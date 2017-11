Por: William Marino, Analista

Compartir Tweet



WhatsApp





“Quien controla los medios de comunicación, controla las mentes” Jim Morrison (1943-1971)

“La agitación y la propaganda es una estrategia política, y usando como métodos ambas cosas, para puede influir en la opinión sobre pública y de esta manera obtener réditos políticos”. Los medios para realizar la propaganda y agitación son muy diversos. Son un poco diferentes de la comunicación y la información, pues la propaganda-agitación tiene otros métodos, estilos o medios que no tienen la comunicación.

En realidad la tarea de agitación no la realiza cualquiera, pues si se quiere “agitador” se nace, aunque hay muchos que también se “fabrican”. Por lo general para ser un líder, hay que ser un agitador. Hoy en la izquierda uruguaya quedan muy pocos agitadores. Lo mediático con que se realizan algunas cosas ha llevado a que el agitador político no exista. La agitación también la podemos definir como el trabajo que se realiza al nivel del pueblo.

Es el trabajo que realiza el militante político, en el reparto del volante, en la pegatina de un mural, pintar un muro, es el que charla con el vecino, es el va creando conciencia en todos los extractos sociales para ir ganando mentes para las ideas políticas de la izquierda. Aquí el gran tema es que las consignas de lo que se quiere comunicar deben de ser cortas, precisas, claras. En la oratoria voy a nombrar tres grandes en el arte de agitar: Líber Seregni, Zelmar Michelini y Enrique Rodríguez.

Seguro que hoy los medios de comunicación de masas pueden ser diferentes. Pero las respuestas a la derecha y más cuando se está en el Gobierno, deben de ser rápidas y contundentes. La agitación debe de ser profunda, llegar a las más amplias capas sociales, sino la derecha nos sigue marcando la cancha. La izquierda como tal, en ningún país, tuvo por sí sola todos los medios de comunicación, sí fue “dueña” de las calles.

Hoy ¿cómo combatimos la Radio, la TV, la prensa, los medios digitales, las redes sociales si no hay fuerza e interés para salir a la conquista de los muros de la ciudad? ¿O no hay fuerza, ni interés en salir a la conquista del vecino? Nosotros ¿podremos parar los medios de comunicación con la ley de “Financiamiento de los Partidos Políticos”? La izquierda y el Frente Amplio, desde su nacimiento, siempre se corrieron detrás de los pesos, pero siempre tuvimos algo que no se compra con dinero: la militancia. Pero hoy todo ha cambiado. Muchos se enojan cuando se les habla de militancia. Es como mostrarle la cruz a Lucifer. Se enojan y mucho, pero yo soy de la vieja estirpe de militantes al servicio de la militancia.

Hace un tiempo los servicios de inteligencia de la CIA, el Mosad, el M5 y cuanto servicio anduviera en la vuelta nos hicieron creer que las revueltas en los países árabes habían sido creadas por “tres loquitos” a través de las redes sociales. Debieron decir: las redes sociales y los servicios de la OTAN que invirtió miles de millones de dólares, en esos “levantamientos”, como después lo intentara en Venezuela y Nicaragua. Pero la izquierda entró en ese juego creyendo que por las redes sociales se puede crear conciencia solidaria, trabajar en equipo, convencer a vecinos que hoy no creen en nosotros.

Hoy se sabe que del otro lado del charco los “Trolls”, que trabajan para la derecha suman cientos, por no decir más de mil. Uno solo puede llegar a manejar más de 5.000 cuentas de personas virtuales. En Argentina en las últimas elecciones, la derecha llegó a tener cientos de personas a su servicio, trabajando para crear temas e instalar agenda de temas a su servicio. Con el tema Santiago Maldonado desde unas 20 “cuentas falsas” se enviaron unos 840 tweets, en menos de dos horas.

La derecha trabaja a full, apenas faltan 560 para la próxima elección con la participación de toda la ciudadanía, no obligatoria. En Uruguay en las pasadas elecciones, los rosados tenían mucha gente trabajando en este tema. El consultor político ecuatoriano Jaime Duncan, llegó a Uruguay para estudiar si asesora a los blancos. Hace dos meses que vino con su equipo y charló, asado de por medio, con la precandidata Verónica Alonso y varios diputados. Jaime Duncan, está entusiasmado de poder venir a ser director y estratega de esta campaña electoral.

En su currículo tiene, como bien dice la Revista Caras y Caretas, en las elecciones de 2012 “20 encuestas telefónicas en la que se llegaron a cientos de miles de personas en la ciudad de Buenos Aires, en la que se difamaba al candidato Daniel Filmus”, la jueza federal con competencia en lo electoral lo terminó procesando. En 2015 realizó lo mismo con Daniel Scioli. Este nene, Jaime Duncan que es uno de los que mejor maneja los “Trolls”, no sabemos si estará en la próxima campaña, pues cobraría, o por lo menos pretende cobrar, unos dos millones de dólares.

Si a esto le sumamos lo que piensa “el billetera mata galán”, “el pibe banderita”, o “el Guapo”, nosotros como fuerza política Frente Amplio: ¿qué pensamos realizar? Yo diría que si no realizamos militancia, no los derrotamos. Yo diría que cuando se plantea esto no hay que enojarse, hay que pensar en el enemigo que está en la vereda de enfrente… Y trabajando, en comunicación, propaganda y agitación.