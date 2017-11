Acusan a Stallone de abuso sexual a una menor

Compartir Tweet



Sylvester Stallone fue acusado de agredir sexualmente a una joven de 16 años en un hotel de Las Vegas en 1986, así lo aseguraría un informe policial obtenido por el periódico británico Daily Mail.

La adolescente, que de momento sigue en el anonimato, contó que la estrella de Rocky la “intimidó” para tener relaciones sexuales con él y su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde Stallone se alojaba mientras rodaba la película Yo, el Halcón.

Stallone, que en esa época tenía 40 años, alentó a De Luca- quien fue asesinado en 2013- a unirse a ellos. De acuerdo con el informe oficial, obligaron a la menor a practicarles sexo oral.

La supuesta víctima, que se alojaba en el hotel con unos amigos de su familia, dijo que Stallone amenazó con “golpearle la cabeza” si le contaba a alguien lo que pasó aquella noche. “Stallone hizo el comentario de que ambos eran hombres casados y que no podía contarle a nadie sobre lo ocurrido “, afirmó la mujer, quien decidió no presentar cargos al sentirse asustada, humillada y avergonzada, informaron las autoridades. La afectada contó que conoció al protagonista de Rambo a través del actor David Mendenhall, quien interpretaba al hijo del famoso actor en dicho filme.

El sargento retirado de Las Vegas, John Samolovitch, que era jefe de la unidad de asalto sexual en ese momento, confirmó al citado diario inglés la existencia del informe. Los publicistas de Stallone no respondieron sobre el incidente.