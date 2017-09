Por: Marcelo Hernández

Si bien nació en el Norte de Brasil, en el Estado de Ceará, Aderbal Freire Filho es un legítimo carioca, que le gusta vivir la vida a pleno.

Dueño de una sonrisa cautivante, que acompaña con un aire intelectual, pero al mismo tiempo simple en su hablar, en su sentir, en sus expresiones, es un hombre maduro que no puede parar de hacer cosas, proponerse desafíos y fijarse metas que parecen hasta utópicas, pero que se una forma u otra el se encarga de alcanzar.

Amante de nuestro país, no descarta venirse a vivir del todo, ya que asegura que su país está muy complicado debido a los manejos políticos de público conocimiento que le afectan el total disfrute de la “terra maravilhosa”.

“Es una mierda mi país hoy con los políticos que tenemos”, enfatizó Aderbal.

En el medio de su enésima visita a Uruguay, esta vez para efectuar unos ajustes en una de sus varias obras que están en cartel, ya sea de su autoría o por su dirección, tanto en su país, como esta que se reestrenó en estos días en el teatro El Galpón, denominada “Incendios”, Aderbal se hizo un espacio en su agenda y dialogó con LA REPÚBLICA, una charla de más de una hora que a continuación transcribimos sus principales momentos.

¿Cómo te fuiste vinculando con el arte?

Mi padre, que si bien era abogado y profesor universitario, le gustaba mucho ir al teatro. Iba a ver obras en Fortaleza y me llevaba, y desde ahí se despertó mucho eso dentro de mí. Además mi padre era socio de una librería y desde muy chico leí muchos libros, de todo, entre ellos, muchos de teatro. También vivía muy cerca del principal teatro de mi ciudad, Fortaleza, a una cuadra, del José de Alencar.

A esto se suma que en mi colegio hice algunas obras. Paralelamente desde adolescente fui estudiando teatro y haciendo obras en compañías amateurs y pequeñas de mi ciudad. Otro cosa que me ayudó a acercarme al teatro fue que viajaba con mi padre por trabajo a Río de Janeiro y como a él le gustaba el teatro, íbamos a ver muchas obras. Así me fui formando.

Entre el Secundario y la facultad, viví dos años en Río, y si bien no trabajé de actor, asistí muchas obras, de todo tipo, desde grandes actores brasileños como compañías independientes. Pero me volví a mi ciudad, estudié Derecho, me recibí de abogado. Paralelamente seguía haciendo teatro y también hice radio, era actor de radionovelas, escribía guiones. Cuando tenía 29 años, decidí irme a Río del todo. Ya era padre, pero quería ser actor, y me dije ‘es ahora o nunca’.

¿Y ahí empezaste tu carrera profesional en teatro?

De a poco. Fui a vivir en un conventillo ‘solar da Fossa’, donde vivían artistas de varios rubros; actores, pintores, escritores. Fui el último habitante de ese mítico lugar. Ahí empecé a participar en compañías chicas, hasta que hice un casting para una obra de un director francés, y allí conocí a José Wilker y nos hicimos muy amigos. No paré más. Fui haciendo muchas cosas, actuando, escribiendo obra y de a poco comencé a dirigir.

En poco tiempo me convertí en un joven director revelación, y mi principal obra al inicio fue con Marilia Pera, “Apareció la Margarita”. Después creamos con actores amigos una pequeña compañía que duró poco y más adelante otra que estuvo un poco más, pero tengo ganas de volver a montar una.

¿Conseguiste vivir de la actuación y de la dirección, sin tener que ir a la televisión, cuando en Brasil ella te da prestigio y una tranquilidad económica? ¿Hiciste el camino más difícil?

A esta altura de la vida, una hace balances todos los años. Qué hice, qué no hice, para qué tengo tiempo aún, para qué no. Tuve una posición radical contraria a la televisión. Era una cosa menor. Las telenovelas hacían teatro del XIX. Los actores interpretaban de manera pobre. Eso fue una época. No veo televisión hasta hoy e incluso no tengo el aparato.

Me agarraba al hecho de que debía ‘aguantar’ el teatro, porque había actores que iban y venían, y yo era el ‘guardián del teatro’. Hoy he cambiado un poco esa concepción. Hice poco, pero lo que hice me gustó, que fue una serie de la Globo. Ahora digo que debería haber hecho tele en el comienzo de mi carrera, para conocerla en sus inicios, y de esa forma poder haber tenido una relación diferente.

