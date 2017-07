Compartir Tweet



Diario Marca de España realizó el siguiente informe sobre el momento deportivo de Federico Valverde, jugador del Real Madrid que esta temporada jugará en el primer equipo de Deportivo La Coruña:

Federico Santiago Valverde Dipetta (Montevideo, Uruguay, 22/7/1998), el Pájaro, así le llamó un entrenador cuando le vio correr con tres años, demuestra que la juventud no es sinónimo de inmadurez. Es un mediocentro contencioso, ordenado, pero a la vez creativo y con gol, por el que los blancos desembolsaron 5 millones de euros en 2015 para asegurarse su incorporación tan pronto cumpliese los 18.

Después de un año notable en el Castilla, ha dado el salto al Deportivo. “Como futbolista creo que soy 100% veces mejor que hace un año, pero sobre todo como persona. Aquí he mejorado mucho en la velocidad, a saber defender, que antes me costaba, a asociarme más con los compañeros… Mantener el ritmo del fútbol en Europa es lo más difícil”.

Su experiencia en el fútbol continental se limita a una campaña en Segunda B, en las filas del Castilla: “Ha sido un año duro, porque tardé en adaptarme a la vida en España y el fútbol sudamericano es más pausado. En lo táctico he aprendido mucho aquí, porque durante los 90 minutos debes estar muy ordenado. Así que mejoré y maduré”.

Aunque en el Madrid juega donde Kroos, por ahora al uruguayo se le compara a Gerrard: “Él lo ganó todo y yo estoy arrancando. Admiro a Kroos, pero quizás hago más el juego de Gerrard. Está constantemente apoyando al equipo en defensa y en ataque, y tiene muy buena dinámica cuando coge el balón, que siempre va hacia delante. No tengo problema en jugar donde sea pero hay posiciones donde lo puedo hacer mejor, como de 8”. En las categorías inferiores de Peñarol su posición era más adelantada. “En el Madrid no me dijeron que debía representar a Modric, empecé de mediapunta en los 2-3 primeros partidos, pero Solari me propuso jugar como volante central defensivo, y me sentí cómodo”.

El trabajo con Zidane

Antes de llegar a España, Valverde no pasó desapercibido para técnicos como Wenger: “Yo estaba en los juveniles de Peñarol y mis padres me despertaron una noche para darme la noticia de que el Arsenal me invitaba a entrenar durante una semana. No me lo creía”. Zidane también ha contado con él en algunos de sus entrenamientos: “Cuando le veía no me podía creer que estuviera a su lado.

Me saludaba siempre con mucha sonrisa y eso es increíble. Al descanso de un partidillo, me pidió que demostrara lo que sé hacer, que me atreviera a mirar hacia adelante. Que me soltara porque era capaz. Me impresionó Cristiano en los entrenamientos, por algo es el mejor del mundo, pero también Modric”.

Valverde cumplió su sueño de ser campeón con Peñarol, pero antes, tuvo una premonición: “Un día, siendo muy pequeño, soñé que un estadio coreaba mi nombre y que mis compañeros vestían de blanco. Mi papá se enfadó porque pensaba que me refería al rival de Peñarol, Nacional, que viste así. Pero era el Madrid”.

Por ahora siente que todo va muy rápido, pero prefiere no precipitarse: “Me digo a mí mismo no soy nadie. Tengo que seguir peleando para ser alguien”. Este año le toca ganárselo en el Deportivo, aunque su sueño sigue siendo blanco: “Estoy convencido de que depende de cada uno si lo das todo, no vale con decir que fue culpa de un entrenador que no te puso”.