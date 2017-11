Para AEBU la postura del Directorio del BROU no permite una salida al conflicto

Compartir Tweet



Matías Arbizu, presidente del Sector Financiero Oficial de AEBU, expresó en República Radio que tenían expectativa en la propuesta que presentaría el Directorio, pero “trajo lo mismo de hace 20 días”, por lo que no hubo avances.

El sindicato “ha manifestado desde el principio la voluntad de negociar. Siempre hemos estado dispuestos a evaluar las alternativas, pero para ellos es necesario que el BROU suspenda la reestructura iniciada, porque es imposible negociar sobre algo ya resuelto, agregó.

El Directorio “no da marcha atrás en lo que ya resolvió pero sobre todo se niega a negociar al respecto. La salida es negociada, y mientras se nieguen a ello seguirá el conflicto”, remarcó el dirigente.

Consultado sobre cuál fue la propuesta del BROU expresó que concretamente manifiestan comprometerse a no retirar el mobiliario de la Agencia Mercado Modelo, que sea desocupada, pero se mantienen la decisión de que no volverá a abrirla. Agregan que las sucursales del Interior a partir del 1º de enero cierran parcialmente, y que a esa fecha podremos discutir en qué forma lo hacen, pero es un hecho el cierre de las mismas.

Con respecto a las privatizaciones se formaría una comisión tripartita para discutir únicamente sobre análisis de crédito y tecnología, y no el resto “de las privatizaciones”. La propuesta del Directorio no permite una salida del conflicto.

Se realizará una nueva reunión el próximo viernes, mientras, el sindicato continuará con las ocupaciones sorpresivas.

Aseguró el dirigente que el gremio concurrió a la reunión con la firme intención de abrir la negociación y con disposición al diálogo para poder discutir alternativas que llevaran a un camino de solución del conflicto.

“Es imposible negociar sobre hechos ya consumados y tratar de avanzar”.

Reestructura del BROU

Al día de hoy se sostiene por parte del gremio que se cerrarían unas 21 dependencias en el interior del país, y la intención del Banco es agregar 5 más, todas con apertura parcial en determinados días de la semana; cierre dela Agencia Mercado Modelo, que se fusionaría con la Agencia Unión; la Agencia Sayago ya se fusionó con la de Paso Molino y solo tiene una atención por agenda. Otras 15 dependencias más pasarían a la categoría de microbanca lo que “modifica estructuralmente la dependencia y limitan los servicios”.

Arbizu expresó que no se trata de competencia, ni de que el banco esté acusando algún tipo de atraso, ni de modificaciones por el avance tecnológico, sino que “el BROU en algunos lugares se está retirando, cediendo espacio, recortando el servicio a la población y trasladando a través de los cierres parciales el negocio a los corresponsales, que además crece la operativa que están desarrollando, lo que lleva a la precarización laboral y a la privatización de los servicios del banco. Eso es lo que está sucediendo no se trata de competitividad ni de avance tecnológico”. Finalmente no descartó que el problema pueda extenderse a toda la banca oficial.