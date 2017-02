Fabián Coito, entrenador de la selección sub 20, tiene previsto elaborar, en las próximas semanas, una lista de jugadores que participarán de una serie de partidos de preparación previos a la disputa del Mundial. Sobre la situación de Amaral no titubeó al manifestar que debe estar compitiendo para ser tenido en cuenta. “Lo llamé para decírselo pero no me atendió el teléfono. Entonces le pasé por mensaje que si no compite no puedo evaluar si está para ir al Mundial”, dijo en “Hora 25”. “Si no entrena en un equipo no sé cuál va a ser la preparación, tengo que verlo competir para poder citarlo”, agregó.

“Es la primera vez que hablo del tema. Pero dificulta que Rodrigo Amaral esté entrenando solo. No estoy enterado de lo que va a suceder con él y en qué condiciones va a estar. No sabía que un jugador que no tiene competencia puede estar preparándose para un Mundial”, insistió, dejando en claro su punto de vista.

Al igual que Martín Lasarte, Fabián Coito quedó caliente por no haber sido consultado, o al menos advertido, sobre la decisión de Nacional de que Amaral entrenara aparte del plantel principal. “Me parece que podíamos haber sido considerados en esta planificación. No hablamos en profundidad, pero hablamos con Lasarte del tema”.

Al momento de hablar sobre el tiempo que pasó en la cancha Amaral durante su pasaje por la selección, dijo: “Rodrigo no jugó ningún partido 90 minutos. No puedo decir que fue porque estaba gordo. Sí puedo decir que un entrenador planifica un partido y lo lleva adelante con los que están en mejores condiciones. Él no podía jugar 90 porque no lo venía haciendo. Con su capacidad y talento, qué técnico no tendría a Rodrigo en su equipo. Pero consideraba que en algunos aspectos dábamos ventaja”.

Continuó exhibiendo su perspectiva: “Como entrenador no entiendo un entrenamiento fuera de un equipo. Capaz que estoy desinformado. Mathías Olivera va a hacer lo mismo. No hay razón para que esté fuera de un equipo. Fue el mejor lateral izquierdo del torneo. ¿Qué trabajo especial tiene que hacer Olivera? No lo entiendo porque no me han informado que van a hacer. En 15 días haremos una nómina y los queremos ver. Benavídez ya compitió, el que no juega en Primera, juega en Cuarta. Eso es lo que hay que aprovechar, es lo que considero”.

Luego, contó que “La idea es que los jugadores vuelvan a sus clubes, que compitan y en base a los partidos amistosos vamos a poner una fecha de reinicio de las actividades, pero no queremos alejarlos de la competencia de sus clubes porque es muy positiva”.

“Rodrigo es un jugador muy importante, Olivera también y los quiero futbolísticamente hablando, pero creo que dan una gran ventaja”, finalizó.