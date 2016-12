El “Almuerzo de Navidad” es una iniciativa de la Comunidad de San Egidio que hace dos años asumió como propia la comunidad de la Parroquia de Salinas (Diócesis de Canelones).

Se trata de compartir, el día en que se celebra el Nacimiento de Jesús, el almuerzo con aquellas personas que se encuentran solas o que están en situación de pobreza, de tender junto con ellos la mesa de la amistad y la fraternidad, explicaron los organizadores a la web de la CEU http://iglesiacatolica.org.uy/.

Esta iniciativa surgió en Salinas cuando un grupo de personas de la comunidad se reunía para rezar en torno a la Lectivo Divina a modo de preparación de la Navidad y descubrieron que “la mejor manera de celebrar la Navidad es tendiendo la mesa para los pobres”, relató el párroco de la Parroquia Santa Isabel de Hungría de Salinas y vicario pastoral de la Diócesis de Canelones, Pbro. Leonardo Rodríguez.

A partir de esa experiencia, con la ayuda de toda la comunidad Parroquial y de organizaciones de la zona, se abocaron a identificar a las personas solas o en situación de pobreza y se los invitó a compartir gratuitamente el almuerzo.

No se les impone ninguna condición a los invitados, no importa si son creyentes o no, solo se les pide que lleguen a las 12.30hs. a la Parroquia.

En general el menú consiste en pollo al horno con ensalada rusa y helados que suelen donar diversas personas.

Luego del almuerzo irrumpe el personaje de Papa Noel quien se encarga de entregarle a cada invitado un regalo.”¡Jesús está especialmente presente en el pobre, enfermo, anciano, en ellos lo abrazamos y servimos!”, subraya Rodríguez.