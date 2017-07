Conocé cual es el drama que atraviesa Adele

Compartir Tweet



“No completar estos hitos en mi carrera es algo que me cuesta asumir y me gustaría no tener que escribir esto”, dijo Adele para justificar la cancelación de shows.

La cantante británica Adele canceló los dos últimos conciertos de su gira mundial, que se iban a realizar en el estadio de Wembley en Londres, capital del Reino Unido, debido a una lesión en sus cuerdas vocales.

“Lo siento mucho, estoy destrozada”, dijo anoche en un comunicado colgado a su página web reproducido por la agencia DPA.

“Sería poco decir que me rompe el corazón. Siento como si tuviera que carraspear todo el tiempo, especialmente la pasada noche”.



La multipremiada artista inició su gira mundial en febrero de 2016 en Belfast, Irlanda del Norte. Con su mega espectáculo pasó por buena parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda.

“No completar estos hitos en mi carrera es algo que me cuesta asumir y me gustaría no tener que escribir esto”, afirmó la intérprete de hits como “Rolling in the deep” o “Someone like you”.

Adele reveló que incluso llegó a considerar actuar con playback: “Pero nunca lo he hecho y no se lo puedo hacer a ustedes ni en un millón de años”.