críticos no encuadrables en ninguna de las corrientes políticas mencionadas, ni particularmente organizados. Si bien su pensamiento se va desgranando a lo largo de los capítulos en los que tipologiza los modelos interpretativos, es en el último en el que se exhiben sus propias contundentes conclusiones.

Esta edición de Arca rescata el texto original de Cafassi tal cual fue publicado a principios de los años ´80, sin modificaciones ni enmiendas, y en el formato de citas y notas habituales para el ensayismo de aquella época, mucho más amigable con los lectores que los actuales textos teóricos y académicos. Sólo incorpora para esta edición uruguaya, los prólogos del periodista y escritor argentino Diego Rojas y del ex senador Eduardo Lorier quienes contribuyen a una contextualización y actualización a los múltiples debates y problematizaciones que este libro aportó hace ya más de tres décadas.

Tal como sostiene el prologuista argentino, se trata de un texto de gran energía intelectual: un estado del arte sobre la cuestión acerca de cómo debía ser caracterizado el Estado soviético. Pero se trata del Estado soviético en sus orígenes, centrándose casi con exclusividad en el complejo y convulsivo devenir de la primera década hasta el ascenso y consolidación del estalinismo. No se encontrarán en él las causas del derrumbe porque fue escrito cuando el muro de Berlín aún estaba en pie.

El interés que puede despertar su lectura no se reduce a historiadores o eruditos, como podría suponerse a primera vista dada la profusión de bibliografía que resulta abrumadora, sino para un público culto e interesado en la historia, la política y el pensamiento. Porque a pesar de la complejidad de los problemas abordados, la prosa se presenta fluida y amena, desbrozando la matriz conceptual de cada autor y corriente en la que se inscribe.

Es una muy buena noticia que en nuestro país se vuelva editar a este escritor punzante y original (ya conocimos una edición local de su libro “Olla a presión: cacerolazos, piquetes y asambleas sobre el fuego de la sociedad”) comprometido con el frenteamplismo pero siempre desde una mirada crítica independiente. Si bien en este libro juvenil se lo nota más encuadrado políticamente, puede reconocerse en él por qué hoy nunca elude las polémicas, ni el tenor crítico aún dentro de su propio espacio político de pertenencia.

Y reencontramos también las intersecciones temáticas y de autores con las que suele sorprendernos al poner a dialogar y confrontar vertientes teóricas, filosóficas y disciplinarias (no todas necesariamente de izquierda sino también liberales, republicanas, psicoanalíticas, etc.) tanto clásicas como contemporáneas, construyendo de este modo una cosmovisión singular y revolucionaria. Con ella, no sólo desafía al pensamiento conservador, sino también a las certezas y dogmatizaciones de las izquierdas. Despreocupado por contentar públicos u obtener adhesiones, su lectura resulta siempre inquietante e iluminadora.