“A los encarcelados en Guantánamo los llamamos presos eternos. Nos dicen que faltan pruebas contra ellos, pero es demasiado peligroso liberarlos. ¿Cómo es posible? ¿Es una parodia a la justicia?”, se pregunta Josie Setzler, activista del movimiento ‘Protesta contra las torturas’, en una entrevista con Sputnik.

“Los detenidos en Guantánamo podrían ser juzgados en un tribunal federal, pero nuestro Gobierno se niega a hacerlo. Entonces, ¿cómo sabemos que son culpables o no? A algunos los van a liberar, pero otros seguirán allí. Y no se van a formular acusaciones contra ellos”, declaró indignada Setzler.

Según la activista, los presos no van a ser juzgados en un tribunal ordinario, entre otras razones, por haber sufrido torturas. “Una de las razones de ello es que estas personas han sido torturadas. Las pruebas obtenidas bajo tortura no son válidas ante un tribunal federal. Y no consiguen encontrar evidencias contra ellos que no sean obtenidas por medio de la fuerza”, explicó.

El cierre de la cárcel de Guantánamo fue una de las promesas estrella de Barack Obama en la campaña electoral de 2008. Setzler comentó que el líder estadounidense debería haber cumplido su promesa el primer año de su mandato.

“El cierre de Guantánamo habría requerido ciertos gastos de capital político. El presidente Obama no estaba listo para admitirlos. Había que cerrar la cárcel el primer año tras la elección, cuando en el Congreso dominaban los demócratas y otros factores también eran favorables”. De acuerdo con la activista, precisamente Barack Obama es el responsable del fracaso del cierre de Guantánamo.

Obama decidió posponer este paso debido a otros asuntos de su agenda. Por lo tanto, la responsabilidad del fracaso recae en él. Sin embargo, hay que admitir que el Congreso se opuso a todos los intentos de Obama de cerrar la prisión”, señaló.

Setzler calificó de vergonzosa la posición del Congreso al respecto.

“Es un verdadero escándalo. Creo que está conectado con ciertos miembros del Congreso que quieren intimidar a la opinión pública para obtener beneficios políticos. Es decir, convencen a sus seguidores de que la prisión de Guantánamo sirve para su seguridad, y esta actitud les da votos. ¡Una vergüenza, vergüenza, vergüenza!”.

Mientras tanto, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, afirmó que hay que acabar con la política de liberar presos de Guantánamo, impulsada por su predecesor, Barack Obama.