No hubo sorpresas en la elección para presidente en Chile. Se anticipaba que el candidato derechista Sebastián Piñera (36,64% de los votos) y el oficialista Alejandro Guillier (22.70%) pasarían a segunda vuelta y así fue. Sólo fue un 46% del universo electoral de 14.308.151 electores, que concurrieron a las urnas bajo un nuevo sistema de votación proporcional – Método D´Hont – que ya ha levantado las primeras críticas por la sobrerrepresentación que otorgó a ciertos movimientos y que ha significado, por ejemplo que se eligieran diputados con un 1% de votos. Para las elecciones de este domingo estaban llamados a votar de forma voluntaria 14.308.151 electores dentro de Chile y 39.137 en el exterior.

De ellos, sólo acudieron a las urnas en el país alrededor de 6,686,000 y 22,990 desde el exterior. En las elecciones de 2013, cuando el voto en Chile ya era voluntario, se registró una participación del 49,3% en la primera vuelta, mientras en la segunda fue de 58.21%.

La verdadera conmoción vino tras el apoyo conseguido por la novel aspirante a la primera magistratura, la periodista Beatriz Sánchez, que con un 20,33% (1 .326.043 mil votos respecto del total de sufragios emitidos que llegó a 6.645.069) consiguió un expectante tercer lugar que amplió las ambiciones del conglomerado político bajo el cual enmarcó su candidatura: el Frente Amplio que consiguió elegir 20 diputados entre 155 que se ofertaban y 1 senador entre un total de 50 que conforman la Cámara Alta tras la reforma establecida el año 2015.

La derrotada candidata declaró en su primer discurso tras el cierre de la competencia que “El Frente Amplio llegó para quedarse” dando cuenta con ello en esta idea que este conglomerado puede convertirse en un elemento catalizador de cambios al interior de un sistema político que en esencia no ha sido modificado. Las elecciones generales en Chile, que incluyeron la de presidente, parlamentarios y consejeros regionales mostraron, no sólo una gran cantidad de postulantes, sino también la constatación del alto nivel de abstención que muestra la sociedad chilena con un 54% y el voto popular masivo para aquellos representantes que muestran una política de continuidad del modelo político, económico y financiero del país. Efectivamente, más allá de la alegría de un Frente Amplio que obtiene un 20,3% del total de votos válidamente emitidos, la suma de los votos de la derecha y los candidatos del oficialismo, aunque hayan ido separados representan un 73%, que significa la defensa de un modelo político, económico y social, que estructuralmente no va a cambiar.

En el comando de campaña del candidato de derecha Sebastián Piñera las caras expresaban decepción, pues las encuestas ligadas a empresas de ese sector político y el millonario gasto electoral les hacía pensar en una votación más sustanciosa, en la idea de obtener un porcentaje de adhesión superior al 40%. El factor José Antonio Kast – candidato ultraderechista que obtuvo un 7,64% de los votos – vinculado a los sectores más cercanos al pinochetismo y a los sectores sociales ultraconservadores generó más inquietud que la idea de sumar esos votos para la segunda vuelta, en vista de la estrategia ya definida de captar al electorado de centro.

La estrategia de Piñera supone tratar de atraer en el ballotage a sectores del centro político vinculados a la alicaída democracia cristiana – que con la candidata Carolina Goic sufrió un serio revés electoral con un 5,88% del total de votos emitidos. Un grupo político alejado de las posturas valóricas, políticas y de aprecio al fallecido Dictador chileno y que con Kast y su declaración de apoyar a Piñera les plantea una seria disyuntiva a la hora de plantear un eventual sostén a la candidatura del ex presidente Piñera a la hora del ballotage.

El día 17 de diciembre se volverán a ver las caras el candidato derechista Sebastián Piñera y el candidato del oficialismo Alejandro Guillier.

Serán cuatro semanas donde el Frente Amplio usará todo el poder que representa su 20,33% para conseguir que la Nueva Mayoría sea capaz de generar cambios profundos en materia educacional y la larga discusión sobre la gratuidad total, en el ámbito sanitario para fortalecer un sector que enfrenta crónicas crisis, como también conseguir dos temas emblemáticos: el fin de las administradoras de Fondo de Pensiones, en el marco de generar una verdadera reforma en el sistema de pensiones, que implicaría “hincar el diente” en 150 mil millones de dólares que representan los fondos de los trabajadores chilenos en manos de las administradoras de Fondos de Pensiones. Y la segunda medida es avanzar hacia una Asamblea Constituyente.

Estas son partes de una serie de medidas que seguramente serán discutidas incluso pensando en obtener algunos cargos en una eventual administración de Alejandro Guillier. En la Cámara baja, que elegía 155 curules, veremos las mismas mayorías, con la novedad de un 15% – 20 diputados – de un conglomerado nuevo como es el Frente Amplio, que marcará presencia, que hará ruido, que será visible pero cuyos resultados serán sacrificados en la política de consensos que tanto daño ha hecho al país. A menos que la Fuerza de la Mayoría decida da un paso ético y audaz muy distinto al que ha tenido hasta el momento y decida unirse en una postura de cumplimiento de lo prometido y tantas veces traicionado. Toda una incógnita.

SABIAS QUE…

La alegría de Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó los resultados obtenidos por el izquierdista Frente Amplio liderado por la candidata Beatriz Sánchez en las elecciones en Chile.

“Saludamos al hermano pueblo de Chile y valoramos como muy importante que candidata Beatriz Sánchez, que propuso avanzar decididamente para una solución a la demanda #MarParaBolivia, obtuvo más del 20% de votos”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Durante su campaña electoral, Sánchez manifestó su interés por ingresar a una “nueva etapa” con los países vecinos, pero advirtió que “eso no se pude dar si hay demandas pendientes”, destacó el periódico La Razón de La Paz en su edición del domingo 19 de noviembre.

En 2013, La Paz demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya exigiendo a Santiago que negocie “de buena fe” una salida soberana boliviana a las costas del Pacífico.

EL DATO

Derrumbe

La bolsa y el peso chileno se derrumbaron ayer tras el resultado de las elecciones. El ajuste se debe a que las expectativas del mercado eran que Sebastián Piñera alcanzara al menos un 40% en los comicios presidenciales y llegó al 36,64%.