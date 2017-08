Por: Mariana Peralta

Compartir Tweet



WhatsApp





La música urbana se ha convertido en los últimos años en un fenómeno que llegó para quedarse. Detrás de exitosos temas como “Embriágame”, “Otra Vez”, “Mi Tesoro” y el remix latino del éxito mundial de Ed Sheeran “Shape of You” están los portorriqueños Zion y Lennox (ZyL)quienes además, fueron convocados por Enrique Iglesias para poner su voz y particular estilo urbano en el tan escuchado “Súbeme la radio” otra de las canciones del año.

Así pues, este dúo de amigos nació en Carolina, Puerto Rico, en el barrio La cerámica. Zion vivía junto a su abuela y a media cuadra estaba la casa de Lennox, el destino quiso que la música y el barrio los uniera. En la casa de Lennox había un estudio de grabación donde los músicos del barrio llegaban con sus canciones para grabar. Un día a instancias del hermano de Lennox probaron voces y descubrieron que ahí había química. Unos 16 años han pasado desde aquel primer encuentro y hoy son el dúo de música urbana más indiscutido del mundo.

Ellos quieren “motivar” al mundo con sus canciones y lo han logrado con su particular ritmo que lo llevan incluso a los títulos de sus discos. Actualmente están en plena presentación de Motivan2.

Una de las particularidades de ZyL son sus apodos, Zion se llama Félix Ortiz mientras que Lennox es Gabriel Pizarro.

Además de sus múltiples premios el duo se encuentra entre los 150 artistas más escuchados de todo el mundo en Spotify.

Este año Zion & Lennox sumaron a su lista de logros dos Billboard Latin Music Awards en las categorías de “Latin Rhythm Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo y “Latin Rhythm Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo por el álbum “Motivan2”.

Recientemente lanzaron el esperado video de su éxito mundial “Mi Tesoro” con la participación especial de Nicky Jam. El video de “Mi Tesoro” fue grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Nuno Gomes.

En entrevista con LA REPÚBLICA, Lennox contó detalles de este reciente lanzamiento. “Filmar ese video fue una experiencia super buena sabíamos que el tema iba a ser muy fuerte, se lo enviamos a Nicky y él rápidamente se activó, lo llevó a su estudio puso su parte y nos dimos cuenta que el tema iba a ser un hit. Todo cayó como anillo al dedo, Nicky está en lo mejor de su carrera y decidimos hacer esta gran película porque el video es una superproducción” cuenta con entusiasmo mientras confiesa que disfruta de actuar en sus video clips.

“Tuve que actuar ¡me encantó esa experiencia!, al igual que mi colega Zion nos gusta la actuación y hemos tenido algunas propuestas para entrar al mundo del cine, teníamos que estar bien concentrados para el video clip.

Mientras íbamos grabando las escenas el director nos decía que lo estábamos haciendo bien. Fue un día de muchas horas de grabación pero gracias a Dios se logró lo que queríamos”.

Y una vez más, lo que lograron fue un hit, algo que Lennox agradece y dice sentirse afortunado de este momento de gran conexión con el público en todo el mundo.

¿Cómo identifican un hit?

En ese sentido, consultado respecto a cuándo saben que están ante un hit, Lennox lo explicó de la siguiente manera: “Cuando estamos en el estudio grabando ya se va viendo si ese tema será un hit. Cuando vemos a todos moviendo la cabeza o bailando es un sentimiento muy extraño, cuando se te eriza la piel al escuchar el tema o te vas imaginando al público coreándolo junto a ti , son muchas cosas las que te dicen que el tema va a ser un hit”.

“Súbeme la radio” canción en la que colaboraron con Enrique Iglesias también fue otro fenómeno mundial. “Ese encuentro con Enrique fue super, cantamos haca poco en Miami en los Premios Juventud fue algo increíble luego vi la grabación del show y me encantó como se trabajó para que el publico disfrute de ese tema. Trabajar con Enrique y su equipo es maravilloso”.

El año para Zion & Lennox viene con muchas cosas más. Según adelantó a LA REPÚBLICA, habrá nuevas colaboraciones con artistas del género urbano como Daddy Yankee, Ozuna y Yandel. “Estamos trabajando nuestro nuevo sencillo que titulado “El tiempo” el que lanzáramos junto a R. Kelly una leyenda del mundo anglosajón de la música de la mano de nuestra casa disquera, suena bien tropical y quisimos invitarlo que también estuvo encantadísimo de participar, fuimos a Chicago donde nos reunimos con él escuchamos varias de sus canciones y nuevos proyectos y él escuchó nuestras nuevas canciones, le invitamos a un show que tuvimos, fue a vernos y antes que se terminara el show dijo que éramos fuego y decido irse al estudio rápido a terminar el tema, él es una mezcla de inglés y español, la canción habla de que hay que disfrutar el tiempo, y que el tiempo que se va no vuelve.

