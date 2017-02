El maestro Tabárez, en una jornada que dedicó a brindar entrevistas a medios radiales, dio su punto de vista sobre la situación de Rodrigo Amaral y fue muy crítico:

“Esto empezó hace como cuatro años, no creemos que los problemas de Amaral desde el punto de vista físico empiecen ahora por una decisión de Nacional. Tenemos claro que es un jugador de élite y aparte de las condiciones técnicas, que en el caso de él son excepcionales, están la fuerza mental y lo físico. Hubo algunos problemas en ese sentido vinculados a su peso corporal. Se hicieron tareas conjuntas con Nacional. Recuerdo un pedido que luego de los entrenamientos se quedaba una hora a hacer tareas lentas cuando Taramasco estaba en su primera etapa con los juveniles de Nacional y lo hablamos profundamente”.

“Desde el punto de vista estadístico los cinco goles en un Sudamericano es indiscutible, capitán del equipo, pero se notó la falta de continuidad en las acciones. Si repasa los videos de los partidos pierde una pelota y no corría a un rival o lo corría y no lograba éxito, no porque no quisiera, sino porque no podía. Y ahora se generó esto por la forma en que se quiere solucionar una solución casi mágica por el poco tiempo que hay y el fútbol es una actividad compleja y complicada. Un futbolista tiene que estar en condiciones. Se le hacen estudios y eso podría ayudar. Pero ahora hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Yo lo veo parecido a como lo dijo el cuerpo técnico de la sub 20, ahí van a ver como está, cuando entre a la cancha a jugar. Usted no me lo pregunta pero yo no se qué va a hacer Olivera allá (a Maldonado, con Amaral). Eso lo entiendo menos. Lo único que se me ocurre es para que no se sienta solo Amaral, para acompañarlo. Tiene que jugar al fútbol, agarrar la pelota, y no lo puede hacer si está trabajando aisladamente”.