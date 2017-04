AEBU – Gonzalo Pérez: “nuestra agrupación representa, defiende y logra conquistas para los trabajadores”

“Es mucho lo que está en juego y a la hora de votar, el afiliado no solo estará votando quien los va a representar en las instancias de negociación salarial, sino que también vota quien va administrar el patrimonio del sindicato, quien va a administrar las diferentes seccionales que tenemos en el interior del país, el sector deportivo, el patrimonio que tiene el sindicato a través de dos Hoteles, -uno en Piriápolis y otro en Salto-, las guarderías, que es un icono a nivel del sindicato así como el hogar bancario que recibe a decenas de hijos de afiliados del interior. O sea que efectivamente tenemos la certeza que los compañeros a la hora de votar, van a sopesar todas estas cuestiones para ratificar la lista 98”.

Dichas apreciaciones las realizó Gonzalo Pérez a LA REPUBLICA candidato de la lista oficial del sector Banca Oficial, de cara a las elecciones del Sindicato Bancario, AEBU que comienza este lunes en el interior, donde se podrá sufragar hasta el miércoles, y en Montevideo desde el martes hasta el jueves. Elecciones que renovarán los consejos y comisiones del sindicato para el período mayo de 2017 a mayo de 2019.

Los órganos a renovar este mes son los consejos Central, Financiero Oficial y Financiero Privado, la Asamblea Nacional de Delegados, el Consejo de Disciplina, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral.

A su vez, también se elegirán las autoridades del Sector Autónomo de Jubilados de Caja Bancaria, los del Sector de Pensionistas de Caja Bancaria, los afiliados del Sector Funcionarios de AEBU y los afiliados del Sector Funcionarios de Caja Bancaria.

Pérez sostiene que hay confianza al afrontar una nueva lucha electoral, aunque reconoce que efectivamente a nivel de esta instancia “la elección mas peleada será el sector de la Banca Oficial concretamente”.

Recordemos que habrá cinco listas al Consejo Central y al Consejo del Sector Financiero Oficial que son la Agrupación 98 (oficialismo, de la corriente Articulación, y las 17, 1955, 319575810999 (que es una alianza entre sectores radicales) y la 33. Salvo esta ultima las otras cuatro se presentarán al Consejo del Sector Financiero Privado y dos listas se disputarán la conducción del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas.

Pérez insiste en la lucha electoral, puntualizando que la misma se centrará entre la oficial, que lo lleva de candidato y una, en la que se unieron varias de las que compitieron en las urnas el periodo pasado.

“Esa unión efectivamente va a dar pelea en estas elecciones” aunque precisó que lo que las une “es la negativa a los diferentes convenios colectivos que se han venido logrando en 25 años de historia”.

Si bien recuerda que en las elecciones pasadas, se obtuvo la presidencia con un margen importante de diferencia de votos “con quienes nos seguían, al punto que obtuvimos cuatro cargos duplicando sus votos”, esta unión de listas que se presenta para esta elección, “pone en riesgo la posibilidad que la conducción de la banca oficial quede en otras manos” indicó.

De todos modos dijo, que los que mas deberían “preocuparle” a los compañeros de la Banca Oficial, es que “quienes hemos trabajado por los convenios colectivos en estos 25 años, hemos incorporado una cantidad de beneficios, como aumento de la prima por antigüedad, beneficios sanitarios, que no existen en otros ámbitos de ramas laborales y mejores condiciones de trabajo, que se ratificó en la discusión que había tenido la dirección por el convenio colectivo el año pasado”.

A juicio de Pérez resulta “extraño” que en estos 25 años de historia de convenios colectivos “debe haber habido alguno que haya sido bueno para ellos”, en referencia a la lista “opositora” pero como corriente sindical dijo “no han apoyado ninguno de los convenios colectivos que se lograron en este periodo”.

Entonces, ante esto Pérez sostiene que el afiliado que vaya a votar, debe tener en cuenta “las certezas que brinda esta dirección en cuanto a conquistas por convenios colectivos. Pero además, con discusiones con los bancos poniéndole freno a diferentes injusticias que se llevan adelante, la discusión que tuvimos el año pasado con el BROU, cuando decidió cerrar una cantidad de pequeñas sucursales en el interior del país y la lucha que se dio estuvo siempre encabezada por la lista 98”.

“Por lo tanto –dijo- existe una cantidad de antecedentes donde los compañeros tienen la certeza que la agrupación Lista 98 los representa, los defiende y logra conquistas para los trabajadores”.

Para el candidato oficialista de la Banca Oficial, “la otra opción es en definitiva, la opción de la incertidumbre, de la nada porque jamás han propuesto un convenio colectivo que sea posible y lograble para la gente”. Además dijo que esa “unión” que se define como “una independencia política, no existe como tal, porque dentro de sus filas tienen a un candidato a la presidencia de la República a nivel nacional, el candidato del PT, Rafael Fernández. O sea que los une una identificación política contraria al modelo que existe a nivel nacional”.

En cuanto a los desafíos de futuro, Pérez reconoce que el mayor desafío que tienen como sindicato, es la incorporación de tecnología al sector financiero.

Dijo que es un tema que “ya hoy esta golpeando, producto que la gente esta utilizando, en la medida que se va familiarizando con la misma, al punto que prácticamente el 80 % o más de las transacciones del Banco Republica se realizan por canales alternativos. Y en los próximos dos años, tendremos desafíos como la defensa de las instituciones oficiales y de los puestos de trabajo del sector financiero. Evidentemente que esta discusión y esta adaptación a los nuevos modelos tecnológicos no se “trancan” con gritos o consignas, sino que se alcanzan con propuestas, con trabajo y eso lo vamos a tener que discutir en los próximos años” indicó.

Finalmente tiró un mensaje a los votantes señalando que el hecho de “ir a votar es fundamental, porque muchos compañeros, pensando en que nuestra Agrupación, de acuerdo a los antecedentes, sea la que vuelva a ganar, no acudan a votar”.

“Nosotros les decimos que es necesario su sufragio porque cuanto mas gente lo haga la próxima dirección saldrá favorecida. Hemos trabajado mucho a nivel del interior y en Montevideo por lo cual “esperamos que todo ese trabajo se vea reflejado en las urnas”.

Proclamación de autoridades

AEBU informó que podrán votar los socios activos afiliados antes del 30 de setiembre del 2016 y que la cantidad de habilitados para sufragar asciende a 10.734 activos (5.606 oficiales y 5.128 privados), 3.837 jubilados, 1.694 pensionistas, 127 funcionarios de AEBU y 109 de la Caja Bancaria.

Vale precisar que el próximo 5 de mayo, en horas de la noche, cuando se realice la celebración de los 75 años del sindicato, la Comisión Electoral hará la proclamación de las autoridades electas.