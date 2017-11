REESTRUCTURA. ABOGAN PARA QUE NO SEA UN “TODO O NADA”; LAS PARTES DEBEN CEDER EN ALGO

La situación conflictiva entre el sindicato bancario (AEBU) y el Directorio del Banco República (BROU) por la reforma que las autoridades están llevando adelante en la institución pública, sigue sin demasiados avances, y esta semana se espera que se puedan acercar en algo las partes.

Esto, a pesar que desde el gobierno ya se ha anunciado que la reestructura no tiene marcha atrás, lo que ha generado que los trabajadores no desocupen la sucursal de Mercado Modelo, situación que ya tiene semanas.

En ese contexto, este viernes 17 de noviembre se llevó a cabo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre Directorio y sindicato.

Según informaron fuentes de la Agrupación 98 de AEBU a LA REPÚBLICA “esta instancia que surge y se anuncia, en el ámbito parlamentario en ocasión del tratamiento del Banco República no arrojó mayores resultados. Por parte del BROU se explicitan los marcos de referencia para reiniciar la negociación”.

Agregan que “plantean que existe la disposición de no desmantelar la Agencia Mercado Modelo, dejarla en las actuales condiciones sobre la base de la desocupación de la dependencia.

De llevarse adelante esto, avanzar en la discusión de las tercerizaciones empezando por el análisis de los balances y Tecnología y Operaciones. Además plantearon discutir el cómo se llevarían adelante el cierre parcial de las 5 dependencias y el monitoreo de las 133 dependencias (incluidas las 21 que ya están en la modalidad de cierre parcial) y participar en el debate de los indicadores que se utilizan para el ranking de dependencias”.

Ante esto, “la respuesta de los compañeros que tienen la Presidencia de la Banca Oficial, fue que solo se sentarían a negociar si el Directorio reabría Mercado Modelo, si se suspendía el cierre parcial de las 5 dependencias y las 21 que ya están en dicho régimen. Ante esta situación de estancamiento, el Ministerio de Trabajo volvió a convocar a las partes para el próximo viernes 24 a las 10 de la mañana”.

Con esta situación, desde la Agrupación 98 se puntualizó que “en todo proceso de negociación las partes deben ceder parte de sus pretensiones a los efectos de habilitar un intercambio que puede dar resultados o no.

La propuesta del Banco de mantener la Agencia Mercado Modelo, no desmontándola y solicitando la desocupación para discutir la potenciación del anexo ubicado dentro del Mercado era una alternativa que debería haber sido aceptada a los efectos de encauzar el resto de los temas de nuestra plataforma”.

Y van más allá en sus apreciaciones, al indicar que “esta estrategia del todo o nada, nos ubica a las partes, cada día más encerrados en nuestras verdades. El conflicto sindical está mutando a una pulseada política que está muy lejos de valorar los últimos pronunciamientos publicados en la prensa.

Las declaraciones del Presidente de la República y del ministro de Economía respaldando el proceso de transformación del Banco República, son elementos que marcan que no hay brechas dentro del Poder Ejecutivo.

Añaden que “este conflicto y la estrategia llevada adelante, logró la adhesión de parte de la opinión pública y de sectores opositores al gobierno. Mucho nos tememos que estos pronunciamientos político partidarios, utilizan el conflicto de la banca oficial con el fin de medrar al gobierno.

Un hecho tampoco menor, es que en el último debate parlamentario, la propuesta de la oposición que planteaba suspender el proceso de cambios del BROU, solo logró 29 votos en 78 diputados presentes”.

Además aseguran que “coincidimos en la necesidad de discutir el ranking de dependencias, incluirnos en la discusión de los indicadores que determinan los 4 niveles de dependencias. Estamos de acuerdo en recuperar áreas que se han tercerizado, creemos que es posible lograr una alternativa para los clientes de Mercado Modelo.

Pero con estos posicionamientos de todo o nada, – que han fracasado en el movimiento sindical destruyendo sindicatos poderosos, lo más seguro es que no nos lleve a ninguna solución”.

Con relación a la situación de AEBU, desde la Agrupación se sostiene que “otro tema que nos preocupa es la institucionalidad del sindicato. De un tiempo a esta parte ha habido resoluciones que no pasaron por ninguna instancia de decisión del consejo de sector, conjuntamente con comunicados que se emiten con la sola firma de la presidencia de la banca oficial. Muchas de estas acciones solo tienen el respaldo de 4 de los 11 consejeros, dejando de lado la opinión y el voto de todos aquellos compañeros que democráticamente eligieron a sus representantes. Mal hace la presidencia del consejo en no oír al colectivo, desconociendo a las compañeras y compañeros que están donde están gracias a la confianza de cientos de trabajadores afiliados a nuestro sindicato. ¿Acaso esto no va en contra del pedido de unidad que reiteradamente hemos escuchado en las Juntas de Delegados?”.

Concluyen manifestando que “hoy es imprescindible un involucramiento de los compañeros que permitan presionar para buscar alternativas posibles. El proceso electoral de la Comisión Representativa es una instancia de participación en donde los compañeros deberían expresarse sobre la necesidad de encontrar soluciones para las reivindicaciones de los trabajadores. El respaldo a las opciones que buscan una salida negociada es imprescindible”.