Por: Marcelo Hernández

A nivel mundial, el Aedes aegypti es uno de los principales enemigos públicos de las sociedades debido a las enfermedades que transmite, como ser dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Las cuatro son enfermedades distintas, aunque en algunas de ellas los síntomas pueden ser similares, al menos al principio. La enfermedad que se desarrolla depende del virus que porte el mosquito. Evidentemente, no todos los mosquitos de esta especie están infectados.

Con relación a la fiebre amarilla –la que además de ser contagiada por el Aedes, también es transmitida por mosquitos silvestres como el Haemagogus o el Sabethes), en lo que va del verano, viene generando enorme preocupación no sólo en los países que tienen terrenos selváticos, sino en varios, fundamentalmente de América Latina, según explicaron a LA REPÚBLICA expertos en la materia.

En ese contexto, Brasil, uno de los destinos preferidos de los turistas uruguayos, está atravesando una situación muy complicada, lo que llevó al Ministerio de Salud de Brasil a emitir una alarma ante el aumento en el número de casos notificados de esta enfermedad.

Esto generó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) de nuestro país emitiera una serie de recomendaciones para los que viajen, esencialmente a nuestro vecino norteño, las que fueron comunicadas por el director General de Salud de la citada cartera, Jorge Quian.

“Todas aquellas personas que viajen a Brasil, excepto a las zonas costeras, deben evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos, mediante el uso de repelentes y ropa adecuada. Además, por lo menos 10 días antes de la visita al lugar, deben vacunarse contra la fiebre amarilla salvo que exista contraindicación”, afirmó el jerarca.

En lo que respecta a las contraindicaciones, están pasan por las que tengan alergia específica a las proteínas del huevo, la lactosa u otro componente de la vacuna; inmunodepresión por cualquier causa; niños menores de 6 meses; enfermedad febril grave en curso; y mujeres embarazadas.

Para toda la vida

Además hay situaciones especiales y precauciones relacionadas con niños entre 6 y 8 meses, en los que solo podría valorarse su administración durante las epidemias, en situaciones de muy alto riesgo y con el aval del pediatra tratante.

En las personas de 60 años y más, ya que el envejecimiento fisiológico del sistema inmune puede incrementar la incidencia de efectos adversos potencialmente graves. En estos casos sólo se le administrará la vacuna si existe un riesgo considerable de contraer la infección, y presentando un certificado médico que avale que puede recibir la vacuna.

En el caso de embarazo, sólo excepcionalmente podría administrarse esta vacuna y requiere del aval del médico tratante. Si bien no se ha demostrado un aumento de eventos adversos durante el embarazo o en recién nacidos luego de administrada la vacuna, no se cuenta con estudios específicos. También se recomienda evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a la administración de la vacuna.

También durante la lactancia materna, ya que la mujer en lactancia natural no debería ser vacunada por el riesgo de transmisión de la cepa vacunal a través de la leche materna al lactante.

Quian remarcó que “la vacuna contra la fiebre amarilla es segura. Pueden presentarse reacciones adversas, en general leves y menos frecuentemente graves” y recomendó que “las embarazadas no viajen a las zonas donde puedan contagiarse”.

Recordemos que se trata de una vacuna a virus vivos atenuados. La inmunidad protectora, según el Reglamento Sanitario Internacional, se prolonga para toda la vida y no se requiere dosis de refuerzo.

El jerarca puntualizó que “hay disponibilidad de vacunas en nuestro país, que no hay en todo lados, y que la misma tiene un costo de unos $600”.

Consultado por LA REPÚBLICA sobre las medidas de precaución que está tomando el MSP para evitar el ingreso de personas con fiebre amarilla a nuestro país, Quian explicó que “los casos suceden en zonas selváticas de Brasil, Perú, Colombia, y estamos analizando pedirle a las personas que provengan de esos lugares tengan la vacuna de la fiebre amarilla”, y agregó que ante la ola de ingreso de turistas brasileños a nuestro país “no hay riesgo de que se den casos ya que es un lugar muy focalizado de Brasil donde se registraron los casos y desde ese lugar no hay llegada de turistas a Uruguay, y además estos casos no fueron por Aedes aegypti, sino por otras especies (Haemagogus y Sabethes) que no hay fuera de las zonas selváticas”.

Recomendaciones para combatir la propagación del mosquito

– Eliminar el agua estancada de los lugares donde los mosquitos se reproducen, tales como viejos contenedores, flores y neumáticos usados.

– Usar repelente a partir de los 6 meses de edad (para los bebés menores de 6 meses debe utilizarse mosquitero) siempre que se encuentre a la intemperie, y reaplicarlo en caso de sudor o contacto con el agua. El repelente se puede aplicar tanto en la piel como en la ropa. No se debe aplicar directamente en el rostro: se recomienda rociar las manos y luego frotarlas sobre la cara, evitando ojos y boca. También debe evitarse la aplicación sobre heridas o cortes.

– Utilizar mosquitero.

– Usar ropa de colores claros y cubrir lo más posible el cuerpo, sobre todo al amanecer y atardecer.

– Ante una fiebre elevada y dolor articular, consulte médico.

– En caso de viajes al exterior hacia países de América Latina y el Caribe se deberán extremar las medidas.

-Dónde vacunarse y más información

La vacuna se administra en el vacunatorio del Puerto de Montevideo perteneciente al MSP o en los vacunatorios dependientes de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) en las ciudades de Rivera y Salto. El certificado tiene un costo de 0,61 UR, unos $ 600.

Por más información comunicarse con el Centro de Atención al Viajero del MSP al teléfono 1934 int. 4030/4031/4032 de 8.30 a 14 horas, o a la dirección de correo electrónico asesoramientoalviajero@msp.gub.uy o al vacunatorio del Puerto de Montevideo al teléfono 29154765.