Según el ex senador del MPP, Ernesto Agazzi, la oposición pretende generar una telenovela en torno a la figura de Sendic para generar un clima de crisis social.

El ex senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, realizó un análisis, en REPÚBLICA Radio, emitida por la catorce10, sobre la estrategia electoral de los partidos tradicionales.

Según sus palabras, estas fuerzas políticas operan en conjunto con los medios, intentando influir en la opinión pública. “Por ahora la derecha no tiene como estrategia presentar un proyecto de país sino que está criticando al gobierno. En vez de decir qué es lo que hará si toma las riendas, solamente impulsa el miedo”.

Agazzi consideró que el objetivo de la oposición es introducir la idea de que hay una crisis interna dentro del Frente Amplio. “Idearon una crisis y están moviéndose activamente, utilizando todos los resortes que disponen para sembrar incertidumbre y generar preocupación a los ciudadanos. Los medios de comunicación son controlados por la derecha e incluso, en algunas ocasiones, cuentan con la colaboración del aparato judicial.

Por tanto, el escenario actual del país no se produjo solo, no lo trajo la cigüeña, sino que se generó gracias al dinero que se puso para sembrar dudas sobre el futuro. En otras palabras, en estas acciones no hay ninguna actitud democrática: no se pretende discutir la política del país”.

Asimismo, entiende que la derecha no tiene interés en debatir si ha sido acertada la instalación de los Consejos de Salarios, la participación de la ciudadanía en los municipios o las inversiones que se han realizado en las empresas públicas.

En términos generales, Agazzi manifestó que los partidos tradicionales solo pueden usar el dinero como una herramienta a su favor para captar votos. “En suma, cada partido utiliza las posibilidades que tiene. En el caso del Frente Amplio, siempre ha sido la convocatoria, la movilización social, los comités, los sindicatos y los sectores populares las principales herramientas”.

Para ejemplificar esta idea, puso el ejemplo de lo que sucedió, hace dos días atrás, cuando se finalizó el recuento de votos en Argentina. “En la provincia de Buenos Aires ganó Cristina. Pero decidieron que era conveniente que no se supiera este resultado al principio de la votación. Para ello, dejaron para el final el recuento de los circuitos donde tenía mayoría Cristina. En otras palabras, esta acción fue un Temer a la porteña”.

Opinión sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política

El ex senador explicó que el principal tema del Tribunal no se refiere al caso Sendic sino que lo medular es analizar las consecuencias de la pérdida de la mayoría parlamentaria.

“Con respecto al caso de Raúl Sendic, lo primero que uno puede decir es que han ocurrido muchos ríos de tinta. Además, la gente se olvida que fue el único que se presentó ante el Tribunal de Conducta Política. Lo cierto es que se produjo una gran confusión con respecto al desempeño de Ancap y muchas veces se le atribuye a Raúl la responsabilidad de cosas que hizo el directorio. Por tanto, habría que pedirle a los propios funcionarios que comparen la institución que antes tenían a la de ahora”, declaró Agazzi.

Según sus palabras, se entremezclaron varios hechos con un claro objetivo político. Incluso manifestó que los medios utilizaron la Ley de Información Pública de forma intencional para dañar la imagen pública de Sendic. “Esta Ley fue aprobada por el Frente Amplio y permite que cualquier medio pueda tener acceso a la información pública. Gracias a ella, algunos medios sacaron información sobre las tarjetas corporativas. Sin embargo, este tema no tiene ninguna acción en la justicia porque desde el punto de vista constitucional, nadie se animó a decir que se infringieron las normas de este país”.

Por otro lado, Agazzi explicó que el 9 de setiembre, en el Plenario, se recibirá el informe del Tribunal de Conducta Política y se procederá a realizar un análisis. Asimismo, advirtió que lo que dice el estatuto del Frente Amplio es que la decisión es tomada por los organismos políticos ya que dicha fuerza política no tiene un sistema de justicia.

“El Tribunal tiene el respaldo de todo el partido. Sus integrantes van a comparar lo que Raúl Sendic presentó a la comisión con los diez puntos que tiene la normativa para el desempeño de la función pública de los frenteamplistas. Ahí discutiremos si hubo o no un apartamiento”, agregó el ex senador.

Según sus palabras, el fallo del Tribunal no es conocido por el partido por lo que considera que presentar una posición antes de tiempo es un grave error. “Es una falta de visión política. Me parece que hay compañeros que tienen una gran miopía política: no se puede entrar en el corral de ramas que la derecha construyó en relación a las inversiones de Ancap”.