En la granja

Lennox luego de sus giras de shows aprovecha su tiempo libre en su Puerto Rico natal. “Mi tiempo libre lo aprovecho para pasar mas tiempo con mi familia, tengo una finca acá en Puerto Rico donde tengo animales, mascotas paso tiempo con ellos, cuando llego a Puerto Rico me despejo la mente pasando en el campo, disfruto de la granja se llama Hacienda la bendecida” en la cual tengo caballos, burrito, gallos, gansos, perritos que he rescatado que me han regalado, soy pets lover son los que me llenan de amor el tiempo que no estoy metido en todo esto del mundo de la música y del entretenimiento”.

El dúo tiene presente a Uruguay y están trabajando para incorporar a nuestro país en la lista de países de su próxima gira de shows.

“Estamos planificando la gira de conciertos de Motivando2, no perdemos de vista Uruguay, estamos locos por ir allá, siempre tenemos en la mente a Uruguay”.

En los inicios los detractores del género urbano dijeron que el reggaetón sería una moda pasajera. Al respecto, Lennox contó a LA REPUBLICA cómo vivieron ellos la discriminación cuando recién comenzaban en la música. “La gente primero lo vio así, quien lo vio de esa manera fueron quienes no consumían este género la gente mayor que consumía otro tipo de música, gente que no creyó mucho en esto. Pero ahora es un género de todos, de todas las edades y eso ha hecho que el reggaetón esté en boca de todos y en ojos de todos, yo digo que estamos en nuestro mejor momento y hay que seguir dándole a la música urbana y a lo latino.

“Siempre fuimos prejuiciados”

Nuestro género al venir de la calle fue discriminado. Siempre fuimos prejuiciados porque nuestro género viene del barrio, de la calle pero ya gracias a dios la música al ir comercializándose fuimos rompiendo todas esas barreras y esos esquemas. Ahora la música urbana es para todas las clases sociales.

Zion & Lennox no descartan hacer una colaboración con algún artista uruguayo en esa cruzada que llevan adelante por romper fronteras con la música. “Sería genial poder hacer una colaboración con algún artista uruguayo sería un honor para seguir formando parte del adn de su cultura”.

Tanto Zion como Lennox están muy al pendiente de sus redes sociales, de hecho, Lennox dijo a LA REPÚBLICA ” las manejo yo personalmente , siempre estamos al pendiente de nuestros fanáticos”.

En caso de concretar su llegada al Uruguay, el show de Zion & Lennox desembarcaría con un equipo de 25 personas entre bailarines , músicos y técnicos. ” Le llevamos al público lo mejor de lo mejor , si vamos a Uruguay será un show de altura y es lo que queremos llevarles muy pronto para que bailen y se emocionen junto a nosotros”.

El video Mi Tesoro

En el video Zion y su compañera, con la cual comparte escenas de cama muy sensuales, logran robarle a un mafioso interpretado por Lennox. La confrontación entre Zion & Lennox es interrumpida por la policía y un final sorpresa que no ves venir. Un video lleno de adrenalina que muestra al dúo urbano como nunca antes los has visto. “Mi Tesoro” featuring Nicky Jam dominó las listas de radio y cuenta con sobre 50 millones de streams en Spotify.

Los creadores de éxitos, Zion & Lennox, se presentaron en el concierto de Enrique Iglesias en el American Airlines Arena en Miami para interpretar el éxito mundial “Súbeme La Radio.” El dúo continua su gira de conciertos en Latino América con su más reciente disco “Motivan2” el cual debutó en el tope de las listas de ventas.

Los números de Zion & Lennox

Zion & Lennox, llevan 16 años de carrera. Los creadores de éxitos han cautivado a su fanaticada a nivel mundial con innumerables éxitos.

En el 2016 lanzaron el esperado album “Motivan2” el cual debuto en la posición #1 en las listas de ventas de Soundscan® y iTunes USA, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana y Honduras.

“Motivan2” incluye colaboraciones con J Balvin, Nicky Jam, Farruko, Maluma, Plan B y el ícono del R&B R. Kelly. Los éxitos “Pierdo la Cabeza”, “Embriágame”, “Otra Vez” featuring J. Balvin y “Mi Tesoro” featuring Nicky Jam dominaron los charts de radio.

El éxito “Otra Vez” featuring J. Balvin debutó en la posición #1 de Latin Rhythm & Latin Airplay Charts de Billboard®, y cuenta con sobre 280 Millones de stream en la plataforma Global Spotify, y el video sobrepasa las 685 millones de vistas en YouTube.