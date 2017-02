Gran favorito, Mahershala Ali en la categoría actor secundario fue el primero en recibir la anhelada estatuilla y hacer historia al convertirse en el primer actor musulmán en llevarse un Oscar.

El artista de 43 años fue galardonado por su papel en el drama familiar “Moonlight”, imponiéndose al británico Dev Patel, a los veteranos actores estadounidenses Jeff Bridges y Michael Shannon y al joven Lucas Hedges. “Mi abuela hubiera querido que me abrochara el botón” de la chaqueta, bromeó antes de comenzar su discurso.

Su primer agradecimiento fue a sus “maravillosos maestros”. “Constantemente me dijeron (…) no es sobre ti, es sobre los personajes. Tú eres su sirviente, están a servicio de estas historias y con estos personajes me siento bendecido de tener esta oportunidad”, señaló.

Ali, convertido al islam en 1999 e hijo de una pastora evangélica, se unió en 2001 a la comunidad Ahmadiyya Community, un movimiento visto como hereje por otros cultos islámicos.

Dijo recientemente a la revista británica Radio Times que descubrió que estaba en una lista de vigilados del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Otros musulmanes han ganado el Óscar en varias categorías a lo largo de los años, incluido el documentalista paquistaní Sharmeen Obaid-Chinoy y el director Asghar Farhadi, pero hasta ahora ninguno se lo había llevado por actuar.

Ellen Burstyn, que ganó el Óscar a mejor actriz en 1975, ha practicado una mezcla de sufismo y otras religiones desde los 30 años, pero ha dicho que se considera “un espíritu abierto a la verdad” más que musulmana.