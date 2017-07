Compartir Tweet



WhatsApp





Las palabras de Ricardo Alarcón, ex presidente tricolor, derivaron en una respuesta de José Luis Rodríguez, a quien no le gustó nada que su colega dijera que “Nacional se peñarolizó” y trajera a colación los recordados y lamentables hechos ocurridos en Santa Lucia, que terminaron con un hincha de Peñarol fallecido.

Alarcón dijo la comentada frase en Sport 890, donde consideró que “La Cultura Nacional no se impone. Te tiene que entrar por la piel y tenés que estar convencido. Cuando invité a Pablo Marqués a la directiva para que explicara el concepto, algunos dirigentes estaban escribiendo mensajes por el celular mientras él hablaba. Cuando yo me fui, esos dirigentes pensaron ‘menos mal que se fue Ricardo así no jode más con la Cultura Nacional’. No lo dijeron públicamente, pero en los hechos lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? ¡Los hechos de Santa Lucía! Nacional se peñarolizó”.

Esto hizo que, algunas horas más tarde, el “Puma” le respondiera en “Las voces del fútbol”. “Discrepo con eso de decir que Nacional se peñarolizó, de la misma manera que si alguien dijera que Peñarol se nacionalizó; me parece equivocado”, comentó.

“Son lamentables”

“Por catalogar de alguna manera las expresiones sobre lo de Santa Lucía, creo que son lamentables. Los hechos de Santa Lucía no tienen que ver con la Cultura Nacional ni con nada. Fue un grupo de inadaptados que después se transformaron en delincuentes y la Justicia los procesó”, agregó Rodríguez.

Continuó: “Pudo haber pasado en cualquier presidencia, tuvo la desgracia de ser en la mía y de haber un fallecido del lado de Peñarol cosa que lamento profundamente”.

“Soy de los que cree que somos solo adversarios en los 90 minutos que dura un partido, no somos enemigos, nadie de Peñarol me siente como un enemigo sino como un adversario. Tratar de vincular esos hechos a que Nacional dejó el eslogan Cultura Nacional no lo comparto”, finalizó.