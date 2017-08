Compartir Tweet



El presidente de la Universidad de Corea, Jaeho Yeom, y el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, firmaron este jueves un memorándum de entendimiento y un acuerdo de reciprocidad en materia de intercambio estudiantil.

De acuerdo al convenio cada universidad podrá enviar hasta dos estudiantes por año, o dos estudiantes de un semestre, y el período normal de intercambio será de un semestre o un año académico. Para fomentar el intercambio los estudiantes de Udelar podrán inscribirse en los programas de corta duración de verano o de invierno.

El presidente de la Universidad de Corea fue acompañado por su esposa, Eunsil Choe, y los funcionarios del área de asuntos internacionales Sang Kee Song y Sunhyuk Kim. Del lado de la Udelar acompañaron al rector el vicerrector Hugo Calabria, la prorrectora de Investigación, Cecilia Fernández, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, la directora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, María Teresa Salvo, y la asesora jurídica del área de convenios, Patricia Noseda.

Fundada en 1905, la Universidad de Corea cuenta con 35,000 estudiantes en sus dos campus, y reconocimiento internacional. Es miembro de Universitas, APAIDE (Asia-Pacific Association for International Education), ICUBE (International Consortium of Universities for the study of Biodiversity & the Environment) y APRU (Association of Pacific Rim Universities).