Por: Mariana Peralta

Luego de una gira por todo el país, este jueves y viernes a las 21 hs “Un día de Julio”, el exitoso espectáculo de la murga Agarrate Catalina se despide en Landia, Centro de Espectáculos Parque Roosevelt.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en Red UTS, locales Red Pagos y Tienda Inglesa (financia Oca 2 pagos).

Agarrate Catalina es la murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años. Ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local transformándose en uno de los máximos referentes de la escena artística y llevó la murga al mundo.

La murga hace cinco años que no participa del concurso oficial de carnaval, y según adelantó Yamandú Cardozo uno de los referentes de La Catalina no descartan volver en este próximo 2018.

Un día de Julio

“Un día de Julio” es un espectáculo que nos llevó por muchos lugares, que nos reencontró con una cantidad de cosas, nos refundó en una gran cantidad de aspectos, este fue el primer espectáculo que presentamos con Agarrate Catalina fuera de la normativa y de la lógica del concurso oficial de carnaval”, explicó uno de los hermanos Cardozo en entrevista con República Radio de lacatorce10.

“Nos demostró de alguna manera que había vida más allá del carnaval, nosotros con la murga habíamos girado mucho entre carnaval y carnaval los años que decidimos no concursar, reformulando espectáculos , pero nunca habíamos presentado un espectáculo completamente nuevo fuera del concurso de carnaval.

El carnaval es nuestra cuna, más allá de que no salgamos al concurso.

Hacer Un día de Julio y ver la buena respuesta del público hacia este espectáculo nos dejó muy contentos y nos demostró que podíamos hacer giras compartirlo por un montón de lugares. Llevamos más de 150 funciones y a la hora de ponernos a pensar estamos necesitando hacer cosas nuevas. Como colectivo tenemos ganas de volver a ensayar juntos un espectáculo nuevo y empezamos a despedir a este Julio ahora en Landia el jueves y viernes a las 21 hs”.

Un día de Julio, es un espectáculo integral que reúne en un mismo escenario los talentosos artistas de Agarrate Catalina munidos además, de elementos de alto impacto visual, proyecciones que forman parte de la historia del personaje central, así como también un cuidadoso vestuario que no deja a nadie indiferente.

“Es la primera vez que pudimos hacer un cuento”, explica Yamandú quien detalla que en espectáculos anteriores siempre intentaron tener una idea, pero en este caso pudieron contar una historia con las características narrativas de todo cuento. Un día de Julio es la historia de un hombre que en sus 48 años nunca salió de su casa, un genio, mezcla de sabelotodo y loco que tiene una cantidad de teorías para intentar cambiar el mundo al que le teme.

Julio nunca salió de su casa, esta lucha de Julio ante el sistema pasa desapercibida para el resto de la humanidad hasta que una vecina sin querer por un hecho fortuito lo pone a Julio en el tapete y primero en su barrio y luego en las redes sociales Julio se convierte en un ícono del cual todos hablan y quieren conocer.

El mensaje

Agarrate Catalina se ha caracterizado en sus libretos por dejar un mensaje y hacer reflexionar al público. Este espectáculo no es la excepción y tal vez gracias a esa “libertad” de estar fuera de un concurso oficial de carnaval -donde los tiempos se reducen para contar una historia sumado a la imposibilidad de recursos técnicos en escenografías y pantallas- la esencia de La Catalina está más pura que nunca.

“A la hora de escribir, no escribimos nada en nuestros espectáculos que no nos comprometa a nosotros mismos. Desde todo punto de vista, desde la emoción, la bronca o la furia, humor, todo lo que está puesto en nuestros espectáculos son temas que nos sacuden de alguna manera.

Con este personaje intentamos que la gente tenga un punto de identificación con Julio”.

Lo que Agarrate Catalina propone desde los personajes y la ficción es que tengan que ver con la realidad de la gente que va a ver la murga.

“Sentimos la necesidad de dejar en claro que la murga no deja de ser un espectáculo popular y eso no quiere decir que sea fácil ni sencillo ni liviano en su contenido. A la murga la van a ver gente de todas las edades y clases sociales, no estamos segmentados, nuestros espectáculos intentamos armarlos en capas para que llegue a todos”.

El Carnaval y La Catalina

La murga en los últimos cinco años ha permanecido afuera del concurso oficial de carnaval, si bien han realizado giras internacionales y recorrido el mundo y el interior del país con sus espectáculos, la magia del concurso y los tablados es algo que extrañan y cada año los integrantes de Agarrate Catalina analizan si regresar al concurso o no. “Siempre se extraña el carnaval. Cada año que no estamos lo extrañamos y mucho. Extrañamos las cosas que nos llevaron a enamorarnos del carnaval y de este género: la murga”.

