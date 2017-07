Compartir Tweet



WhatsApp





Alemania le ganó 1-0 a Chile en la final de la Copa de las Confederaciones y se quedó con el título.

La selección germana, con tantas caras nuevas como las que ha presentado en la Copa Confederaciones ha sido capaz de ganar a la doble campeona de América, uno de los equipos más compactos del planeta, sin necesidad de recurrir a ninguna figura.

Es la moraleja de un cuento que se ha repetido desde que en 2014 Alemania levantó el cetro Mundial. Y que ahora, a falta de un solo año para el próximo campeonato del Mundo parece más dispuesta que nunca a repetir. Sea con quien sea.

La ‘Mannschaft’ puede ganar el Torneo Europeo Sub 21 y esta Confederaciones con diferencia de tres días, compartiendo a sus jóvenes perlas. 48 horas de éxtasis teutón. Löw dejó en casa a sus estrellas y dominó Rusia. Neuer, Özil, Kroos, Khedira, Müller… descansaron y vieron como sus niños se hacían hombres pegándose y superando en una final a Chile. Palabras mayores. Ni Messi ni Cristiano habían podido con ‘La Roja’ pero sí una Alemania que supo jugar y ganar (0-1) a una Chile que nunca se rinde. No está en su ADN. Vidal, Alexis y Bravo llevan tatuados en sus piernas muchos kilómetros pero se quedaron sin poder derribar el muro de Ter Stegen, elevado al infinito como MVP de la final, y a una joven y competitiva selección germana a la que no le pudo la presión. Jugaron como si estuviera en el patio del colegio y lucharon como si les hubieran soltado en el Coliseo. Así son.

Chile mandaba y atacaba con tanta tranquilidad que Marcelo Díaz se durmió. Se meció, se giró en la frontal del área y no vio como Werner aparecía y le robaba el esférico. Una pesadilla. El punta del RB Leipzig le regaló a Stindl el 0-1. El gol del triunfo, de la Copa. Un despiste mortal. De campeonato. En sus dos finales ante Argentina, Bravo había terminado inmaculado, sin recoger ni un balón de la red. El guion cambió con el tanto teutón. Les tocaba remontar.