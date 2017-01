Por: Roberto Caballero

Una maniobra canallesca para confundir a los más jóvenes.

Ha trascendido una foto trucada en la que, en el momento de asumir la banda de Presidente Juan Ma. Bordaberry en el año 1972 de manos de Jorge Pacheco Areco, se ve al fondo de la foto el rostro juvenil del actual Presidente de la República Oriental del Uruguay, el Dr. Tabaré Vázquez. Esta foto trucada, salió a las redes sociales del tuit( @ analiapiñeyrua) de la Doctora en Abogacía Ana Lía Piñeyrúa, de larga trayectoria política, llegando a ocupar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 1995 y 1999, gobierno blanco de Lacalle Pou. Actualmente suplenta del Senador Jorge Larrañaga. Esta ¨broma¨ con fines de enchastre político, pues trata de vincular a Tabaré Vázquez con el golpista Bordaberry, no solo es de mal gusto, sino además de un grado de deslealtad política inconcebible dado que fue el gobierno del Frente Amplio, quien a través de la Ley de Reparación a los militares destituídos por la dictadura, reparó al Sr. Padre de Piñeyrúa, Bernardo Rafael Piñeyrúa, recomponiendo su carrera como militar al grado de Almirante de la Armada Nacional. Más allá de todas las bromas que han surgido a raíz de este desgraciado tuit, cabe por un momento una reflexión acerca de la política en serio, con grandeza, o de la simple chabacanería desprovista de ética y responsabilidad. Todavía resuenan en mis oídos y en mi memoria los rostros de circunstancia dramática de los Senadores del Partido Nacional, Lacalle Pou y Javier García, gritando en una sesión del Senado al Presidente de la Cámara y Vicepresidente de la República Raúl Sendic, golpeándose el pecho histriónicamentea raíz de su supuesto título de licenciado, si podía mirar a los ojos al pueblo.

La Dra. Ana Lía Piñeyrúa, no es una adolescente, es una mujer de 62 años de vasta experiencia política, podrá mirar a los ojos a Tabaré Vázquez, Cómo catalogar esa ¨bromita¨, boolling, cargada, enchastre o como se llame al Presidente de todos los uruguayos, falta de respeto, insulto, maniobra canallesca para confundir a los más jóvenes acerca de quienes estuvieron del lado de la dictadura. Cómo catalogamos semejante afrenta. Volverán Lacalle Pou y Javier García, en la intimidad de la casa del Partido Nacional, en sesión del Honorable Directorio, a encender las voces, inflamar las gargantas, engolar el discurso, golpeándose el pecho y preguntarle a la traviesa Ana Lía si puede mirar a los ojos a sus correligionarios y al pueblo, le sugerirán a gritos que renuncie por el bien del Partido. No creo, los blancos están unidos