Pros y contras del concurso oficial

Ante la pregunta de cómo compatibilizar hacer giras y además tener la cabeza puesta en lo que implica un concurso oficial, Yamandú dijo que ya lo han sabido hacer y ese no sería un impedimento en caso de que decidan participar en el concurso oficial de carnaval del próximo año. “Con La Catalina la mayor parte de nuestros espectáculos los fuimos haciendo durante las giras.

Vimos que esta cooperativa -que en un principio era solo de carnaval- se transformó en una especie de compañía estable todo el año y una vez que dimos ese salto, la murga tuvo que acostumbrarse a crear cuando tenía tiempo entre giras y ensayos y decidirnos a vivir para esto. O sea, este tema ya lo hemos sabido resolver y no sería impedimento si queremos participar este año en el concurso oficial de carnaval”, dijo a República Radio.

Yamandú Cardozo quien junto a su hermano Tabaré escriben cada espectáculo de La Catalina, reflexionó acerca de la “libertad creativa” que han tenido fuera del carnaval dado que en el marco de un concurso oficial es imposible incluir recursos técnicos como pantallas gigantes, audiovisuales, mayor número de integrantes y superar los 45 minutos de espectáculo.

“Disfrutamos de experimentar pero la esencia de murga está siempre, porque somos murga”.

Reformular la normativa de Daecpu e IM

Consultado sobre qué probabilidades hay que la murga Agarrate Catalina participe en el concurso oficial de carnaval 2018, dijo: “Un 50%, es una pregunta que siempre está planteada cada vez que empezamos a escribir un espectáculo nuevo, por todos los integrantes de la murga. Siempre nos dan ganas de usar otras libertades y no someterse a la competencia pero extrañamos una cantidad de cosas de la fiesta del carnaval y los tablados”. En ese sentido Yamandú analizó la normativa actual del concurso y lanzó una propuesta de cara a aggiornar algunas reglas.

“Hoy para poder hacer tablados barriales por reglamentación de Daecpu y de la IM tenés que participar del concurso oficial. No hay manera que una murga participe fuera de concurso en los escenarios barriales y tablados”, subrayó.

En ese sentido, Yamandú Cardozo reflexionó al respecto y dijo que sería hora tal vez de modificar las normativas para dar mayor apertura a otras agrupaciones. “Me gustaría, creo que esa es una discusión que por lo menos nos podríamos dar los carnavaleros. Preguntarnos si no sería lindo tener habilitado también otro espacio –dentro del carnaval y sin alterar el concurso- de “muestra” para que algunos elencos -con ciertas credenciales- presenten su espectáculo en los barrios y someterse a la ley de oferta y demanda y si el espectáculo está lindo que lo contraten los tablados y que lo vean en los barrios. Yo pensé que en algún momento el carnaval se iba a dar esa discusión hasta ahora no se ha planteado. Creo que le podría aportar otra cosa al carnaval”, dijo.

Cardozo dijo que más allá del gran apoyo de la gente hacia sus espectáculos fuera del concurso oficial, muchos les piden que vuelvan a concursar. “Hace cinco años que estamos fuera del carnaval y a veces vemos una necesidad de la gente carnavalera que nos acompaña fuera del carnaval pero en un momento la gente te reclama que estés en el Carnaval. Hoy llegando a la radio el taxista me preguntaba cuando volvíamos al carnaval (risas).

La discusión de si volvemos o no la tendremos en breve porque en setiembre hay que presentarse, así que en asamblea lo resolveremos, se extienden por horas porque todos damos nuestros argumentos (risas)”.

Mientras deciden si regresan al concurso oficial o no, los hermanos Cardozo se aprestan a escribir un nuevo espectáculo. “En principio lo que haremos con Tabaré (Cardozo) es empezar a escribir el nuevo espectáculo y a plantearle a la barra qué opina. Somos un colectivo de más de 30 personas, es un precioso problema si decidimos volver al carnaval porque somos una murga de más de treinta personas (risas)”.

En ese sentido Yamandú recordó que Agarrate Catalina al provenir de murga joven siempre fue una murga de más componentes de los permitidos en un concurso oficial razón por la cual los integrantes se iban alternando para dar con el número exacto exigido por la normativa. No descartamos regresar”, finalizó.