Alertan por estafa con llamadas relacionadas a una tarjeta de crédito

El caso fue denunciado en Paysandú, pero ya se han registrado otros casos similares en otros puntos del páis y por lo menos una persona fue damnificada.

Según informó el diario El Telégrafo de Paysandú al menos dos personas en esa ciudad fueron tentadas a caer en una especie de estafa telefónica en que, dando cuenta que llamaban de la empresa OCA, les informaban que habían resultado ganadores de electrodomésticos. Uno de los casos fue compartido a El Telégrafo: “Llamaron a casa y pidieron para hablar con mi señora. Como ella no estaba, se les preguntó qué necesitaban y notificaron que había ganado un lavavajillas y precisaban unos datos para concretar la entrega”, perosospechando no le dieron ningún dato. Y el relato continúa: “Nos comunicamos con OCA a Montevideo y nos dijeron que de parte de la empresa no se tenía ningún sorteo ni se estaba llamando. Además nos alertaron que ya habían recibido otras consultas similares durante el día”.

En tanto, en las últimas horas, a través de WhatsApp, circuló un audio en que una señora relata igual situación. La señora advierte que la llamaron y le dieron a conocer todos sus datos para que ella los chequeara, pero necesitaban el número de clave de seguridad de la tarjeta. Al dárselos, le comentó a su esposo sobre lo vivido y éste le alertó que podría tratarse de una estafa.

La señora hizo la consulta pertinente a la empresa y le indicaron –como en el otro caso– que no existía ninguna promoción. De inmediato le dieron de baja a la tarjeta, a la vez que constataron que minutos antes alguien había efectuado recargas virtuales a un celular, por valor de 700 pesos, con la tarjeta de la denunciante.