Al menos 16 personas murieron este viernes a la medianoche cuando un autobús que llevaba escolares húngaros de vuelta a casa desde Francia chocó contra la barrera de una autopista y se incendió, según la policía. Treinta y nueve personas sobrevivieron, aunque algunas sufrieron heridas graves.

De los restos del autobús se recuperaron 16 cuerpos calcinados, indicó la policía. De los 39 sobrevivientes, 26 estaban heridos, algunos de gravedad, señaló el comandante de policía Girolamo Lacquaniti. “Un pasajero se encuentra en un coma inducido y su vida corre peligro”, indicó a la prensa en Budapest el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto.

Ningún otro vehículo se vio implicado en el siniestro y no estaba claro por qué el autobús se salió de la carretera y chocó contra un pilar que sostiene un paso elevado, indicó Lacquaniti. El siniestro tuvo lugar poco antes de la medianoche en una autopista cerca de Verona.

Un camionero eslovaco que circulaba detrás del autobús identificó un problema con una de las ruedas del autobús y trató de alertar al conductor, según la radio estatal RAI. Sin embargo, el conductor no respondió con suficiente rapidez. El camionero se quedó en el lugar e intentó ayudar hasta que llegaron las autoridades, añadió la emisora.

Los registros oficiales informaban de 54 pasajeros en el vehículo, incluidos varios adultos que acompañaban a los alumnos, indicó el Ministerio húngaro de Exteriores. Sin embargo, el Ministerio dijo creer que la cifra real era más alta, por motivos no especificados. (Texto: The Associated Press / Foto: Policía italiana)