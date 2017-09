Compartir Tweet



Justo cuando en Nacional estalló tremenda polémica en la interna, Iván Alonso realizó detonantes declaraciones en el programa “U ru guayo”, el ciclo de entrevistas conducido por Federico Buysan que se emite por DIRECTV Sports (la repetición que se emitirán el 9/9 a las 23:00 hs y el 10/9 a las 12:30 en los canales 612 y 1612).

Allí, el ex “9” tricolor aclaró que “Yo no le hice juicio a Nacional; a mi Nacional me transfirió a River”, explicó que “Parte de la directiva dijo que yo había rescindido, entonces mintieron”. Y también le tiró un palo al presidente: “El ‘Puma’ me dijo que me iba a ir por la puerta grande y el día de la conferencia estuve solo y lo invité”.

A continuación reproducimos las declaraciones de Alonso sobre su pasaje y su desvinculación de Nacional, y su deseo de volver al club de sus amores:

“Quiero seguir jugando, sueño volver a Nacional”

“Tengo ganas de seguir jugando, no en cualquier lado. Quiero poder elegir, la vida a veces te permite cumplir tus sueños y otras no; yo estoy esperando sino estaría evaluando ya otra opción, y capaz retirarme.

Tengo claro que él fútbol no me va a dejar a mí, no me voy a arrastrar en la cancha, estoy bien físicamente. Tengo ganas de dejarlo yo y te diría que con algún restito para irme con la frente bien alta. Yo no esperaba que Nacional me llamara, porque no depende mí. Sueño con retirarme en Nacional, sigo pensando con el corazón, jugué más de 80 partidos, hice casi 60 goles, viví 3 años inolvidables”.

“Me llamaron de Peñarol, pero solo jugaría en Nacional”

“Mi corazón está pintado en 3 colores; rojo, azul y blanco. Ni por el deseo de seguir jugando ni por todo el dinero del mundo me hubiera llevado a aceptar ir a Peñarol. Me llamaron, pero no lo considere. En Uruguay tengo claro que solo voy a jugar en Nacional; es difícil después de salir de River, con todo lo que es, con todo lo que me enseño la institución, lo único que me seduce es jugar en Nacional. Si lo razono digo: la puta me consideran a pesar de mis 38 años, pero yo le hago mucho caso al corazón y mi corazón y mis sueños dicen que quiero retirarme en Nacional”.

“Hoy soy mucho mejor jugador”

“Con mi llegada a España me cambió el físico y mi juego. Llegué con la misma estatura que ahora, más o menos 1.80 pero llegué con 70 kilos, era una laucha y siempre tuve un juego de fricción, de ir al choque, de picar al espacio, de marcar el pase. Luego me cambiaron el físico, me hicieron un trabajo buenísimo, yo entrenaba casi todos los días en doble horario. Entonces pase a 76 kilos y ahora estoy en 81. No me considero un 9, me considero un delantero. Hoy me da mucha rabia porque veo muchas cosas que antes no veía; veo los pases, leo las jugadas, entiendo el juego como nunca pero te das cuenta que se te termina”.

“Llegue a Nacional por bronca con Toluca”

“Estaba en México en ese mes de diciembre y mi viejo me llama y me dice: Iván pone Fox que están dando el sorteo de la Copa Libertadores. En eso Nacional ingresa al grupo de Boca, Barcelona de Ecuador y Toluca. Entonces levanté el teléfono, llamé a mi padre (Daniel Alonso) y le dije “Gordo, habla con Nacional y que me arreglen por dos partidos quiero jugar y hacerle goles a Toluca”. Había sufrido un daño irreversible. Así fue que a través de José Fuentes y José Decurnex, vine por 6 meses y me quedé 3 años”.

“Recoba es entrañable, digno de conocer”

“Al Chino lo conocí en el 2000, nos enfrentamos Alavés vs Inter; él era mi ídolo, a pesar de que solo nos llevamos 3 años. Entonces al finalizar me sacó la camiseta y se la voy a cambiar, para ellos era una catástrofe porque los habíamos eliminado, entonces él me da la de él y me dice “No pibe quédate con la tuya” jaja aunque después la agarró. Nos hicimos amigos en Nacional.

Es un tipo digno de conocer, entrañable, generoso, generamos una relación genuina, de valores y principios, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Como persona es mucho más extraordinario de lo que fue como jugador de fútbol. Hoy tenemos relación fuera de la cancha y somos socios de un proyecto audiovisual”.

“Con Munúa tengo muy buena relación”

“Con Gustavo pudimos tener miles diferencias pero quiero resaltar que siempre fue sincero, de frente y eso tiene mucho valor. Aunque pensemos diferente, siempre hablamos frontalmente. Durante 3 años yo le di todo a Nacional, pero en el último semestre noté que mi situación deportiva iba a cambiar, entonces ese mediodía en el chalet lo hablé con él y coincidimos que si llegaba una oferta de afuera la iba a estudiar.

Él me iba a usar menos y me dijo que no sabía cómo yo lo iba a tomar y que si me salía algo lo aceptara y lo hablábamos con el presidente. Llegó la oferta de River, y Nacional decidió venderme y me transfirió. Pero con Gustavo tengo excelente relación, uno no puede tener buena relación con todos los que piensan igual que vos, yo creo que a pesar de las diferencias podes tener buena relación con quienes piensan diferente si son frontales”.

“Yo no le hice juicio a Nacional, eso es mentira”

“Yo no le hice juicio a Nacional; a mi Nacional me transfirió a River. No quiero entrar en ese debate pero parte de la directiva de Nacional dijo que yo había rescindido y eso es una falsa información, entonces mintieron y eso dividió a la gente. Nacional me vendió, Donofrio y Rodriguez llegaron a un acuerdo.

El “Puma” me dijo que me iba a ir por la puerta grande de Nacional y el día de la conferencia en el Parque Central estuve solo y lo invité pero le dijeron que no era bueno sentarse ese día conmigo para su imagen. Yo no había matado a nadie, había hecho 55 goles y el club me vendía. Reclamé lo que era mío, no creo que por eso hoy no me llamen, en Nacional hoy trabaja gente que reclamó lo que le correspondía y están en el club. Si no me llaman por eso estamos todos locos”.

“Francescoli fue mi ídolo y me pidió una foto”

“Tuve una excelente relación con Enzo. Era mi ídolo de chico. Cuando llegue a River por pedido de Gallardo, le pedí sacarme una foto. Luego del gol ante Central, tuve el honor que Enzo me pidiera el a mí una foto con la Copa. Ese 16 de diciembre le mande la foto a mi padre y le dije mira qué premio me dio el futbol, una foto con Enzo pedida por él. Era mi ídolo máximo cuando yo tenía 8, 10 años”.