También fue el ‘antipresentador’ de tele con un programa de entrevistas a gente de la cultura, el que duró más de cuatro años.

¿Cómo surgió el contacto con El Galpón para hacer acá la obra “Incendios”?

Siempre vine a Uruguay con mis obras, a festivales y con El Galpón tengo una excelente relación. Fui muy amigo de Atahualpa Del Cioppo, que me convocó para dirigir acá y tuve el placer de hacerlo con la compañía del teatro, y tener de actor invitado al ‘Bebe’ Cerminara.

La puesta de ‘Incendios’ la realicé en Río de Janeiro en 2013y ella ha recibido los principales galardones del teatro brasileño. Fue protagonizada por Marieta Severo y fue un suceso de público y crítica en todos los escenarios donde se presentó durante tres años.

La obra es del libanés Wajdi Mouawad. Traje el vestuario, la escenografía, las luces y la música de la puesta hecha en Brasil, y estuve dos meses entre marzo y mayo acá, ensayándola y en su estreno, y ahora estoy acá para el reestreno, y hacerle unos ajustes ya que quieren ir con ella de gira y hay que poder hacerle sin llevar la escenografía en esa gira.

Además estamos conversando con Héctor Guido y la gente de El Galpón de montar otra obra para llevar a España, pero eso aún está verde.

Más allá de esto, estoy escribiendo para hacer una obra, dirigirla y tal vez actuarla.

Su historia y su vida; el teatro

Nació en Fortaleza, Ceará, en 1941. Es abogado, pero a partir de 1954, ya participaba en grupos aficionados y semiprofesionales de teatro.

Se trasladó a Río de Janeiro en 1970 y hace su debut como actor en “Un diario loco”, de Nikolai Gogol, que se hizo en el interior de un ómnibus que recorría las calles de la ciudad.

Su primer dirección fue “el cordón umbilical” de Mario Prata, en 1972, pero su primer gran éxito profesional fue la dirección del monólogo “Apareció Margarita” con Marília Pêra. La obra de Roberto Athayde es sobre un maestro trastornada, se estrenó el 4 de setiembre de 1973 en el Teatro Ipanema, en Río de Janeiro.

Ese mismo año, Aderbal fundada el Gremio Dramático Brasileño.

En 1989 crea una compañía de teatro, el Centro de Demolición y Construcción del Espectáculo (CDCE).

La compañía surge vinculada al proyecto para recuperar el Teatro Gláucio Gill, abandonada por el gobierno del Estado, y lo ocupa con una programación coherente y una compañía con continuidad de la producción. Durante un año y medio, Aderbal ensayó en los escombros del teatro. Debutó en 1990 con “la mujer Carioca a los 22 años”. La obra traspasa la escena, sin ninguna adaptación, de la novela original de João de Minas, que incorpora el modo narrativo a la interpretación de los actores.

Al año siguiente, la compañía, con más actores, sobre todo principiantes, monta Lampiao, escrita y dirigida por Aderbal, el primero de una secuencia de tres espectáculos dirigidos a temas históricos nacionales.

Poco cine y poca tele

En 2008, junto con Paulo José participó como actor en la película “Juventud”, de Domingos de Oliveira, en el papel de Odisea, un médico con muchas conquistas amorosas y un drama familiar.

Aderbal dirigió al famoso actor Wagner Moura en la versión exitosa de Hamlet, de Shakespeare. A continuación montó los clásicos Moby Dick y Macbeth.

En 2010, Aderbal dirigió la obra Orfeu da Conceição, escrita por Vinicius de Moraes. En 2011, después de más de una década fuera del escenario, Aderbal volvió a trabajar en la obra “Después de la película”. En esta obra, que también dirigió y escribió, Aderbal continuó el relato de Ulises, su personaje en la película “Juventud”.

En 2014, participó en la “Doble identidad”, la serie de Gloria Perez en TV Globo, como el senador Oto Veiga.

Aderbal además fue presentador del programa “Arte del artista” en TV Brasil, el cual tuvo cinco exitosas temporadas, las cuales culminaron en julio de 2017.

Aderbal tiene dos hijos, Juca de 48 y Camilo de 38 años, y está casado desde 2004 con la famosa actriz de TV Globo Marieta Severo.